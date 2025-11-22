Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha: fecha de estreno, tráiler, reparto y todo lo que sabemos...

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha: información clave - Llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026. - Quinta entrega de la franquicia Los juegos del hambre. - La trama seguirá la novela homónima de Suzanne Collins. - Ya se ha publicado el primer tráiler. - Ralph Fiennes, Elle Fanning y Jesse Plemons protagonizarán la película. - No está claro si se escribirán más novelas precuelas.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026. La última adaptación cinematográfica de la famosa franquicia de Suzanne Collins seguirá su última novela, que llegó a las librerías en marzo.

Y no debería sorprender tanto que la película ya esté en camino, ya que Lionsgate la encargó incluso antes de que se publicara la novela. Si bien 2025 marcó el regreso de la famosa franquicia de Suzanne Collins, llega cinco años después de La balada de los pájaros cantores y las serpientes y diez años después de la trilogía principal de Los juegos del hambre.

Para la quinta entrega, es hora de viajar atrás en el tiempo hasta los 50.º Juegos Anuales en Panem, también conocidos como la Segunda Cuarta Quell, en los que compitió Haymitch Abernathy (interpretado por Woody Harrelson en la trilogía). Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre Los juegos del hambre: El amanecer de la cosecha, desde la fecha de estreno hasta el reparto confirmado, la trama, los rumores y mucho más.

A continuación hay spoilers de las cuatro entregas anteriores de Los juegos del hambre.

Los juegos del hambre: Amanecer, fecha de estreno

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (2026) – Reveal - YouTube Watch On

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026. Sí, puede parecer que queda mucho tiempo, pero teniendo en cuenta que la novela de Suzanne Collins se publicó en marzo, en realidad es un plazo increíblemente corto. Mucho más rápido que los cuatro años que transcurrieron entre la publicación de la primera novela de Los juegos del hambre y el estreno de la adaptación cinematográfica.

La fecha de estreno se anunció oficialmente en un tráiler de Lionsgate (que se muestra arriba) en el que se ve a los pájaros cantores y las serpientes preparándose para otra batalla. Y, al final del tráiler, la voz de Woody Harrelson dice de forma escalofriante: "Creo que estos juegos van a ser diferentes".

Dado que las películas anteriores de la franquicia Los juegos del hambre están disponibles para su transmisión en Max en Estados Unidos y en Netflix en Reino Unido y Australia, podemos esperar que Los juegos del hambre: El amanecer - Parte 1 se estrene en streaming, aunque aún no se ha confirmado si será en los mismos servicios.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters & IMAX November 20, 2026. pic.twitter.com/9XJZ7BzgLvNovember 20, 2025

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha: ¿ya se ha publicado el tráiler?

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (2026) Official Teaser – Joseph Zada - YouTube Watch On

El primer tráiler de Los juegos del hambre: Amanecer - Parte 1 se estrenó el 20 de noviembre y es absolutamente magnífico. Tanto es así que los comentarios de YouTube ya lo están calificando como la mejor adaptación cinematográfica de un libro de todos los tiempos.

Preparando el escenario para la segunda Quarter Quell, es nuestro primer vistazo a todas las nuevas caras famosas que se unen al reparto, incluidos nuestros dos protagonistas novatos (más información sobre todos ellos a continuación).

Una vez más, es un cambio increíblemente rápido para un primer tráiler. Esto significa que podríamos ver un tráiler completo ya el próximo mes, pero yo apostaría por que se estrene a principios de 2026.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha - reparto confirmado

A post shared by The Hunger Games (@thehungergames) A photo posted by on

El elenco de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha ya se está llenando con algunos nombres importantes que interpretarán a las versiones más jóvenes de los personajes de la franquicia principal, además de presentar a otros nuevos. Estos son los que están confirmados hasta ahora:

Joseph Zada como Haymitch Abernathy

Whitney Peak como Lenore Dove

Ralph Fiennes como President Coriolanus Snow

Elle Fanning como Effie Trinket

Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee

Kieran Culkin como Caesar Flickerman

Maya Hawke como Wiress

Mckenna Grace como Maysilee Donner

Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier

Lili Taylor como Mags Flanagan

Ben Wang como Wyatt Callow

Molly McCann como Louella McCoy

Iona Bell como Lou Lou

En Hunger Games: Sunrise on the Reaping, como precuela, hay muchos papeles de la trilogía principal que ahora serán interpretados por actores completamente diferentes. Por ejemplo, Jesse Plemons como el joven Plutarch Heavensbee, anteriormente interpretado por el fallecido Philip Seymour Hoffman, o Elle Fanning como Effie Trinket, anteriormente interpretada por Elizabeth Baths.

Pero, según el director Frances Lawrence, encontrar al joven Haymitch fue una tarea titánica, encontrar a un actor que asumiera el papel que Woody Harrelson interpretó tan famosamente. Lawrence declaró a ComicBook: «No se trata de alguien que simplemente se parezca a él, o que vaya a estudiar a Woody Harrelson y simplemente actúe como él. Cuando Tom Blythe interpretó a Donald Sutherland, no estaba haciendo una imitación. Teníamos que encontrar a alguien que fuera creíble, alguien que te hiciera pensar: "Ah, vale, ya veo cómo este tipo de más de 70 años podría convertirse en Donald"». Y esa persona es el actor australiano Joseph Zada.

