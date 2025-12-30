Exclusiva: Por qué la sirena del barco Disney Destiny está construida como un instrumento, y no como un altavoz

Aparte de la enorme escala del Disney Destiny, el último barco de la clase Wish de Disney Cruise Line, con una eslora de 340 metros, y de la tecnología con la que cuentan sus cubiertas, hay una característica que, literalmente, destaca por encima del resto: las bocinas de Mickey instaladas en lo alto del barco.

A menudo son lo primero que se percibe, ya que anuncian la presencia del barco con una melodía familiar antes incluso de verlo. Todos los barcos de Disney Cruise Line reproducen el mismo sonido clásico, «When You Wish Upon a Star», una firma musical unificadora de toda la flota. Pero, más allá de ese tema compartido, cada barco lleva su propio conjunto de melodías de sirena, diseñadas para reflejar su identidad individual y las experiencias a bordo.

Lo que es fácil pasar por alto es que estas melodías no son grabaciones. Cada una se reproduce en directo con la sirena del barco, que Disney utiliza menos para la señalización marítima —aunque sigue siendo un uso fundamental— y más como instrumento musical. En esencia, se trata de un sistema programable que se rige por el flujo de aire, los límites de afinación, el tiempo de recarga y la acústica del mundo real. Y a bordo del Destiny, esa filosofía se lleva más lejos que nunca.

Para entender cómo funciona, TechRadar habló en exclusiva con los Imagineers, los responsables musicales y los productores técnicos encargados de diseñar, organizar y probar el sistema de sirenas del barco.

Tratar el cuerno como un instrumento

(Image credit: Future/Jacob Krol)

«Consideramos la sirena del barco como un instrumento», nos explicó Michael Weyand, productor técnico de Disney Live Entertainment. «En teoría, se puede utilizar para tocar cualquier partitura si somos lo suficientemente creativos a la hora de sortear sus limitaciones».

En los barcos de la clase Wish, incluido el Destiny, Disney utiliza lo que internamente se conoce como la bocina de Mickey, un sistema de bocinas de aire programable compuesto por 18 bocinas individuales, cada una de ellas afinada en una nota específica. Juntas, cubren 18 de las 25 notas de dos acordes de la escala cromática.

"La mayor limitación es la cantidad de aire disponible dentro del colector y el tiempo necesario para recargarlo", explicó Andrew McTear, director de espectáculos de Walt Disney Imagineering. «Los acordes grandes y las notas graves utilizan más aire, por lo que necesitamos arreglos que se adapten y eviten que la bocina suene "plana" o falte una nota».

En pocas palabras, la música tiene que obedecer a la física de la propia Mickey Horn, pero eso no impide que el espectáculo siga adelante. Aunque "When You Wish Upon a Star" es el hilo conductor de toda la flota de Disney Cruise Line, es la base que se espera una vez a bordo.

A partir de ahí, cada barco se ramifica con su propia colección de melodías con el objetivo de reforzar el tema del barco y las experiencias a bordo. Aquí, el Destiny se inclina por completo hacia su espíritu de héroes y villanos.

Go the Distance representa la nueva producción teatral del barco, Hércules; Cruella de Vil hace referencia a De Vil's, un salón de piano inspirado en los villanos; y Hakuna Matata conecta la trompeta con Pride Lands: Feast of The Lion King.

"Al abordar las melodías del Disney Destiny, el objetivo era destacar lo que hace que el barco sea único dentro de nuestra flota, celebrando el tema de los héroes y villanos, y poniendo el foco en sus ofertas exclusivas", dijo McTear. Sin embargo, esas elecciones no fueron solo temáticas, sino también técnicas.

Llegar hasta el final

Aunque Disney cuenta con un repertorio cada vez mayor de canciones reconocibles, no todas las piezas musicales pueden dar el salto de la banda sonora de una película a la sirena de un barco.

"Mientras explorábamos historias heroicas que se desarrollaban a bordo del Destiny, Hércules y El rey león fueron dos de las historias adicionales que quisimos incluir", explicó Beth Burkhardt, miembro del equipo de Walt Disney Imagineering. "También queríamos asegurarnos de que, aunque ambas canciones representaran a nuestros héroes, fueran claramente diferentes musicalmente y procedieran de diferentes partes del viaje de un héroe. Así, mientras que Go the Distance era la canción de Hércules en la que expresaba su deseo al embarcarse en su heroico viaje, Hakuna Matata muestra a Simba todavía tratando de encontrar su lugar en el ciclo de la vida".

