¡Las Suscripciones Premium llegan a México en Roku!

¡Es oficial! Las Suscripciones Premium en Roku llegan a México. Pero, ¿de qué se trata? A continuación todos los detalles.

Lo primero que deben de saber es que las suscripciones pueden encontrarse a través de la plataforma y en The Roku Channel, el servicio de streaming disponible en todos los reproductores y televisores Roku. Esta nueva alternativa de contratación permite a los usuarios, suscribirse a populares servicios, utilizando su cuenta de Roku, con un solo inicio de sesión seguro, pagos más simples con una sola factura mensual y con la flexibilidad de agregar o cancelar servicios en cualquier momento.

"Con el lanzamiento de Suscripciones Premium en México, estamos redefiniendo cómo los clientes descubren y disfrutan el entretenimiento", dijo Randy Ahn, Vicepresidente de Suscripciones en Roku. "Contenido de servicios como ViX Premium y FOX One ahora está disponible en una experiencia rápida, sencilla y personalizada. Estamos emocionados de seguir expandiendo las opciones de suscripción a nuestros espectadores con más partners de contenido, nuevas colaboraciones y promociones atractivas".

(Image credit: Roku)

Accede a tu contenido favorito con una cuenta

Al momento del lanzamiento, Suscripciones Premium en The Roku Channel ofrece una variedad de servicios de streaming, con contenido para todos los gustos, así como pruebas gratuitas para algunos contenidos. En el futuro también incluirá ofertas de temporada, planes anuales y paquetes promocionales, que facilitarán aún más el acceso a estos servicios y de una forma más asequible. Al mismo tiempo, The Roku Channel continúa ofreciendo más de 60,000 películas y episodios de televisión y más de 85 canales de televisión en vivo, gratis con publicidad.

Exclusivamente para usuarios de Roku, las Suscripciones Premium pueden encontrarse en la sección "Premium" dentro de The Roku Channel. Las Suscripciones Premium también aparecerán al buscar contenido dentro de "No te lo pierdas" y a través de las funciones de descubrimiento de contenido en la plataforma como Qué ver, Zona de Deportes y Televisión en vivo.

Los aliados de contenido disponibles al momento de lanzamiento ofrecen una variedad de películas, series, deportes y programación para toda la familia. Entre estos serviciosse encuentran:

ViX Premium

FOX One

Crunchyroll

Atresplayer

CINDIE

Pingüinitos

Edye

Kanal D Drama

Adrenalina Pura+

Gallina Pintadita

Looke

Más adelante este año también tendrán acceso a suscripciones de Filmelier+ y Booh!. La lista continuará expandiéndose en los siguientes meses.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Cómo funciona el pago a estas suscripciones?

Roku admite múltiples métodos de pago populares, incluyendo Visa, Mastercard, PayPal, Carnet y Spin para suscribirse a Suscripciones Premium y otros servicios de pago. Suscribirse se realiza de forma fluida y segura mediante el sistema de pago integrado de Roku. Los usuarios pueden suscribirse fácilmente utilizando la información de pago ya almacenada en su cuenta Roku, sin necesidad de ingresar sus datos bancarios en múltiples plataformas.

Los usuarios pueden agregar su método de pago, cancelar o reactivar sus Suscripciones Premium fácilmente desde la web (en my.roku.com) o directamente desde el dispositivo.

Las Suscripciones Premium en The Roku Channel ya están disponibles en los dispositivos Roku y los modelos de Roku TV en México.