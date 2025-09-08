Esta película respaldada por OpenAI tiene un presupuesto de solo 30 millones de dólares, pero ¿logrará hacer las cosas mejor que en Hollywood?

La animación del largometraje Critterz se realizará con la ayuda de GPT-5 de OpenAI

Se espera que la película con un presupuesto de 30 millones de dólares se estrene en el Festival de Cine de Cannes en 2026.

Los guionistas de la película Paddington en Perú están a bordo

Se está produciendo un nuevo largometraje animado, Critterz, con la ayuda del creador de ChatGPT, OpenAI, y podría debutar en el Festival de Cine de Cannes en 2026.

Critterz , una historia sobre criaturas del bosque que se embarcan en una aventura luego de una perturbación en su aldea, se creó originalmente como un cortometraje utilizando DALL-E de OpenAI en 2023.

Treinta millones de dólares puede parecer una cantidad enorme de dinero, pero comparado con otras películas animadas de larga duración, como la última película de Pixar, Elio, que tiene un presupuesto reportado de 200 millones de dólares, es apenas un rasguño.

Según un informe de The Wall Street Journal , Vertigo Films intenta realizar la película en unos nueve meses, en lugar de los tres años que normalmente tardaría. Esto es posible gracias a la IA y a Native Foreign, un estudio especializado en el uso de IA junto con herramientas tradicionales de producción de vídeo.

Sin embargo, la película no será generada íntegramente por IA. Critterz contará con voces humanas, ilustraciones originales de artistas que luego se incorporarán a GPT-5 y otras herramientas de generación de imágenes con IA, y un guion original.

El plan de la película es mostrar el poder de las herramientas de OpenAI y demostrar que la IA puede tener un impacto positivo en la industria cinematográfica. "OpenAI puede decir lo que hacen sus herramientas todo el día, pero tiene mucho más impacto si alguien lo hace", declaró Nelson al WSJ. "Ese es un caso de estudio mucho mejor que crear una demostración".

La gran apuesta de OpenAI

匚尺丨ㄒㄒ乇尺乙 -- An animated short created with AI - YouTube Watch On

Un portavoz de OpenAI declaró al WSJ que Critterz "refleja el tipo de creatividad y exploración que nos encanta fomentar". La compañía espera que la película muestre las capacidades creativas de la IA, en lugar de dañar la reputación de la tecnología en la industria con malas prácticas publicitarias.

El cortometraje original de Critterz tiene un my pobre 3,2/10 en IMDB de 13 calificaciones, lo que demuestra no solo la falta de interés en el material original sino también la falta de elogios de aquellos que vieron el corto.

Critterz no será el primer largometraje sobre IA en llegar a nuestras pantallas, pero sí el primero con un presupuesto tan elevado, aunque pequeño en comparación con otras películas de animación. Con el respaldo de la compañía de IA más reconocida del mundo, Critterz podría triunfar donde otros medios aún no lo han hecho, al destacar la capacidad de la IA para fomentar la creatividad.

Dicho esto, tendremos que esperar hasta el próximo año para descubrir si Critterz realmente puede causar una disrupción en la industria de la animación dirigida por gigantes como Disney y Dreamworks.