Cuernos de la abundancia

Esa distinción también es importante desde el punto de vista estructural. Cada canción se comporta de manera diferente cuando se adapta a la bocina del barco, y algunas requieren más aire, más notas o una mayor complejidad armónica de la que el sistema puede soportar. Y el trabajo para averiguarlo y conseguir que cada bocina suene correctamente comienza mucho antes de que el barco salga del astillero.

«Las melodías se arreglan primero con un sintetizador MIDI para simular la bocina», explica McTear. «Esto le da a nuestro equipo creativo y musical la oportunidad de escuchar y trabajar en los arreglos incluso antes de que se construya la sirena».

A partir de ahí, se ajustan los arreglos (se alargan las notas, se superponen los acordes, se reestructuran las frases) para preservar la reconocibilidad sin sobrepasar los límites del sistema. Recuerde que cada uno dura varios segundos, por lo que debe ser reconocible rápidamente y provocar una reacción en quienes lo oyen.

Una vez construida la bocina Mickey Horn (en el caso del Destiny, en Europa), continúan las pruebas.

"La bocina Mickey Horn utilizada en el barco se construyó en Europa, en una ubicación remota propicia para realizar pruebas y ajustes continuos", explicó Weyand. "Dado que nuestro equipo tiene su sede en Florida, organizamos una demostración virtual para que los miembros del equipo comprendieran mejor las capacidades de la sirena y pudieran proporcionar comentarios en tiempo real. Por lo general, realizamos la prueba final y el ajuste de las melodías durante una prueba en mar abierto, donde podemos hacer sonar la sirena continuamente sin molestar a otros barcos ni a las comunidades".

En realidad tenemos 18 bocinas con el diseño de Mickey Horn. Michael Weyand, productor técnico de Disney Live Entertainment

Las pruebas en el mar permiten al equipo evaluar cómo se propaga el sonido en aguas abiertas, cómo se comporta cerca de la costa y cómo factores ambientales como el viento afectan a la claridad, condiciones que no se pueden reproducir en ningún otro lugar.

"Nuestras verdaderas limitaciones con la bocina son las notas disponibles con las que tenemos que trabajar", dijo Weyand. "En realidad, tenemos 18 bocinas con el diseño Mickey Horn que se encuentran en nuestros barcos de la clase Wish. Cada una está afinada específicamente para una nota. En este caso, incluimos 18 de las 25 notas de dos acordes de la escala cromática".

Por su diseño, la bocina en sí tiene algunas limitaciones, pero su gran número (18) le permite tener un sonido bastante bueno. Sin embargo, aún más interesante es cómo el equipo de Weyand tiene en cuenta las diversas condiciones climáticas y de temperatura que puede encontrar el Destiny.

"Incluso incluimos calentadores de aire en el diseño de nuestras bocinas para garantizar que, incluso en un entorno con clima frío, suenen igual que en climas cálidos", explicó.

Afrontar el viaje

Esa consistencia es importante, ya que los barcos navegan por climas muy diferentes, y es probable que sea una lección aprendida en las distintas bocinas de toda la flota de Disney. John Dennis, director creativo ejecutivo de música de Walt Disney Imagineering, explicó que la bocina Mickey Horn nació como solución a un reto de diseño.

"El concepto original era igualar el diseño del Dream y el Fantasy, pero debido a las diferencias en los barcos de la clase Wish, no podíamos contar con la misma tecnología que en la clase Dream", explicó.

"Apasionado por la evolución de estas melodías para que fueran aún más musicales, seguí expresando mi visión a los responsables de nuestro estudio de música y, finalmente, llegamos a las melodías que tenemos hoy en día, con cada uno de los barcos de la clase Wish con canciones exclusivas para ese barco en particular", dijo Dennis.

Hemos diseñado deliberadamente el Mickey Horn para permitir el crecimiento Michael Weyand, productor técnico de Disney Live Entertainment

Después de descubrir cuánta ingeniería hay detrás de estos pocos segundos de sonido, es imposible volver a escuchar la bocina de Disney Cruise Line de la misma manera. Lo que parece sencillo es el resultado de cuidadosas concesiones entre el aire y la duración, la música y la mecánica, la ambición narrativa y las limitaciones físicas.

Esto nos recuerda que la narrativa más eficaz de Disney suele darse cuando la creatividad debe negociar con la ingeniería.

Es importante destacar que el sistema aún no ha alcanzado su máxima evolución. "Hemos diseñado intencionadamente la bocina de Mickey para permitir su crecimiento, ya sea con nuevas canciones, canciones más largas o incluso canciones creadas para un compromiso de tiempo limitado", afirma Weyand.

