Marvel lanza el tercer tráiler de Avengers: Doomsday, en el que se insinúa un amenazante caos mutante para los X-Men

No parece que las cosas vayan a ir bien para los X-Men en Avengers: Doomsday

Marvel ha lanzado el tercer tráiler de Avengers: Doomsday.

Se centra en los X-Men y da pistas sobre la acción entre mutantes y centinelas.

El cuarto tráiler de la película del MCU también se ha filtrado en Internet.

¡Hay un tercer tráiler de Avengers: Doomsday! ¿Te lo perdiste? De ser así, seguramente no sabes que se centra en los X-Men, pero no te preocupes, a continuación tendrás todos los detalles.

Una semana después de que se filtrara en Internet el tráiler protagonizado por los mutantes, Marvel ha subido una versión de mayor calidad de dicho vídeo a su canal de YouTube y a varias redes sociales.

Al igual que los avances anteriores de Doomsday, el video promocional de X-Men ofrece poca información sobre la trama de la esperada película de la Fase 6 de Marvel. Sin embargo, sugiere que habrá un caos mutante, posiblemente de tipo letal, con Cyclops, interpretado por James Marsden, lanzando un poderoso rayo óptico mientras grita angustiado con un centinela asesino de mutantes acechándole por detrás.

¿Seguirá esa escena de desolación a la del profesor X y Magneto, que también aparece en el avance? Sospecho que sí. A juzgar por la siniestra voz en off de Magneto que acompaña a las imágenes, es posible que algunos o todos los actores de X-Men que regresan, anunciados como parte del elenco inicial de 27 personajes de Doomsday, no lleguen a los créditos finales. Me pregunto qué probabilidades hay de que el profesor X de Patrick Stewart vuelva a morir en pantalla...

¿Cuántos tráilers de Avengers: Doomsday se lanzarán?

Nadie lo sabe con certeza, pero, según lo que se ha comentado en algunas comunidades en línea, podría haber hasta seis (¡!) avances antes de que se estrene el primer tráiler completo de la próxima película de Los Vengadores.

Cuando el primer teaser de Avengers: Doomsday se filtró en línea el pasado diciembre, circularon rumores de que tres teasers —el primero confirmando el regreso de Steve Rogers en Avengers: Doomsday, el segundo protagonizado por Thor y el último con Doctor Doom— precederían al tráiler inaugural de Avengers 5. Cada teaser se proyectaría antes de las proyecciones públicas de Avatar: Fire and Ash durante una semana antes de llegar a Internet, y conduciría al lanzamiento del tráiler oficial de Doomsday a mediados de enero.

Sin embargo, durante las vacaciones de fin de año de 2025, surgieron nuevos detalles que indicaban que habría cuatro avances de la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Como era de esperar, el cuarto ya se ha filtrado en Internet. No voy a compartir capturas de pantalla de dicho tráiler ni enlaces al vídeo filtrado, pero puedo decir que, tal y como reveló correctamente con antelación el destacado informante MyTimetoShineHello, en él aparecen Shuri, M'Baku y Namor de la serie de películas Black Panther, además de Ben Grimm de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos.

Este tráiler no será el último que veamos. De hecho, la junta de clasificación coreana, es decir, la misma que reveló por primera vez los detalles de los otros avances de Doomsday, ha aprobado recientemente dos tráilers más. Los avances, que según se informa duran 65 y 72 segundos, fueron certificados el 30 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, lo que implica que se proyectarán antes de Avatar 3 durante todo el mes de enero.

A finales de año, la Junta de Clasificación Coreana aprobó dos avances más (Image credit: Korea Ratings Classification Board)

Por si sirve de algo, otra persona que filtra información en Cryptic4KQual ha afirmado que sus fuentes solo les informaron sobre cuatro avances antes de especular que un quinto podría ser el primer tráiler completo. Sin embargo, teniendo en cuenta que la junta de clasificación de contenidos de Corea ha aprobado las licencias para seis avances de Doomsday, creo que muy pronto podremos disfrutar de más avances.

En cuanto a quiénes podrían aparecer en ellos, otros personajes y supergrupos importantes del MCU —Sam Wilson/Cap 2.0 y su equipo de Vengadores, Loki, Thunderbolts/Los Nuevos Vengadores, el resto de Los Cuatro Fantásticos e incluso el propio Doom— no han aparecido en los tráilers hasta ahora. Sería un gran descuido por parte de Marvel no destacar a esos héroes y al nuevo villano principal de la saga Multiverso, ¿no crees?

Una última reflexión antes de terminar este artículo: si al tráiler de X-Men le siguen tres más y Marvel mantiene la estrategia de lanzamiento semanal que ha empleado hasta ahora, el sexto y último vídeo de avance podría salir el 27 de enero. Eso es solo 12 días antes de la Super Bowl, un evento deportivo anual que ven miles de millones de personas y que, a ojos de los estudios cinematográficos más importantes del mundo, es el lugar perfecto para estrenar los tráilers de las películas más esperadas del año.

¿Qué probabilidades hay, entonces, de que Marvel lance seis avances a lo largo de un periodo de seis semanas antes de la presentación del primer tráiler oficial de Doomsday durante una de las pausas publicitarias de la Super Bowl de 2026? En mi opinión, bastante altas. Supongo que en las próximas semanas veremos si tengo razón.

