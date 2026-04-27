Hasbro presentó nuevas figuras de Spider-Man: Brand New Day, y los fans creen que revelan un acontecimiento "impresionante" de la película

Se han presentado dos nuevos juguetes de Spider-Man: Brand New Day

Los productos promocionales parecen desvelar un giro argumental clave de la película de Marvel

Además, han despertado el entusiasmo de los fans ante la posibilidad de que se recree una página muy concreta del cómic

Se han presentado dos nuevos juguetes de "Spider-Man: Brand New Day", y parecen revelar un giro argumental clave de la próxima película.

Los productos promocionales, que se dieron a conocer en el sitio web oficial de Hasbro Pulse el fin de semana pasado (25 y 26 de abril), parecen insinuar que el lanzaredes titular se verá obligado a luchar contra otro héroe de Marvel en su próxima película en solitario. A continuación hay posibles spoilers importantes sobre la historia de Brand New Day, así que no sigas leyendo si no quieres saber nada más.

Bruce Banner ya estaba confirmado para aparecer en Spider-Man 4, pero su alter ego no (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Una de las dos figuras, que ya se pueden reservar antes del estreno de Spider-Man 4, confirma que Hulk, el alter ego superhumano de Bruce Banner, aparecerá en la película de la Fase 6 de Marvel.

El artículo continúa a continuación.

Ya sabíamos que Banner aparecería. De hecho, los primeros informes de que Banner aparecería en Spider-Man 4 surgieron en mayo pasado, pero no fue hasta que se lanzó el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day a mediados de marzo que esto se confirmó. Para saber quién más aparece en la próxima película, lee mi guía de elenco y personajes de Spider-Man 4.

Pero me estoy desviando del tema. Se había especulado con que el alias de Banner, irradiado por rayos gamma, también regresaría, pero, hasta ahora, ni Sony ni Marvel habían reconocido públicamente que Hulk formaría parte de la trama.

Sin embargo, este producto promocional, junto con la reciente presentación de un set de LEGO de Brand New Day, no solo confirmó que esos rumores eran ciertos, sino también que Spider-Man se enfrentará a la forma salvaje de Hulk en algún momento. De hecho, la figura coleccionable de Hulk de Hasbro Pulse viene con un accesorio de telaraña que se puede acoplar a las manos de Hulk, lo que indica que Spidey tendrá que enfrentarse a su compañero de los Vengadores para evitar que arrasara con la ciudad de Nueva York.

Por qué sucederá esto, al menos públicamente, no está claro. Sin embargo, considerando que no hemos visto a Hulk Salvaje desde Avengers: Infinity War, se necesitará algo —o alguien— de gran poder para evitar que esa personalidad de Hulk, impulsada por la furia e imparable, cause una destrucción generalizada.

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Por qué los fans de Marvel están entusiasmados con el encuentro entre Spider-Man y Hulk

El Peter Parker de Tom Holland pedirá ayuda a Bruce Banner en "Brand New Day" (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Curiosamente, no es el probable duelo entre el trepamuros y Hulk lo que ha despertado la curiosidad de los fans, sino la descripción que acompaña a la nueva figura de Hulk.

«Spider-Man se sorprende al volver a ver a Hulk después de tanto tiempo, y no tiene ni idea de si Hulk lo recordará», reza el texto. «¿Será Hulk un amigo o un enemigo?»

Es la primera parte de esa descripción la que tiene emocionados a los fans. ¿Por qué? Porque podría estar insinuando la adaptación en vivo de una viñeta del cómic de Marvel favorita de los fans.

En The Immortal Hulk: Great Power Volume 1 #1, que tiene lugar años después de la controvertida historia de Spider-Man: One New Day, también conocida como cuando Peter Parker cambió su matrimonio para que todos olvidaran que era Spider-Man, Hulk le dice a Parker que nunca olvidó que era Spider-Man. Esto se debe a que, en el momento en que el señor de los demonios Mefisto lanzó el hechizo que hizo que el mundo olvidara que Parker era un superhéroe, Banner se vio afectado por dicha magia, pero Hulk —quien, en los cómics, se considera una entidad separada de Banner— no se vio afectado.

Hulk sabe que Peter Parker y Spider-Man son la misma persona (Image credit: Marvel Comics)

Dado que *Spider-Man: No Way Home* adapta libremente la trama de *One More Day*, y que *Brand New Day* se inspira en el cómic homónimo que le siguió, algunos creen que el próximo proyecto de Spidey en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) recreará este momento. Bueno, siempre y cuando el héroe homónimo encuentre la manera de calmar a Hulk.

"Ay, carajo, ¿de verdad vamos a ver esa escena?", escribió BrockPurdytheGoat420 en Reddit. "Creo que tiene mucho sentido", respondió LTM438. "Hulk es obviamente un alter ego, pero el cerebro de Bruce también se transforma literalmente de manera física cuando se convierte en Hulk, lo cual es, supongo, la razón por la que Bruce nunca recuerda nada de eso".

"Me encantaría", coincidió Unique_Unorque, antes de que Wack_photgraphy agregara: "Joder, eso espero. Sería genial. Hace mucho que no vemos a Hulk 'transformarse'. Sería bonito que tuviera un momento emotivo con Peter, además de toda la carnicería que pueda ocurrir".

Hay otros, sin embargo, que no están convencidos de que esta escena vaya a suceder.

En el mismo hilo de Reddit del que se extrajeron los comentarios anteriores, algunos señalan que Brand New Day será, técnicamente, la primera vez que Parker y Banner se encuentren en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Claro, ambos estuvieron presentes en el funeral de Tony Stark en Avengers: Endgame, pero nunca han interactuado directamente como sus alter egos superhéroes, así que, ¿cómo sabría Hulk que Parker es Spider-Man?

Es un argumento válido que sin duda impediría que la escena del cómic mencionada se recreara en Spider-Man 4. Aunque me encuentro entre aquellos a quienes les encantaría ver esto llevado de las páginas a la pantalla, no creo que vaya a suceder por la razón antes mencionada. ¡Aunque espero estar equivocado!

Para más información sobre la primera película del MCU del año, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre Spider-Man: Brand New Day.

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