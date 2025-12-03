La actualización del elenco de Avengers: Doomsday desata una nueva y alocada teoría entre los fans de Marvel sobre uno de los equipos de la película del MCU

Robert Downey Jr. es el único miembro del elenco que no formará parte del equipo en Avengers 5

Marvel parece haber revelado algo importante sobre el elenco de Avengers: Doomsday

Un evento reciente de Disney recordó a los fans quiénes forman parte de su enorme elenco

La agrupación de sus diversos actores podría haber revelado los equipos que veremos en la película del MCU

Avengers: Doomsday sigue envuelta en misterio antes de su estreno a finales del próximo año. De hecho, a pesar de la fecha de estreno de Doomsday, el 18 de diciembre de 2026, y de su elenco de 27 actores, se ha revelado muy poco oficialmente sobre la esperada película de superhéroes.

Sin embargo, gracias a una reciente presentación de Disney que tuvo lugar en Italia, es posible que hayamos descubierto en qué grupos se dividirán nuestros héroes para enfrentarse al Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. Y, si esta información es cierta, plantea un par de preguntas interesantes sobre la trama de la película de Marvel.

A continuación se revelan posibles spoilers de Avengers: Doomsday, así que sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad.

Como muestra el vídeo anterior, parece que habrá cinco equipos de héroes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) a los que seguir la pista.

No hay sorpresas en cuatro de estas alineaciones. Los Cuatro Fantásticos y los Nuevos Vengadores —estos últimos antes conocidos como los Thunderbolts— permanecen sin cambios con respecto a sus recientes apariciones en el cine. Como era de esperar, el equipo tradicional de X-Men solo incluye mutantes, y Shuri, M'Baku y Namor se unen tras compartir pantalla en Black Panther: Wakanda Forever.

Sin embargo, el quinto grupo es donde las cosas se ponen interesantes, ya que parece que el resto del reparto de Doomsday formará otro equipo de Vengadores liderado por el Capitán América de Sam Wilson.

El final de Capitán América: Brave New World reveló que Wilson estaba listo para reunir de nuevo a los héroes más poderosos de la Tierra, y la incorporación de los Thunderbolts como Los Nuevos Vengadores no ha frenado la ambición de Wilson, ya que la escena postcréditos de Thunderbolts confirma que Cap 2.0 ha seguido adelante con su plan.

Según lo mostrado en el evento de Disney Italia, ha pedido ayuda a héroes que no solo conoce, sino que actualmente no forman parte de ningún equipo. Entre ellos se encuentran sus antiguos compañeros Joaquín Torres/Halcón, interpretado por Danny Ramírez, Thor, interpretado por Chris Hemsworth, y Scott Lang/Ant-Man, interpretado por Paul Rudd.

Curiosamente, Shang-Chi, interpretado por Simu Liu, también forma parte de este elenco, lo que plantea la pregunta de cómo se involucra. Dado que Shang-Chi vive en la misma ciudad que Lang, es decir, San Francisco, ¿se pondrá este último en contacto con el primero para convencerlo de que se una al colectivo de Wilson?

Sin embargo, lo que más ha despertado el interés de los fans sobre el supuesto equipo de Cap es la aparente inclusión de Loki, interpretado por Tom Hiddleston. La última vez que vimos al Dios de las Travesuras, estaba manteniendo unidas las aparentemente infinitas líneas temporales del multiverso para evitar su colapso. Entonces, ¿cómo puede formar parte de un equipo si está ocupado en otra cosa?

Loki fue visto por última vez en el final de la temporada 2 de la serie que lleva su nombre (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

En mi opinión, hay dos escenarios posibles. El primero es que Loki forme parte del equipo de Cap debido a su relación familiar con Thor, y que este último se encargue de defender a su hermano si Doom viene a matar a Loki y restablecer el multiverso a su imagen y semejanza. Por otro lado, Doom podría localizar primero a Loki, apartarlo de su papel de salvador del multiverso y enviarlo de vuelta a la Tierra. A partir de ahí, Loki podría aliarse con el equipo de Sam, que sin duda podría utilizar los conocimientos multiversales de Loki para localizar a Doom.

Por supuesto, los fans del MCU, yo incluido, podríamos estar interpretando demasiado esta última presentación. Pero, con los rumores que circulan de que el primer tráiler de Doomsday podría estrenarse muy pronto, es posible que Disney nos esté preparando para las alianzas que veremos en el primer teaser de la fase 6 de Marvel.

Mientras esperamos el primer tráiler oficial de una de las películas más emocionantes de 2026, lee todo lo que sabemos hasta ahora sobre Avengers: Doomsday.