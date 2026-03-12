Los rumores sobre la fecha de lanzamiento del nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day cobran fuerza
Por favor, no seas otro intento fallido
- Circula por Internet un nuevo rumor sobre el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day.
- Se especula que el teaser se estrenará a mediados de marzo.
- La película del Universo Cinematográfico de Marvel se estrenará el 31 de julio.
Prepárense, amigos webheads, porque por fin, por fin, podremos ver muy pronto el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day.
Tras meses de especulaciones, parece que el primer teaser de la película de Sony y Marvel se estrenará en los próximos días. De hecho, los rumores se han disparado una vez más, y numerosas fuentes internas apuntan a que la fecha de lanzamiento del nuevo tráiler será el miércoles 18 de marzo.
Ahora bien, antes de continuar, quiero destacar que se trata solo de un rumor. Ha habido muchos rumores sobre la llegada del tráiler de Spider-Man 4, por lo que esto no confirma en absoluto que se estrenará en la fecha mencionada.El artículo continúa a continuación
Los expertos del sector Grace Randolph y Alex Pérez, cuyos antecedentes no son precisamente los mejores, han planteado la posibilidad de que las primeras imágenes de la película se den a conocer públicamente en un futuro próximo. Y, dado que una fuente más fiable como Crypic4KQual da a entender que el rumor del 18 de marzo tiene algo de cierto (véase más abajo), rezo para que estas afirmaciones sean ciertas.
Si —y, de nuevo, todavía es un gran «si» en este momento— el primer tráiler de la película Marvel Phase 6 se estrena la próxima semana, marcará el final de lo que ha sido una época difícil para los fans de Spider-Man, que estaban desesperados por ver algunas imágenes.
El pasado diciembre, se filtró en Internet una versión de muy baja calidad del primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day. Tras dicha filtración, algunos teorizaron que Sony lanzaría inmediatamente una versión en alta definición para remediar la filtración.
En resumen: no lo hizo. Sin embargo, cuando en enero surgió otro rumor sobre un tráiler de Spider-Man 4 en Internet, los fans recuperaron la esperanza de que Sony se estuviera preparando para lanzar el primer teaser de la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Sin embargo, una vez más, la fecha en la que se afirmaba que se lanzaría, el 19 de enero, pasó sin incidentes.
Después de que Marvel y Sony confirmaran que el tráiler de Brand New Day no se mostraría en el Super Bowl de este año, los fans se han sentido cada vez más frustrados por la falta de imágenes. Al fin y al cabo, Spider-Man 4 se estrena el 31 de julio, por lo que no queda mucho tiempo para que el tren del hype salga de la estación y coja velocidad.
Sin embargo, hay motivos para ser optimistas con respecto a esta última ronda de especulaciones. El próximo gran estreno de Sony, Project Hail Mary, llegará a los cines el 18 de marzo. La película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling no debería necesitar mucha ayuda para llenar las salas (lee mi reseña de Project Hail Mary para saber por qué), pero mostrar el primer tráiler de Brand New Day antes de ella sería una forma segura de atraer a algunos fans al cine para ver dicho tráiler y la película. Esperemos que este rumor tenga algo de verdad.
Para más información sobre la próxima aparición de Tom Holland como Peter Parker y su querido alias de superhéroe, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre Spider-Man: Brand New Day.
