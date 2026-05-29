Exclusiva: Lego acaba de presentar un nuevo set de Star Wars con el Sandcrawler, inspirado en "The Mandalorian"

Lego acaba de presentar un nuevo set del Sandcrawler inspirado en la primera temporada de «The Mandalorian»

El set, compuesto por 1.683 piezas, incluye un Sandcrawler con elementos interactivos

Incluye minifiguras de Grogu, Mando, los Jawas y Kuiil

Junto al Halcón Milenario, el caza TIE o el caminante AT-AT, el Sandcrawler es uno de los vehículos más emblemáticos del vasto universo de Star Wars. Y aunque hemos visto muchas versiones de Lego a lo largo de los años, hacía tiempo que el gigante de los bloques no volvía a abordar este vehículo.

Sin embargo, con The Mandalorian y Grogu ahora en la pantalla grande y una gran cantidad de nuevos productos temáticos de la película ya disponibles, Lego y Star Wars se han unido para crear otro set. Y TechRadar puede revelar ahora en exclusiva el set Lego Star Wars Offworld Sandcrawler y Mudhorn.

Aún mejor, este Sandcrawler está diseñado y detallado para que coincida con el mismo vehículo extraterrestre que se ve en la temporada 1 de The Mandalorian, lo que les brinda a los fans de toda la vida de la serie de Disney+ un nostálgico regreso a algunas de las primeras aventuras de Grogu y Mando.

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Un vistazo a la construcción del nuevo set «Offworld Sandcrawler» de Lego Star Wars. (Image credit: Lego)

El set ya está disponible para reservar directamente en Lego por 199,99 $ / 179,99 £ / 329,99 AU$, y se enviará en las próximas semanas. Por ese precio, obtienes 1.683 piezas para construir el Sandcrawler, varios accesorios, un Mudhorn articulado con su huevo y un puñado de minifiguras.

El set Lego Star Wars Offworld Sandcrawler y Mudhorn incluye a Grogu con un cochecito flotante, The Mandalorian, Kuiil, un anciano Jawa de otro mundo y dos minifiguras Jawa de otro mundo.

Estas minifiguras —tres jawas, El Mandaloriano, Grogu y Kuiil— vienen incluidas en el set. (Image credit: Lego)

El Sandcrawler en sí está muy bien detallado e incluye algunos elementos interactivos, entre ellos varios componentes al estilo Technic. Al girar los diales traseros, puedes abrir o cerrar la escotilla delantera, y construirás las orugas que te permitirán mover el vehículo.

Incluye dos lanzadores de studs integrados, y puedes acceder a la cabina para colocar una minifigura en su interior. También construirás cajas de carga llenas de piezas de droides e incluso galletas azules para que Grogu picotee. Las puertas y ventanas a lo largo de los laterales exteriores del Sandcrawler te permiten colocar a los Jawas, a Mando o incluso a Grogu en medio de la escena.

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Como sugiere el nombre del set, también construirás un Mudhorn con las 1.683 piezas, lo que permitirá a los fans recrear uno de los momentos memorables de los primeros episodios de la temporada 1 de The Mandalorian.

Con todos estos elementos juntos, los fans de la serie de Disney+ pueden recrear escenas icónicas con Mando, Grogu, Kuiil y los Jawas. Sin duda es una buena incorporación, y para los fans de toda la vida de Star Wars, es genial ver que Lego retoma uno de los vehículos más reconocibles de la franquicia con un guiño a la primera temporada de The Mandalorian, que se estrenó originalmente en 2019.

Puedes ver una galería completa de imágenes, incluyendo el arte de la caja, del set Lego Star Wars Offworld Sandcrawler y Mudhorn. Y si te ha convencido, ya está disponible para preordenar por 199,99 $ / 179,99 £ / 329,99 AU$ en la tienda en línea de Lego.

Imágen 1 de 8 (Crédito de la imagen: Lego) (Crédito de la imagen: Lego) (Crédito de la imagen: Lego) (Crédito de la imagen: Lego) (Crédito de la imagen: Lego) (Crédito de la imagen: Lego) (Crédito de la imagen: Lego) (Crédito de la imagen: Lego)

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