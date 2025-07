Sin duda, los últimos años, Lego nos ha sorprendido con sets únicos, pero su debut en la Comic Con de San Diego simplemente es sorprendente.

Quizás hayas oído rumores, pero la Game Boy de Lego es real, y la he tenido en mis manos.

Es una réplica casi exacta de la emblemática consola portátil que se monta con 421 piezas. Sin embargo, no solo construirás la consola, sino que también construirás Game Paks para dos títulos legendarios: The Legend of Zelda: Link's Awakening y Super Mario Land. Aunque no son exactamente jugables, puedes cambiar la «pantalla» por el sistema de carga de la consola o por momentos de los juegos.

La mejor noticia, más allá del resto de detalles que también comentaré, podría ser el precio. Aunque se trata de una colaboración con Nintendo, Lego ha mantenido el precio en un nivel bastante asequible: 59,99 dólares / 54,99 libras / 99,99 dólares australianos. Sí, es mucho para un set de poco más de 400 piezas, pero se trata de una colaboración única.

La Game Boy de Lego ya está disponible para reservar y comenzará a enviarse el 1 de octubre de 2025. Sospecho que será un regalo muy popular ahora que se acercan las fiestas, y es por la atención al detalle que Lego ha puesto en este producto. Como réplica a escala 1:1, podrás construir controles giratorios para el contraste y el volumen, así como todos los botones principales: SELECT, START, +Control Pad, A y B.

La Lego Game Boy se presentó en la Comic-Con de San Diego 2025 junto con la Lego Batman Arkham Asylum, que puedes ver en la revelación de TechRadar aquí, dentro de un stand que contenía una réplica reducida, pero aún así bastante grande, hecha con Lego del centro de convenciones.

Puedes ver una galería de fotos a continuación, además de echar un vistazo a los otros ocho sets que se presentaron en la feria. Entre ellos se incluyen Stranger Things BrickHeadz y varios sets nuevos con temática de Wicked, antes del estreno de Wicked for Good a finales de 2025.

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Jacob Krol/Future) (Crédito de la imagen: Jacob Krol/Future) (Crédito de la imagen: Jacob Krol/Future) (Crédito de la imagen: Jacob Krol/Future)

Lego revela sus novedades para la Comic Con de San Diego 2025

Lego Nintendo Game Boy: US$59.99 at LEGO Si ya te has decidido por la Lego Game Boy, no tienes que esperar para reservarla... y, con suerte, asegurarte una fecha de entrega en el momento del lanzamiento. Como recordatorio, construirás la icónica consola portátil con más de 400 piezas. Aunque en realidad no funcionará, podrás intercambiar dos pantallas y dos Game Paks en la parte trasera. Ya está disponible para reservar por 59,99 dólares en Estados Unidos y saldrá a la venta el 1 de octubre de 2025.

Lego Stranger Things BrickHeadz: at LEGO Todos estamos contando los días que faltan para la quinta temporada de Stranger Things, y la última creación BrickHeadz de Lego rinde homenaje a algunos de los personajes más emblemáticos de la serie. Con 542 piezas, podrás construir a Will, Mike, Dustin y Lucas. Y lo mejor de todo es que ya se puede pedir en Lego.com.

Lego DC Batman Arkham Asylum: US$299.99 at LEGO Aquí puedes encontrar toda la información que necesitas saber sobre el último set de Lego de Batman, pero aquí te resumimos lo más importante. El set Lego DC Batman Arkham Asylum está repleto de detalles intrincados e incluye 16 minifiguras. Podrás construir el Arkham Asylum con casi 3000 ladrillos y contiene más de 60 pegatinas. Estará disponible para reservar en septiembre.

Lego Wicked Emerald City Wall Art: US$159.99 at LEGO Si pensabas que el arte mural de Spider-Man o Girasoles de Lego era increíble, este inspirado en Wicked podría superarlo. Te presentamos el mural Wicked Emerald City, que incluye todos los colores esenciales (rosa, verde y amarillo), así como cuatro minifiguras que se esconden en un compartimento. Por supuesto, la burbuja de Glinda también está aquí. Este set de Lego ya está disponible para reservar por 159,99 dólares y su envío está previsto a partir del 1 de septiembre de 2025.

Lego Glinda & Elphaba Visit Munchkinland: US$69.99 at LEGO Este nuevo set de Lego Wicked es menos para exhibir y más para jugar con imaginación. Después de unos minutos con él, el set Glinda y Elphaba visitan Munchkinland sin duda cumple con las expectativas. Ya está disponible para reservar por 69,99 dólares en Lego.