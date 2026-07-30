Le pregunté a Jeri Ryan, de "Star Trek: Voyager", qué película es la mejor "complemento" para la clásica franquicia de ciencia ficción, y su respuesta es una severa advertencia para los usuarios de IA

Cuando se trata de franquicias televisivas de larga trayectoria que más me aterrorizan al tener que escribir sobre ellas, Star Trek ocupa sin duda el primer lugar de la lista. Con tantas temporadas, opiniones y legados que se han ido desarrollando en la cultura popular desde mediados de la década de 1960 y la serie original, me siento como un tonto que está constantemente tratando de ponerse al día con algo complejo que se me escapa de las manos.

Sin embargo, si tuviera que arriesgarme y elegir dos temporadas para ver de un tirón, elegiría Star Trek: Voyager y Star Trek: Picard. No solo porque me parecen las dos versiones de la franquicia que no puedo permitirme perderme, sino porque estoy descaradamente enamorado de Jeri Ryan.

Lo que ven las estrellas A todos nos cuesta decidir qué ver a continuación, así que hagamos que esa elección sea más fácil con la ayuda de tus actores favoritos. "What Stars Watch" combina las últimas series y películas con clásicos del cine o joyas poco reconocidas, basándose en los gustos de las estrellas más famosas. Lee la serie completa aquí.

Los trekkies la conocerán sobre todo por interpretar a Seven of Nine en ambas series, una exdrona borg que inicialmente se une a la tripulación de la nave estelar de la Federación Voyager. Para cuando intenta irse en "Picard", ya ha sido ascendida a capitana —pero, al momento de escribir este artículo, aún no se ha concretado una historia sobre su etapa al mando.

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Según la propia Ryan [vía TrekMovie], ya ha rechazado un spin-off en solitario que «no estaba en línea con el legado de Star Trek», así que podríamos tener que esperar un tiempo para encontrar la opción perfecta… si es que alguna vez llega.

Si no podemos recuperar a Seven of Nine, optemos por la mejor alternativa: las propias recomendaciones de Ryan sobre qué ver además de tus maratones anuales de Voyager y Picard (nunca está de más renovar un poco las cosas).