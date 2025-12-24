Estas son las 6 mejores películas navideñas de todos los tiempos según ustedes, la audiencia de TechRadar

La semana pasada publiqué un artículo con mis seis películas navideñas imprescindibles, y allí tuvieron la oportunidad de votar en una encuesta por la mejor película navideña, una encuesta que incluía mis seis favoritas y más de una docena de otros clásicos navideños.

Todas las películas de la encuesta recibieron al menos algo de cariño, pero dos se alzaron como claras ganadoras: Die Hard y It's a Wonderful Life, con un 15 % de los votos cada una. Ninguna de las dos estaba en mi lista de las seis mejores, pero me alegra informar que la tercera, cuarta y quinta estaban entre mis selecciones.

Pueden leer mi artículo original sobre las seis mejores películas navideñas que voy a ver en streaming este diciembre, pero, tal y como prometí, también tengo aquí un resumen de sus películas favoritas de invierno. Voy a omitir las que ya he mencionado, para que tengan una guía completa con 12 películas listas para el próximo año (o para estas Navidades).

Die Hard (1988)

El público ha hablado: Die Hard ES una película navideña y ocupa el primer puesto compartido entre la audiencia de TechRadar.

Cuando la fiesta de Navidad de su exesposa es interrumpida por terroristas que toman como rehenes a todos los que se encuentran en el Nakatomi Plaza, solo el detective John McClane, del Departamento de Policía de Nueva York, puede salvarlos. Protagonizada por Bruce Willis en el papel de McClane, Die Hard no solo dio lugar a una franquicia, sino a todo un género de películas de acción, convirtiéndose en sinónimo de cualquier película en la que nuestro héroe de acción se enfrenta a adversidades abrumadoras.

Esta película es una cita obligada para muchas familias cada año, y me han dicho que el mejor momento para verla es justo después de otra de las películas de esta lista, Love Actually, ya que puedes imaginar que Alan Rickman interpreta a Harry cuando su villano de La jungla de cristal recibe su merecido.

Puedes ver La jungla de cristal en Disney Plus en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, o también en Hulu, Prime Video y Peacock en Estados Unidos.

It’s a Wonderful Life (1946)

¿Cuántas películas de los años 40 has visto? Si eres como yo (y supongo que como la mayoría de la gente), solo una, y eso demuestra lo bien que ha resistido el paso del tiempo «¡Qué bello es vivir!», que sigue siendo un éxito casi 80 años después de su estreno.

Cuando George Bailey llega al límite de su resistencia, su ángel de la guarda aparece para mostrarle cómo habría sido la ciudad de Bedford Falls si él nunca hubiera nacido. Con una duración de algo más de dos horas y diez minutos, «¡Qué bello es vivir!» es una de las películas navideñas más largas que existen, y admito que a veces este clásico me parece un poco lento, pero no puedo negar lo fantástica que es esta película en su conjunto: solo por su importancia cultural ya es imprescindible verla.

Se puede ver en Prime Video en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, o en Fubo en Estados Unidos, Sky o ITV X en Reino Unido, o Stan, Binge o Beamafilm en Australia.

Love Actually (2003)

(Image credit: Universal Pictures)

Esta comedia romántica británica marca la pauta para todas las demás comedias románticas navideñas. Mi único consejo: no la veas con tu familia, me lo agradecerás más adelante.

La trama se centra en una serie de historias interconectadas que tienen lugar en torno a la época navideña y que se centran en diferentes temas relacionados con el «amor», cada una de ellas con diferentes miembros de un reparto estelar que incluye a Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson y Emma Thompson, entre muchos otros.

La mezcla de emociones de Love Actually a lo largo de sus tramas funciona muy bien para mantenerte enganchado y, aunque no es del agrado de todo el mundo, hay una razón por la que esta película tiene tantos fans.

Puedes ver Love Actually en Prime Video en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, o en Peacock en Estados Unidos, Netflix, ITV X o Now TV en Reino Unido, o Paramount Plus en Australia.

Red One (2024)

(Image credit: Amazon Studios)

Me gusta mucho Red One y, al igual que una buena parte de nuestra audiencia, no tengo miedo de admitirlo.

Cuando secuestran a Santa Claus (J.K. Simmons), su jefe de seguridad, Callum Drift (Dwayne Johnson), y el hacker que filtró la ubicación del Polo Norte (Chris Evans) deben salvarlo.

La película está repleta de humor familiar bastante divertido, emocionantes secuencias de acción y una buena dosis de alegría navideña. Puede que Red One haya sido un fracaso de taquilla, pero eso no significa que debas ignorarla: está claro que a mucha gente le encanta, y yo entiendo perfectamente por qué.

Puedes ver Red One en Prime Video en Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

The Polar Express (2004)

(Image credit: Warner Bros)

Como la primera película animada de larga duración capturada completamente con movimiento, The Polar Express tiene un aspecto visual interesante que, aunque es cierto que puede desviarse hacia ese territorio inquietante, también es una historia de aventuras mágicas que recuerdo haber deseado desesperadamente vivir cuando era niño.

Incluso de adulto, sigo deseándolo.

Esta película es perfecta para que los niños pequeños la vean en los días previos a la Navidad (y también el mismo día de Navidad), y también es una forma fácil de divertirse en familia si se organiza una fiesta para verla con personas de todas las edades, a diferencia de, por ejemplo, Love Actually o Violent Night, que no son tan aptas para toda la familia.

The Polar Express se puede ver en Hulu en Estados Unidos, Now TV en Reino Unido y HBO Max en Australia.

The Santa Clause (1994)

(Image credit: Disney Plus)

Para completar tu selección, tenemos The Santa Clause. Scrooged también obtuvo el mismo porcentaje de votos, pero como ya tenemos una historia de A Christmas Carol en mi otra lista, me he decantado por la opción que aporta un poco más de variedad a nuestras recomendaciones.

Después de que el gran hombre vestido de rojo se caiga del tejado y desaparezca, Scott Calvin (Tim Allen) se pone el abrigo rojo y, sin darse cuenta, activa la cláusula de Santa Claus, lo que significa que ahora está destinado a convertirse en el nuevo Santa Claus; ahora es su deber entregar juguetes a todos los niños del mundo cada año. Lo que sigue es una gran transformación visual para Scott, lo que lleva a su familia a preocuparse por el bienestar de Scott y su hijo, Charlie.

Esta película navideña tiene todas las características que debe tener una película de Navidad, y si buscas algo para ver cuando todos estén somnolientos después de la comida de Navidad, esta será perfecta.

Puedes ver The Santa Clause en Disney Plus en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, o también en Hulu en Estados Unidos.

