Hablamos con David F. Sandberg director de Until Dawn, para saber qué le gustaría dirigir próximamente de Supermassive Games

Hace unos días, Sony Pictures en México nos invitó a ver la película de Until Dawn: Noche de Terror, basada en el popular videojuego de PlayStation.

La realidad de las cosas, es que no tiene mucho qué ver la cinta con el videojuego, aunque si jugaste el juego, sí verás varios guiños alrededor del juego protagonizado por Rami Malek y Hayden Panettiere. La cinta es una clásica teenager slasher movie, que te sacará uno que otro susto.

Sin embargo, nuestra compañera editora Lucy Buglass, editora senior de entretenimiento en TechRadar Estados Unidos, tuvo la oportunidad de charlar con el cineasta David F. Sandberg y esto es parte de lo que ella nos cuenta alrededor de la charla que tuvo con Sandberg.

"El Until Dawn original figura en la lista de los mejores juegos de terror de TechRadar , así que es popular con razón. Le pregunté al director de la película, David F. Sandberg, si le gustaría ver adaptaciones de juegos similares en el futuro, considerando la naturaleza cinematográfica de los títulos de Supermassive Games.

Con tanto para elegir, definitivamente no estamos hambrientos de contenido de terror inmersivo en este momento.

"Creo que lo que más me interesaría es House of Ashes ; me parece genial", me dijo Sandberg durante una conversación sobre la impresionante biblioteca del desarrollador, que le ha valido numerosos elogios.

Cuando le dije que me inclinaría por Man of Medan, una historia sobre un barco embrujado, y le pregunté si había jugado a otros, añadió: "He jugado a algunos, pero también los he visto en YouTube , ya sabes, como cuando juegan otras personas, y funciona de esa manera, en realidad, porque son muy parecidos a las películas, ya sabes, tienen grandes historias y son muy cinematográficos".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

House of Ashes es uno de los juegos de The Dark Pictures Anthology. (Image credit: Supermassive Games)

Sandberg concluyó diciendo: "No juego muchos juegos, desafortunadamente, porque siempre siento que no tengo tiempo para esto, pero sí juego algunos juegos de terror, como Outlast y Resident Evil y cosas así".

Su elección me intrigó mucho, y siento que estamos malcriados en lo que respecta a Supermassive Games. Aunque Until Dawn sigue siendo el único título suyo en tener una adaptación cinematográfica, nunca digas nunca.

House of Ashes es la tercera entrega de la serie Dark Pictures Anthology del desarrollador , de la cual también forma parte mi favorito, Man of Medan . Sigue a las Fuerzas Especiales que desentierran un templo sumerio enterrado mortal que contiene un nido de criaturas sobrenaturales, y deben luchar para sobrevivir a este encuentro accidental.

Tiene todos los componentes para una gran adaptación si alguna vez llega a estrenarse: criaturas vampíricas espeluznantes, un entorno claustrofóbico que evoca a The Descent y un gran elenco, incluyendo a Ashley Tisdale. Aunque muchos argumentarían que el juego en sí es básicamente una película, otros dirían que merece una oportunidad de brillar en los cines."

Until Dawn se estrena en cines de todo el mundo a partir del 25 de abril.