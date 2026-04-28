La funda Lilypad para iPad de Belkin lleva al nuevo personaje de Toy Story 5 al mundo real de la forma más práctica hasta la fecha

Belkin ha convertido el Lilypad de Toy Story 5 en una funda para iPad destinada a los modelos de 10.ª y 11.ª generación

Este accesorio, inspirado en la película, cuenta con protección de espuma EVA, un soporte y un asa de transporte

Ya está disponible en Walmart, antes del estreno de la película en junio

Ya hemos visto algunos productos relacionados con Toy Story 5 que han causado sensación —desde las impresionantes nuevas figuras de Woody y Buzz Lightyear de Mattel hasta la «tableta» Lilypad de LeapFrog, inspirada en el mundo real— y ahora Belkin se suma a la lista con lo que parece ser la versión más práctica hasta la fecha.

No se trata de una Lilypad real, sino de una funda inspirada en el personaje y a escala de la película que envuelve un iPad de 10.ª u 11.ª generación. En otras palabras, transforma la tableta más asequible de Apple —y posiblemente el mejor iPad para la mayoría de la gente— en uno de los nuevos personajes destacados de Toy Story 5.

Belkin se ha asociado con Disney, Pixar Animation Studios y Disney Consumer Products para dar vida al personaje de la tableta inteligente con forma de rana de la próxima película en forma de una funda protectora con temática del personaje, en lugar de un juguete o un dispositivo independiente.

El artículo continúa a continuación.

La funda Lilypad para iPad cuesta 49,99 dólares y, por el momento, es exclusiva de Walmart, aunque pronto estará disponible en Amazon y en la propia tienda de Belkin. En Australia, la funda para iPad costará 69,95 dólares australianos en su lanzamiento y en el Reino Unido, 39,99 libras.

Belkin Lilypad Case para iPad 10th Gen o 11th Gen US$49.99 at Walmart

Por ese precio, obtienes una carcasa de espuma EVA de color verde brillante diseñada para durar, con protección amortiguadora contra caídas y golpes cotidianos. Está claramente dirigida a usuarios más jóvenes (o a adultos nostálgicos), ya que utiliza materiales no tóxicos y fáciles de limpiar, pensados para un uso frecuente.

Lo más importante es que no sacrifica la funcionalidad. Todos los controles clave del iPad siguen siendo totalmente accesibles, incluyendo el botón de encendido, los controles de volumen, el puerto de carga USB-C y las cámaras traseras, lo que significa que el iPad funciona exactamente como lo haría normalmente, solo que dentro de una carcasa mucho más divertida.

Belkin también incluye una garantía de dos años, lo que añade una capa extra de tranquilidad para lo que probablemente será un accesorio de dispositivo muy usado (y que ocasionalmente se caerá).

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En cuanto al diseño, se adapta totalmente al personaje. Los característicos ojos de Lilypad se encuentran en la parte superior, junto a un asa de transporte centrada para facilitar su transporte. En la parte trasera, un soporte plegable sostiene el iPad en modo horizontal para ver, dibujar o jugar, mientras que unas manos con forma de rana envuelven los laterales y un acabado suave al tacto mejora el agarre.

(Image credit: Belkin)

La comparación con otros productos relacionados con Toy Story 5 pone de manifiesto lo diferente que es el enfoque de Belkin.

El Lilypad de Mattel se sitúa claramente en el ámbito de los juguetes: se trata de una figura más pequeña con una pantalla compacta y una interactividad básica, diseñada para jugar con otras figuras. La versión de LeapFrog toma un rumbo totalmente opuesto, ya que es una tableta educativa para niños centrada en el personaje.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Belkin) (Crédito de la imagen: Belkin)

Belkin se sitúa en un término medio, pero se inclina más hacia el uso en la vida real. En lugar de crear un nuevo dispositivo o reducir el personaje a un juguete, simplemente le cambia la apariencia a un iPad ya existente, manteniendo intacta toda su funcionalidad y añadiendo el diseño del personaje por encima.

Esa distinción es importante porque se trata de una interpretación a escala cinematográfica de Lilypad, diseñada para que los fans puedan llevarse a casa lo que podría convertirse en uno de los personajes revelación de la película en una forma funcional y cotidiana, en lugar de una pieza de exhibición.

También insinúa algo más amplio. Dado que Belkin ya trabaja en estrecha colaboración con Disney y Pixar Animation Studios, esto parece menos un crossover puntual y más una plantilla para futuros accesorios tecnológicos basados en personajes —potencialmente en otras franquicias si el concepto resulta popular.

Si ya te has convencido y tienes un iPad de 10.ª u 11.ª generación, puedes conseguir la funda Lilypad para iPad de Belkin en Walmart por 49,99 dólares. Saldrá a la venta en la tienda en línea de Belkin y en Amazon, entre otros minoristas, el 1 de junio de 2026.

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