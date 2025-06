James Gunn, John Cena, Jason Blum, James Wan, Depredador y mucho más cierran con broche de oro "CCXP México 2025"

No todo es para siempre, sobre todo si es algo maravilloso como en el caso de CCXP México 2025, sin embargo, antes de despedirse hasta el próximo año, nos sorprendió con grandes personalidades.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Luis Arturo Cedillo/Geekzilla.tech) (Crédito de la imagen: Luis Arturo Cedillo/Geekzilla.tech)

THUNDER STAGE BY CINEMEX: AVALANCHA DE HYPE INTERDIMENSIONA

Arrancamos con un momento que los fans del shonen llevamos esperando desde que Tanjiro se entrenaba en la montaña: Natsuki Hanae, la voz original del protagonista de Demon Slayer, llegará al escenario principal para revelarnos secretos detrás del personaje y lo que se viene para la saga. Si practicas la respiración del sol en el espejo, este será EL momento que debes vivir.

Pero eso no es todo, Crunchyroll proyectará en exclusiva el episodio 9 de la temporada 3 de Fire Force, un capítulo que ni Japón ha visto todavía. ¡WOOW!

El Thunder Stage by Cinemex se transformará en una pasarela de fuego con la gran final del Cosplay Máster, donde los finalistas parecen sacados de tu anime favorito.

Por supuesto que la fiesta seguirá con los 15 años de Blumhouse, el vals empezará con adelantos IMPERDIBLES de Black Phone 2, FNaF 2, M3GAN 2.0 y SOULM8TE. Será un festín de sustos, jumpscaresy fanservice para quienes disfrutamos de historias que nos dejan sin dormir (pero aún así amamos).

Y las sorpresas no paran ahí porque cerraremos esta edición de CCXPMX25 con un impresionante broche de oro: ¡John Cena y James Gunn! el dúo dinámico detrás de Peacemaker 2 nos compartirá novedades explosivas sobre la serie y lo que nos espera en el renacido DCU. ¿Are you ready for the truth? porque nosotros SÍ.

GAME ISLAND BY TELCEL: DONDE EL CONTROL LO TIENES TÚ

Los dioses del gaming descienden, porque Elden Ring: Shadow of the Erdtree busca heredero, ¿los contendientes? influencers y expertos se rifarán partidas mostrando builds, estrategias y secretos. Si invocaste a Ranni o sufriste con Malenia, aquí es donde el nivel se eleva.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¡Pero no termina ahí! no estamos preparados para el nivel de epicidad en la final de la Liga Latina de Mortal Kombat 1, veremos a ocho jugadores top enfrentarse en combates dignos de un opening de JoJo's.

OMELETE STAGE BY DOS EQUIS: EL RINCÓN DE LA EPICIDAD

¡Preparen sus corazones otakus y sus cuerdas vocales para gritar de emoción! El mismísimo Natsuki Hanae, voz oficial de Tanjiro Kamado, llega al escenario para contarnos TODO: anécdotas épicas detrás del micrófono, datos ultra Geek de Demon Slayer y momentos que solo un verdadero cazador de demonios sabría apreciar.

Además, Crunchyroll nos hará llorar bonito con un panel tributo a Attack on Titan que va directo al kokoro. ¡Pero eso no es todo! La icónica Lana Parrilla, nuestra Reina Malvada favorita, estará presente para un encuentro cara a cara con sus fans. El talento brasileño se hace presente con Julian Tedesco, una leyenda del cómic que llega para compartir su arte, visión y pasión en un encuentro imperdible para los amantes de las viñetas y superhéroes.

Y si lo tuyo son las historias oscuras hechas en stop motion que te ponen los pelos de punta, prepárate para sumergirte en el universo de FRANKELDA, la joya de MAX que está conquistando corazones con su oscuridad brillante. Y sí... ¡lo leíste bien! James Gunn y John Cena llegan con todo el hype para hablar de la nueva temporada de PEACEMAKER. Explosiones, irreverencia, y harta música ochentera.

Así que ajusta bien tu cosplay, afila tu katana y cárgate de electricidad al igual que Pikachu para vivir al máximo el último día de la CCXPMX25

¿Estás listo para la edición 2026? ¿Qué te gustaría vivir el próximo año? No olvides dejar tus comentarios, estaremos al pendiente de cada uno de ellos.