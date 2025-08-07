El rodaje de la próxima película de Batman comenzará a principios de 2026.

No tiene nada que ver con el eventual debut del superhéroe en el Universo DC.

En su lugar, las cámaras comenzarán a rodar la secuela de The Batman, que lleva mucho tiempo gestándose.

¿Recuerdas cuándo salió la última película de "The Batman"? ¿Nos creerías si te decimos que han pasado tres años y medio desde su estreno? Así como lo lees. pero afortunadamente, tenemos noticias alrededor de la próxima cinta.

Hoy (7 de agosto), Warner Bros. Discovery (WBD) ha confirmado que el rodaje de The Batman Part II comenzará finalmente a principios de 2026. El gigante del entretenimiento confirmó la noticia en una carta a los accionistas que acompañaba a su informe de resultados del segundo trimestre de 2025.

Esta revelación es la segunda buena noticia que ha llegado recientemente. A finales de junio, Matt Reeves, cocreador de la franquicia de cómics de DC más conocida como The Batman Epic Crime Saga, anunció que el guion de la película estaba terminado. En ese momento, Reeves, que dirigió The Batman y que también dirigirá su secuela, publicó en Instagram una imagen del guion terminado junto al coguionista Mattson Tomlin.

Antes de estos dos anuncios tan esperados, los fans estaban cada vez más preocupados por el destino de la próxima película de Batman de Reeves. Había razones por las que la película de superhéroes se encontraba atrapada en el infierno del desarrollo, incluyendo problemas que habían afectado a la vida privada de Reeves.

Sin embargo, aunque muchos fans simpatizaron con Matt Reeves por sus problemas personales, otros comenzaban a frustrarse cada vez más por el tiempo que estaba tomando poner en marcha The Batman 2. Fue James Gunn quien tuvo que calmar a esos fans a mediados de junio, cuando el codirector de DC Studios aseguró que The Batman Part II no había sido cancelada y pidió a los seguidores que “lo dejaran [a Reeves] hacer lo suyo”, es decir, que le dieran espacio para terminar de coescribir el guion.

Afortunadamente, el tortuoso camino de The Batman 2 parece estar llegando a su fin. De hecho, con la película programada para estrenarse hasta octubre de 2027 —su fecha de lanzamiento fue una de las seis grandes noticias que surgieron durante la temporada navideña de 2024—, hay tiempo suficiente para que Reeves y su equipo filmen esta entrega, que estará relacionada con el Universo DC (DCU), y completen su probable y extenso proceso de postproducción.

Hablando del DCU, Gunn y Peter Safran compartieron en febrero una importante actualización sobre el reinicio cinematográfico del universo DC, incluyendo si la saga épica criminal de The Batman formará parte de este nuevo universo. También ha habido avances respecto a The Brave and the Bold, la película de Batman anunciada como parte del Capítulo Uno del DCU en enero de 2023. Para conocer lo más reciente sobre esa cinta, puedes consultar mi guía del Capítulo Uno del DCU.

Para más información sobre el próximo proyecto de Reeves protagonizado por el mejor detective del mundo, te recomiendo leer mi guía dedicada a The Batman Part II. Ah, y no olvides repasar lo que ocurrió en The Penguin —el primer spin-off de The Batman— y cómo podría preparar la historia de la secuela, leyendo mi explicación del final de The Penguin.

The Batman y The Penguin están disponibles para ver en streaming en HBO Max (EE.UU. y Australia), Sky/Now TV (Reino Unido), y en muchas de las mejores plataformas de streaming del mundo, dependiendo de tu región.