Por supuesto, no todos los miembros del reparto son personajes que regresan de las novelas anteriores de Los juegos del hambre. Hay numerosos tributos que se unen a los 50.º Juegos del Hambre, así como mentores que protagonizan la precuela.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha: sinopsis de la historia y rumores

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha está basada en la última novela de Collins. (Image credit: Lionsgate)

A continuación se revelan todos los detalles de las películas anteriores de Los juegos del hambre y de Los juegos del hambre: El amanecer - Parte 1

Ambientada 24 años antes de Los juegos del hambre, la última novela de Collins es, por supuesto, la base de toda la película, al igual que lo fueron todas sus novelas anteriores.

Quienes ya hayan leído la novela sabrán lo que sucede. Para quienes no lo hayan hecho, no les desvelaremos nada.

Lo que podemos decir es que Los juegos del hambre: El amanecer sigue al joven Haymitch Abernathy durante su participación en los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como la Segunda Cuarta Edición.

Se trata de un capítulo infame de la historia de Los juegos del hambre, ya que en él se seleccionó a dos chicos y dos chicas de cada distrito para competir. El doble que en cualquier otro juego.

Según la sinopsis oficial del libro: «Separado de su familia y de su amor, es trasladado al Capitolio junto con los otros tres tributos del Distrito 12: una joven amiga que es casi como una hermana para él, un apostador compulsivo y la chica más presumida de la ciudad».

También queda claro, por la lista de reparto confirmada anteriormente, que volverán personajes de la línea temporal principal de Los juegos del hambre, como el presidente Snow, Effie Trinket y Caesar Flickerman.

Sin embargo, a diferencia de las otras películas de la franquicia Los juegos del hambre, ya sabemos que Haymitch sobrevivirá, tal y como ha demostrado fantásticamente Woody Harrelson en la trilogía.

Pero, en declaraciones a TheMovieReport.com en la CinemaCon en abril, el director Francis Lawrence reveló que hay mucho más en la historia de Haymitch: «Este es uno de esos libros e historias en los que puedes ver a un personaje que todos amamos, que es uno de los íconos de estas películas, y ver por lo que han pasado. Y ver cómo se relaciona, no solo con la serie original, sino también con la última película. Así que es una gran pieza del rompecabezas para todo».

Y en declaraciones a Scholastic, Collins reveló cómo ha utilizado esta historia para explorar conceptos profundos: «Con Sunrise on the Reaping, me inspiré en la idea de David Hume de la sumisión implícita y, en sus propias palabras, "la facilidad con la que los muchos son gobernados por los pocos".

"La historia también se prestaba a una inmersión más profunda en el uso de la propaganda y el poder de quienes controlan la narrativa. La pregunta "¿Real o no real?" me parece cada día más apremiante".

Si estás demasiado ansioso por saber más, leer la novela es el antídoto perfecto. Pero si eres de los fans de Los juegos del hambre que prefieren ver la película antes de leer el libro, tendrás que cantar el silbido de Rue una y otra vez hasta el 20 de noviembre de 2026.

¿Habrá más películas de Los juegos del hambre?

¿Se contará alguna vez la historia previa de Finnick? (Image credit: Lionsgate)

La respuesta a esta pregunta se encuentra en otra pregunta: ¿Suzanne Collins va a escribir más novelas de Los juegos del hambre?

Por desgracia, no lo sabemos con certeza. En una entrevista con Variety, David Levithan, editor y publicista de Collins desde hace mucho tiempo, dijo: «En cuanto al futuro... Sinceramente, no tengo ni idea».

Los fans están ansiosos por leer una precuela sobre Haymitch, pero aún hay esperanza de que se publiquen precuelas sobre otros personajes de Los juegos del hambre, como Finnick Odair.

El propio director Frances Lawrence declaró a Entertainment Weekly antes del estreno de Amanecer: «Si Suzanne tiene otra idea temática que cree que encaja en el mundo de Panem, ya sea con nuevos personajes [o] personajes conocidos [como] Finnick, Haymitch, quien sea, estaría muy interesado en verla y formar parte de ella.

Pero no tengo ningún interés en decir simplemente: "Me encantaría hacer los juegos de Finnick". Es un gran personaje, pero ¿cuáles son los fundamentos temáticos que hacen que valga la pena contarlo y que sea relevante?».

Sin embargo, en lo que respecta a la serie principal de Los juegos del hambre, Levithan llegó a una conclusión: «Creo que el final de Sinsajo es el final de la serie».

También reveló que Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha se lleva preparando desde 2020, pero no se anunció al público hasta 2024. Así que, si están trabajando en silencio en otra precuela y despertando las esperanzas de otra adaptación cinematográfica, dudo que nos enteremos pronto.

