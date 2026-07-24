Nido de Villanas: la nueva micronovela de Apple llega grabada con iPhone 17 Pro

Apple presentó "Nido de Villanas", una micronovela de 14 capítulos en formato vertical con la que celebra uno de los géneros televisivos más representativos de México y América Latina: la telenovela.

El microdrama retoma los recursos narrativos que han distinguido a la tragicomedia latinoamericana durante décadas y busca conectar con la memoria colectiva que ha marcado a generaciones. En esta ocasión, la historia da el salto de la pantalla televisiva a la palma de la mano gracias al iPhone.

La trama sigue los acontecimientos tras la muerte de Don Cristóbal, cuya herencia desata una disputa entre cuatro mujeres. Traiciones, secretos, crímenes, alianzas rotas y deseos de venganza marcan una historia en la que cada personaje descubre hasta dónde está dispuesto a llegar por el poder y el dinero.

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El protagonista tecnológico de la producción es el iPhone 17 Pro, utilizado para capturar la serie mediante funciones como modo Cine, grabación en 4K Dolby Vision, modo Acción y un zoom de calidad óptica de hasta 8x, herramientas que permitieron reforzar el dramatismo característico de este tipo de historias.

"Nido de Villanas" se estrenó el 21 de julio de 2026 a las 7:00 p.m. (hora de la Ciudad de México) a través del canal de YouTube de Apple en México y de la plataforma de streaming en español VIX.

Como parte del lanzamiento, la fotógrafa mexicano-coreana SeoJu Park realizó una serie de retratos de las protagonistas utilizando iPhone 17 Pro. Estas imágenes forman parte de la campaña "Mirada de Villana", que podrá verse en espacios públicos de distintas ciudades de México.

La producción fue realizada por Apple en colaboración con Televisa y cuenta con la dirección de Salvador Espinosa, fotografía de Alexis Zabé, guion de Gustavo Bracco y operación de cámara a cargo de Daniel Huergo von Damm.

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El reparto está conformado por Itatí Cantoral como Elena, Gabriela Spanic como Catalina, Ela Velden como Renata, Mariana Torres como Beatriz, Carlos Said como Emiliano, Mauricio Abad como Tomás, Emiré Arellano como Lupita, Lalo Palacios como Armando, Luis Fernando Peña como Ulises y Omar Fierro como Don Cristóbal.