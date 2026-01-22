La acción de Avengers: Doomsday "eclipsará todo lo que Marvel ha hecho hasta ahora", afirma una fuente cercana, y los detalles sobre su primera escena parecen haberse filtrado en Internet

La escena inicial de Avengers: Doomsday ha sido adelantada por una persona con información privilegiada de la industria

La escena inicial de Avengers: Doomsday va a dejar a la gente "boquiabierta".

Una fuente cercana afirma que "eclipsará todo lo que Marvel ha hecho hasta ahora".

Al parecer, se han filtrado detalles sobre la escena en Internet.

Según se informa, la secuencia inicial de Avengers: Doomsday "eclipsará todo lo que Marvel ha hecho hasta ahora" y hará que la gente "pierda la cabeza".

Así lo afirma John Campea, experto en la industria, quien ha despertado el entusiasmo de los aficionados con lo que ha oído sobre el comienzo de la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

En la última edición de su programa homónimo en YouTube, Campea afirmó que alguien cercano a la producción de la película había adelantado que no solo comenzará con una gran escena, sino que también será la película de Marvel con más acción de todos los tiempos.

"Lo que esta persona me indicó es que el volumen de acción eclipsará todo lo que Marvel ha hecho hasta ahora", adelantó Campea. "Nunca se sabe cómo va a quedar realmente en la pantalla, pero lo que me indicaron es que la cantidad y el volumen de acción de esta película, en términos de minutos en pantalla y alcance, va a superar todo lo que Marvel ha hecho hasta ahora".

Mencionando X-2: X-Men United y Batman v Superman, que Campea citó como dos películas de cómics con sus cifras de estreno favoritas, añadió: "Creo que la secuencia inicial de Doomsday las eclipsará. Todo depende de cómo se ejecute. La gente se va a volver loca. Esta película comienza pisando fuerte y te dispara como un cañón desde el principio".

¿La secuencia inicial de Avengers: Doomsday está relacionada con las imágenes de uno de sus avances?

¿El tráiler de X-Men: Doomsday nos dio un adelanto de su comienzo centrado en la acción? (Image credit: Marvel Studios)

No está claro si la fuente de Campea le contó lo que sucede en la primera escena de la película de la Fase 6 de Marvel, o si solo le adelantó su supuesta escala épica.

En cualquier caso, en las últimas 24 horas, los detalles más importantes sobre dicha secuencia parecen haberse filtrado ya en Internet. Como era de esperar, la información que parece haber salido a la luz se ha extendido como la pólvora por las redes sociales y ha avivado aún más el entusiasmo entre los fans de Marvel.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No voy a enlazar ni comentar esas filtraciones debido a los posibles spoilers que contienen. Sin embargo, uno de los teasers de Avengers 5 publicados recientemente podría dar una pista sobre lo que podría mostrar la secuencia inicial.

De hecho, de los cuatro tráilers revelados por Marvel hasta ahora, el teaser de Avengers: Doomsday's X-Men es el único que incluye imágenes llenas de acción. Es cierto que se trata de un momento fugaz en el que Cyclops, interpretado por James Marsden, lanza su característico rayo óptico hacia el final de una gran batalla.

No obstante, si este breve clip está tomado del inicio de la próxima película de Los Vengadores, sugiere que una de las películas más emocionantes de este año va a por todas para superar a sus hermanas del cómic en cuanto a acción y espectáculo.

Para más información sobre la esperada película de superhéroes, entérate de todo lo que sabemos hasta ahora sobre Los Vengadores: El día del juicio final.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.