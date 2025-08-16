Mercado Play revela las series infantiles que siguen marcando tendencia

¿Sabías que el catálogo de Mercado Play también consiente a los más pequeños del hogar? Así como lo lees, así que acompáñanos a descubrir cuáles son las series infantiles más elegidas en Latam.

Recordemos que Mercado Play es la plataforma de streaming gratuita que se encuentra disponible tanto en dispositivos móviles como en Smarts TVs.

¿Cuáles son las series y películas infantiles más elegidas en Latinoamérica?

1. El universo Avatar

La mayoría de los latinoamericanos concuerda que en su top ranking la serie animada Avatar: la leyenda de Aang que vio la luz en 2005, sigue captando la atención de jóvenes de diferentes edades. Esta historia de un chico de 12 años que lucha por establecer la paz en un mundo donde las naciones manejan distintos elementos como el agua, tierra y fuego, generó tal popularidad que desplegó una película live action y dio continuidad al universo con La Leyenda de Korra, disponible gratis también en Mercado Play. La misma lleva 70 años después de los acontecimientos de la primera serie a la historia de una rebelde de 17 años que busca convertirse en el nuevo Avatar.

2. Bob esponja

Siguiendo en el ranking, este clásico que surgió cercano a los 2000 continúa divirtiendo y generando nostalgia en todos los jóvenes e invita a los más chicos a sumergirse en esta historia particular. Creada por un biólogo marino que buscaba enseñar sobre la vida marina, la serie se traslada a Fondo de Bikini, una ciudad ficticia en el fondo del mar, donde una esponja cuadrada y amarilla junto a su mejor amigo Patricio, una estrella de mar, viven diferentes aventuras.

3. Capitan Tsubasa

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Los animés de los 80 siguen generando mucha popularidad hoy en día y trascienden generaciones, por eso los latinoamericanos también tienen en su top 3 de visualizaciones a esta serie que trae la historia de un muchacho de once años que ama el fútbol y es descubierto por una ex estrella brasileña.

Todos estos contenidos y más del género infantil se pueden disfrutar de forma gratuita en Mercado Play que recientemente consolidó su liderazgo regional en streaming gratuito con más de 8 millones de descargas en Smart TVs en solo 3 meses.

¿Cómo acceder a Mercado Play en TV?

La aplicación ya está disponible para Samsung (Tizen), LG (webOS), Android TV y Google TV. Se puede descargar en unos simples pasos: