Descubre todo el contenido que llega a Netflix durante el mes de agosto de 2026

Oficialmente entramos en la recta final de julio, eso solo puede significar una cosa, se acercan grandes estrenos en nuestras plataformas favoritas, ¿estás listo para listo para descubrir todas las películas, series, documentales y todo el contenido que llega a Netflix durante agosto de 2026? De ser así, estás en el lugar indicado, no te pierdas los detalles a continuación.

Series

Cien Años de Soledad: Parte 2 (05/08/2026): Se revelan las claves definitivas de Melquíades: El primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas.

Se revelan las claves definitivas de Melquíades: El primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Mi vida con los chicos Walter: Temporada 3 (06/08/2026): Una crisis de salud obliga a Jackie y a los Walter a adaptarse a una nueva normalidad, mientras un pasatiempo, visitantes inesperados y romances en ciernes traen nuevos desafíos.

Una crisis de salud obliga a Jackie y a los Walter a adaptarse a una nueva normalidad, mientras un pasatiempo, visitantes inesperados y romances en ciernes traen nuevos desafíos. Acaramelados (07/08/2026): Una ambiciosa fiscal pierde la memoria y se muda con un entrenador de boxeo que afirma ser su novio. ¿Será un golpe de suerte para encontrar el amor verdadero?

Una ambiciosa fiscal pierde la memoria y se muda con un entrenador de boxeo que afirma ser su novio. ¿Será un golpe de suerte para encontrar el amor verdadero? Gatos callejeros, de Ricky Gervais (07/08/2026): Esta comedia animada sin tapujos sigue las escandalosas —y divertidas— andanzas de un grupo de gatos callejeros que causa estragos en la ciudad. De Ricky Gervais.

Esta comedia animada sin tapujos sigue las escandalosas —y divertidas— andanzas de un grupo de gatos callejeros que causa estragos en la ciudad. De Ricky Gervais. Muertos S.L.: Temporada 4 (07/08/2026): El futuro de Torregrosa pende de un hilo. Cuando el sueño de Dámaso de convertirse en el director de la funeraria está por cumplirse, Chemi decide competir por el puesto.

El futuro de Torregrosa pende de un hilo. Cuando el sueño de Dámaso de convertirse en el director de la funeraria está por cumplirse, Chemi decide competir por el puesto. Gatos callejeros, de Ricky Gervais (07/08/2026): Esta comedia animada sin tapujos sigue las escandalosas —y divertidas— andanzas de un grupo de gatos callejeros que causa estragos en la ciudad. De Ricky Gervais.

Esta comedia animada sin tapujos sigue las escandalosas —y divertidas— andanzas de un grupo de gatos callejeros que causa estragos en la ciudad. De Ricky Gervais. El amor es ciego: Reino Unido: Temporada 3 (19/08/2026): Un nuevo grupo de solteros del Reino Unido ingresa en las icónicas cápsulas en busca del amor. ¿Quiénes lograrán llegarán al altar?

Un nuevo grupo de solteros del Reino Unido ingresa en las icónicas cápsulas en busca del amor. ¿Quiénes lograrán llegarán al altar? Outer Banks: Temporada 5 (20/08/2026): Tras perder a uno de los suyos, los Pogues solo quieren vengarse y redimirse mientras buscan un artefacto robado que podría cambiar la suerte de todos.

Tras perder a uno de los suyos, los Pogues solo quieren vengarse y redimirse mientras buscan un artefacto robado que podría cambiar la suerte de todos. Toda la verdad de mis mentiras (28/08/2026): En un viaje de despedida de soltera, todo cambia cuando a dos compañeros de departamento les cuesta ocultar lo que sienten. Basada en la novela de Elísabet Benavent.

Gatos callejeros, de Ricky Gervais (Image credit: Netflix)

Películas

La última casa (07/08/2026): Tras quedar atrapados en su propia casa, los miembros de una familia deben sobrevivir con recursos cada vez más escasos y enfrentar la fuerza oscura que los mantiene encerrados.

Tras quedar atrapados en su propia casa, los miembros de una familia deben sobrevivir con recursos cada vez más escasos y enfrentar la fuerza oscura que los mantiene encerrados. Robin Hood (08/08/2026): En esta taquillera adaptación de la leyenda, Robin, un arquero plebeyo, se encuentra con el moribundo caballero Robert Loxley y se ve forzado a asumir su identidad.

En esta taquillera adaptación de la leyenda, Robin, un arquero plebeyo, se encuentra con el moribundo caballero Robert Loxley y se ve forzado a asumir su identidad. Un hijo propio (13/08/2026): En este impactante documental, una mujer desesperada por ser madre y presionada socialmente finge un embarazo y desencadena un escándalo mediático.

En este impactante documental, una mujer desesperada por ser madre y presionada socialmente finge un embarazo y desencadena un escándalo mediático. La nueva Cenicienta (14/08/2026): Ella conoció al chico de sus sueños en un baile justo antes de su toque de queda. El zapatito de cristal es su teléfono; y el príncipe azul, un apuesto atleta de la escuela.

Ella conoció al chico de sus sueños en un baile justo antes de su toque de queda. El zapatito de cristal es su teléfono; y el príncipe azul, un apuesto atleta de la escuela. Mi mejor amigo, su novia y yo (14/08/2026): Olli y Matze son dos mejores amigos que viven, trabajan y planean viajar por el mundo juntos…, hasta que el romance de Matze y Rebecca pone todo patas arriba.

Olli y Matze son dos mejores amigos que viven, trabajan y planean viajar por el mundo juntos…, hasta que el romance de Matze y Rebecca pone todo patas arriba. No se desea buena suerte (14/08/2026): Sophie Birenbaum está lista para ser la protagonista del musical escolar, pero termina enfrentándose con más drama en casa que en el escenario.

Sophie Birenbaum está lista para ser la protagonista del musical escolar, pero termina enfrentándose con más drama en casa que en el escenario. La fiera (14/08/2026): Un grupo de amigos unidos por su amor a los deportes extremos descubre el salto base en traje de alas…, pero sentir que vuelas es uno de los mayores riesgos.

Un grupo de amigos unidos por su amor a los deportes extremos descubre el salto base en traje de alas…, pero sentir que vuelas es uno de los mayores riesgos. Quince días (19/08/2026): Felipe solo quería pasar un verano tranquilo con su mamá y ver todos los musicales posibles, pero cuando el chico que le gustaba en la infancia se suma a la ecuación, todo cambia.

Felipe solo quería pasar un verano tranquilo con su mamá y ver todos los musicales posibles, pero cuando el chico que le gustaba en la infancia se suma a la ecuación, todo cambia. La captura (21/08/2026): En este thriller de acción un policía federal y su compañero detienen un auto robado en Sinaloa y terminan frente al criminal más buscado del mundo.

En este thriller de acción un policía federal y su compañero detienen un auto robado en Sinaloa y terminan frente al criminal más buscado del mundo. Una mujer sin pasado (28/08/2026): Tras descubrir que tiene una familia y un imperio logístico, una mujer con amnesia regresa a su pasado privilegiado y en apariencia perfecto para entender por qué lo abandonó.

Tras descubrir que tiene una familia y un imperio logístico, una mujer con amnesia regresa a su pasado privilegiado y en apariencia perfecto para entender por qué lo abandonó. Susurran tu nombre (28/08/2026): Tras la desaparición de su hijo, un viudo recurre a la ayuda de su padre ausente: un detective retirado que, años atrás, encarceló al asesino serial vinculado con este caso.

Documentales y especiales

MOURINHO (11/08/2026): Este documental traza la carrera de José Mourinho y muestra cómo se convirtió en uno de los mejores entrenadores de fútbol de clubes muy prestigiosos.

Este documental traza la carrera de José Mourinho y muestra cómo se convirtió en uno de los mejores entrenadores de fútbol de clubes muy prestigiosos. Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing (19/08/2026): En este documental, denunciantes revelan que las políticas de reducción de costos y los encubrimientos de Boeing condujeron a fallos mortales en las aeronaves.

Mourinho (Image credit: Netflix)

Eventos en vivo

WWE SummerSlam: 2026 (01/08/2026): La temperatura aumenta cuando las Superestrellas se suben al cuadrilátero para protagonizar el evento más grande del verano de la WWE.

La temperatura aumenta cuando las Superestrellas se suben al cuadrilátero para protagonizar el evento más grande del verano de la WWE. MLB Field of Dreams: Phillies vs. Twins (13/08/2026): La MLB regresa a los campos de maíz de Iowa en una nostálgica noche del pasatiempo estadounidense favorito para el partido entre los Philadelphia Phillies y los Minnesota Twins.

(Image credit: Netflix)

Infantil y familiar

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Netflix) (Crédito de la imagen: Netflix) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Charlie y la fábrica de chocolate (07/08/2026): El excéntrico Willy Wonka abre las puertas de su fábrica de chocolate a cinco suertudos niños. Quieran o no, aprenderán todos los secretos que esconde.

El excéntrico Willy Wonka abre las puertas de su fábrica de chocolate a cinco suertudos niños. Quieran o no, aprenderán todos los secretos que esconde. Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul: Temporada 3 (10/08/2026): Rojo y Azul son dos amigos que aman divertirse y nadar juntos a través de los altibajos de la vida mientras visitan el zoológico, acampan en la naturaleza, van al médico y más.

Rojo y Azul son dos amigos que aman divertirse y nadar juntos a través de los altibajos de la vida mientras visitan el zoológico, acampan en la naturaleza, van al médico y más. Shrek (27/08/2026): En una misión para recuperar a una hermosa princesa de las garras de un dragón feroz, un ogro gruñón forma un equipo con un burro ocurrente.

En una misión para recuperar a una hermosa princesa de las garras de un dragón feroz, un ogro gruñón forma un equipo con un burro ocurrente. Shrek 2 (27/08/2026): De vuelta en Muy Muy Lejano, Shrek y Fiona anuncian su unión, pero el siniestro plan del príncipe Encantador atenta contra la sempiterna felicidad conyugal.

De vuelta en Muy Muy Lejano, Shrek y Fiona anuncian su unión, pero el siniestro plan del príncipe Encantador atenta contra la sempiterna felicidad conyugal. Shrek tercero (27/08/2026): El reino necesita un heredero, y Shrek, Burro y Gato se embarcan para encontrarlo... justo cuando Shrek se entera de que se convertirá en papá.

El reino necesita un heredero, y Shrek, Burro y Gato se embarcan para encontrarlo... justo cuando Shrek se entera de que se convertirá en papá. Shrek: Para siempre el capítulo final (27/08/2026): La vida de Shrek cambia radicalmente luego de aceptar un trato de Rumpelstiltskin. ¿Podrán Burro, Fiona y el Gato con Botas ayudarlo a corregir las cosas?