Los fans de "Spider-Man: Brand New Day" podrán ver la nueva película de Marvel antes de tiempo gracias a Amazon Prime; es el secreto peor guardado de Internet esta semana

Amazon Prime ofrece un preestreno de "Spider-Man: Brand New Day" a los miembros Prime que vivan en EE. UU.

El preestreno tendrá lugar el 29 de julio.

Los miembros Prime deberán registrarse para recibir una «notificación» cuando las entradas salgan a la venta a través del enlace que aparece a continuación

Miembros de Amazon Prime que también sean fans de las películas de Marvel, presten atención: si viven en EE. UU., ya pueden registrarse para ver "Spider-Man: Brand New Day" antes de su estreno mundial el 31 de julio.

Todo lo que tienen que hacer es registrarse en la página Brand New Day de Amazon y hacer clic en "notificarme" cuando se les solicite. Si aún no han iniciado sesión en su cuenta de Amazon en este momento, se les pedirá que lo hagan.

También podrán comprar productos de Spider-Man y Marvel desplazándose más abajo, antes del Prime Day, que comienza el 23 de junio.

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Dado que la oferta se realiza en colaboración con Fandango, los miembros Prime internacionales fuera de EE. UU. no podrán participar.

No se sabe si se lanzará algo similar en otros territorios, pero, basándonos en los preestrenos anteriores de Prime para películas como Wicked, es poco probable.

Si aún no te has decidido por una suscripción a Amazon Prime, hay otras sorpresas de Spidey esperándote en Prime Video.

Los usuarios de Amazon Prime también pueden ver dos series de Spider-Man poco valoradas antes del estreno de "Brand New Day"

"Spider-Noir" - Authentic Black & White Trailer | Prime Video - YouTube Watch On

Fiel al espíritu de Spidey, el homenaje a Spider-Man en Prime no se limita al estreno anticipado de *Brand New Day*.

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Recientemente, hemos tenido el estreno de *Spider-Noir*, protagonizada por Nicolas Cage, en la plataforma de Amazon, que puedes ver tanto en color como en blanco y negro al estilo de *Casablanca*. Los ocho episodios se lanzaron de una sola vez y, al igual que la nueva película, es totalmente de acción real.

Basada en los cómics de Marvel del mismo nombre, la serie sigue a Ben Reilly (Cage), un investigador privado en mala racha en la Nueva York de los años 30. Después de ser el único superhéroe de la ciudad, conocido como «The Spider», colgó su máscara... hasta que se ve arrastrado de vuelta a su antigua vida de la manera más elegante posible.

Spider-Man: The New Animated Series (2003) - DVD Promo Trailer (2K) - YouTube Watch On

Si eso no es lo tuyo, opta por lo clásico con «Spider-Man: La nueva serie animada» de 2003. Aunque solo tuvo 13 episodios, se considera una continuación directa de la película de Sam Raimi de 2002. Sin embargo, si has visto «Spider-Man 2», tal vez tengas que borrarla de tu memoria, ya que contradice directamente los acontecimientos de esta serie animada.

No hace falta decir que también puedes comprar o alquilar todas las películas de Spider-Man hasta la fecha en Amazon Prime, incluyendo la trilogía de Tom Holland y Into the Spider-Verse. Básicamente, tienes tantas opciones que, después de verlas, tal vez creas que tú mismo puedes balancearte entre los edificios.

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