Exclusiva: "Siempre diré..." — La estrella de Marvel, Tom Hiddleston, revela si "es necesario ver" Loki en Disney+ antes del estreno de Avengers: Doomsday

Tom Hiddleston volverá a interpretar a Loki en "Avengers: Doomsday", que se estrenará en cines este diciembre

"Avengers: Doomsday" se estrenará en los cines de todo el mundo el 18 de diciembre

El Loki de Tom Hiddleston forma parte del enorme elenco de la película

El popular actor ha revelado si los fans deben ver "Loki" en Disney+ antes de que se estrene "Doomsday"

Tom Hiddleston ha revelado si es necesario ver "Loki" en Disney+ para entender el papel de su personaje en "Los Vengadores: El día del juicio final".

En una entrevista exclusiva con TechRadar, el actor favorito de los fans, quien ha interpretado a Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) desde 2010, dijo: "Siempre diré que la gente debe ver" la serie independiente de su personaje. Sin embargo, Hiddleston no quiso pronunciarse específicamente sobre si era esencial ver la serie antes del estreno de Doomsday el 18 de diciembre.

Los fans de Marvel que hayan visto la serie protagonizada por Hiddleston ya sabrán cómo termina su segunda y última temporada. Por si acaso aún no la has visto, me abstendré de detallar exactamente lo que pasó en este artículo. Para quienes necesiten refrescar la memoria, mi artículo «Explicación del final de la temporada 2 de Loki, lleno de spoilers» contiene las respuestas que buscas.

Latest Videos From Watch full video here:

Sin embargo, algo que todos los fanáticos del MCU ya saben a estas alturas es que Loki regresará en "Avengerss: Doomsday". De hecho, Hiddleston no solo formó parte del anuncio inicial del elenco de "Doomsday", compuesto por 27 actores, en marzo de 2025, sino que también hizo una breve aparición en el primer tráiler oficial de "Avengers: Doomsday", que, sorprendentemente, se estrenó ayer (20 de julio).

Naturalmente, los fans tienen un sinfín de preguntas tras el lanzamiento de dicho tráiler, incluyendo algunas relacionadas con Loki. ¿Qué tan importante será su papel en la película de la Fase 6 de Marvel? ¿Se reunirá con Thor? Y, quizás lo más importante de todo, ¿tiene la serie de Loki en Disney+ alguna relación con la historia que contará "Doomsday"?

Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston | Official Trailer | National Geographic - YouTube Watch On

Como parte de una conversación más amplia que tuve con Hiddleston sobre su nuevo docudrama de National Geographic, "Pompeii: Out of Time", que se estrenará en Disney+ y Hulu el 23 de julio, le planteé precisamente esas preguntas. Como era de esperarse, Hiddleston, quien tiene mucha experiencia en esquivar preguntas sobre Marvel que podrían revelar detalles de la trama, no se mostró dispuesto a dar respuestas definitivas.

Sin embargo, sí pareció dar una pequeña pista de que cualquiera que quiera comprender el papel de Loki en "Avengers 5" debería ver la serie en solitario del personaje en Disney+, también conocido como uno de los mejores servicios de streaming del mundo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"Siempre digo que la gente tiene que ver Loki", me dijo con una sonrisa irónica. "Estoy muy orgulloso de esa serie; le puse toda mi alma y me encanta interpretar a Loki. Ya han pasado 16 años y, ya sabes, llegué al final de Avengers: Infinity War, y eso parecía ser el final de la saga de Odinson.

“Pero luego, la serie Loki se trató de situar a Loki en un nuevo contexto, sacándolo de su tiempo y de su realidad”, continuó Hiddleston. “Se enfrenta a sus patrones de comportamiento compulsivos, autodestructivos y repetitivos, y eso le da la capacidad de ser dueño de su propio destino. Fue una experiencia muy agradable porque toda la serie trata sobre la identidad, el propósito y el sentido de pertenencia, y también sobre el tiempo, cómo lo percibimos y cómo aprovecharlo al máximo.

“Así que, sí, siempre diría que, si aún no la has visto, ve a verla”, agregó. “Y, si no la has visto antes de "Doomsday", ve a volver a verla”.

Para saber más sobre una de las películas nuevas más esperadas de 2026, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre "Avengers: Doomsday".