Exclusiva: El nuevo personaje de Toy Story 5 ya es un juguete de verdad, y el Lilypad de LeapFrog es perfecto

LeapFrog ha convertido a Lilypad en un auténtico juguete educativo

Los niños pueden enviar mensajes a Woody, Buzz y Jessie

Se avecinan tres juguetes más de Toy Story 5

La "Semana de revelaciones de Toy Story 5" comienza y Mattel revela las primeras sorpresas con una línea completa de juguetes (incluidas un par de figuras de alta tecnología que nos dejaron con el "ojo cuadrado")

Aún así, la atención se centra en otra marca. Creo que todos hemos estado esperando ver cómo cobrará vida Lilypad, la nueva y potencial enemiga de la próxima película, y ahora podemos echarle un primer vistazo.

TechRadar puede revelar en exclusiva la versión de LeapFrog del personaje con el Explore & Learn Lilypad, que convierte el juguete que hemos visto en el tráiler en un juguete educativo para niños de 3 años en adelante. Todo está alojado en un diseño que se parece mucho a la tableta de la película —bueno, de los tráilers que hemos visto hasta ahora— y cuenta con un sistema operativo personalizado repleto de elementos de Toy Story.

El artículo continúa a continuación.

Hay botones físicos y táctiles para el alfabeto, así como otros controles, debajo de una pantalla LCD retroiluminada. Dispondrás de una función de mensajería, en la que podrás intercambiar emojis con Jessie, Woody o Buzz, y hay varios otros minijuegos, como uno en el que Buzz debe controlar un robot aspirador, así como juegos de emparejar letras o números.

(Image credit: LeapFrog)

También podrás mover las manos de Lilypad para ver cómo se mueven los ojos del personaje y escuchar el audio correspondiente. Parece que tiene muchas funciones, y me encanta su enfoque educativo; realmente parece encajar a la perfección con la marca LeapFrog. Sospecho que será la primera de muchas versiones de Lilypad que veremos.

El Toy Story 5 Explore & Learn Lilypad de LeapFrog saldrá a la venta el 26 de abril de 2026 por 27,99 dólares (alrededor de 21 libras esterlinas / 39 dólares australianos, aunque aún no se han anunciado los precios a nivel mundial). Estará disponible primero en Walmart y, poco después, en otros minoristas como Amazon y Target.

(Image credit: V-Tech)

A este se suman otros tres productos de V-Tech, entre ellos el reloj educativo Buzz Lightyear. Aunque no puede competir con un Apple Watch Series 11 o un Pixel Watch, funciona como un reloj clásico con funciones de temporizador y cronómetro, y además incluye minijuegos. Quizás lo más genial sea un láser de juego integrado, similar al que luce el Space Ranger en su brazo.

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(Image credit: V-Tech)

También está el «Buzz Lightyear Game & Go», que transforma a Buzz en su icónica caja con forma de transbordador espacial y la convierte en una consola de videojuegos centrada en el juego educativo, y un «Learning Phone» inspirado en Toy Story 5, que permite jugar haciendo llamadas telefónicas con personajes emblemáticos de la franquicia.

Probablemente veremos más novedades esta semana, y Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio de 2026.

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