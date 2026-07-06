La estrella de Obsession, Inde Navarrette, revela que ya se reunió con el director de la nueva película de X-Men de Marvel, aunque algunos fans no quieren verla convertirse en parte del "MCU"

Navarrette es la revelación de la película de terror más taquillera de 2026 hasta la fecha

Inde Navarrette, protagonista de *Obsession*, se reunió recientemente con el director de la nueva película de X-Men de Marvel

Es la única película en la que Jake Schreier ha confirmado públicamente que está trabajando

Algunos fans realmente no quieren que este actor, merecedor de un premio, se una al MCU

Inde Navarrette ha revelado que está abierta a la posibilidad de protagonizar una película de Marvel, y ahora circulan rumores en línea de que podría aparecer en la nueva película de X-Men del gigante de los cómics.

Navarrette, la estrella revelación de la exitosa película de 2026 Obsession, fue preguntada recientemente por la revista Nylon si le gustaría aparecer en una película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). «Sí, me gustaría», fue la breve respuesta de la actriz, muy solicitada y merecedora de premios.

Curiosamente, la posible participación de Navarrette en el gigante cinematográfico de Marvel podría convertirse pronto en realidad. De hecho, en la misma entrevista, Navarrette confirmó que se había reunido recientemente con Jake Schreier, el director de *Thunderbolts*, película de la Fase 5 de Marvel.

Latest Videos From Watch full video here:

Actualmente, el único proyecto en el que Schreier ha reconocido públicamente que está trabajando es la mencionada película de *X-Men*. No es de extrañar, entonces, que un rumor sobre el posible casting de Navarrette en dicho reinicio de la franquicia cinematográfica ya se esté difundiendo como la pólvora por toda la red.