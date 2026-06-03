Entramos a "Magic of Disney Animation" antes de su inauguración en Disney World, y Disney está reinventando la animación como una experiencia física

Sí, Hollywood Studios de Disney World sorprendió a finales de mayo con la apertura del patio exterior de la experiencia «Magic of Disney Animation», y aunque la atracción principal aún no está abierta, ya he recorrido buena parte de ella.

Detrás de las paredes de construcción, lo que está surgiendo es menos una atracción individual y más una reinvención completa de cómo Disney cuenta la historia de la animación en sí misma, y un regreso a las raíces del parque. Incluso en su estado sin terminar, el espacio está lo suficientemente avanzado como para tener una idea clara de lo ambiciosa que será la experiencia final, combinando encuentros con personajes, entornos interactivos y guiños al proceso creativo del estudio.

Al entrar en el edificio, una cosa queda clara de inmediato: no se trata de una simple renovación. Es una transformación desde cero de un espacio que se encuentra en uno de los lugares más significativos de la historia de la animación de Disney.

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El patio ya ha comenzado a tomar forma con huellas de personajes incrustadas, guiños de diseño ocultos y una réplica casi exacta del Sombrero del Hechicero que se encuentra frente al edificio de animación de Disney en Burbank, California.

De qué están hechos los sueños

A finales de este verano, según Disney, se inaugurará la experiencia completa con un animatrónico de Olaf que guiará a los visitantes, acompañado de grabaciones de animadores de Disney que enseñan técnicas de dibujo tanto para personajes clásicos como modernos. La atracción también incluirá una presentación teatral inmersiva de "Once Upon a Studio" —que actualmente se transmite en Disney+— reimaginada para un espacio físico, junto con una variedad de experiencias con personajes repartidas por todo el edificio que en su día sirvió como oficinas de Disney Animation.

Antes de esa inauguración, tuve la oportunidad de traspasar las paredes de la obra y recorrer la atracción mientras sigue siendo un sitio de trabajo activo. Me guiaron por lo que eventualmente se convertirá en la sección "Off the Page". Aunque gran parte del espacio sigue sin terminar, ya se pueden ver ilustraciones de personajes a lo largo de secciones del borde del techo bajo cubiertas protectoras —un primer vistazo del entorno terminado.

Los visitantes recorrerán las diferentes etapas del proceso de animación mientras conocen a los personajes en el camino: el área de Rapunzel está diseñada para parecerse al interior de una cámara multiplano, Mulán representa el storyboard, Chip y Dale aparecen en la sección de animación dibujada a mano, Stitch se encarga de la animación de efectos, Goofy se ocupa de la iluminación, y Donald y Daisy representan la animación por computadora.

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(Image credit: Disney Expereinces)

Dentro de la experiencia

Sin embargo, lo que más ansío experimentar aún está en construcción. La galería de arte, el teatro "Once Upon a Studio" y "Olaf Draws" no formaban parte del recorrido de presentación porque las obras en esos espacios aún están en curso.

Dado el ritmo de desarrollo y el historial reciente de Disney Imagineering en cuanto a la entrega de proyectos a tiempo, me inclino a creer a Disney cuando afirma que la atracción sigue en camino de abrir sus puertas a finales de este verano.

La galería de arte podría convertirse en uno de los espacios más atractivos de la atracción. Disney ya ha demostrado efectos que dan vida a las obras de arte en atracciones como Haunted Mansion y a bordo del Haunted Mansion Parlor de Disney Cruise Line. Aquí, sospecho que veremos a los personajes de Disney Animation salir de los marcos e interactuar entre sí. También espero que esto esté diseñado para visitas repetidas, con varios efectos que ocurran al azar.

Del mismo modo, Disney solo ha compartido detalles limitados sobre la experiencia teatral Once Upon a Studio. Aun así, tiene el potencial de añadir una dimensión completamente nueva al cortometraje que se transmite actualmente en Disney+. Se ha insinuado que la acción no solo estará en la pantalla principal, sino también en las paredes y techos que la rodean.

"Olaf Draws" podría ser, en definitiva, la experiencia más interactiva de todas, ya que da vida a Olaf mientras aprende a dibujar junto a los visitantes. Disney ya ha confirmado nueve experiencias de dibujo diferentes, que van desde Mickey y Minnie hasta Nick y Judy de "Zootopia", por lo que es fácil imaginar que habrá futuras actualizaciones para mantener la atracción siempre renovada.

Un nuevo tipo de personaje

(Image credit: Disney Parks)

Incluso sin contar las sorpresas, la tecnología que ya incorpora "Magic of Disney Animation" representa un avance significativo.

"Olaf Draws!" podría ser la parte más interesante desde el punto de vista técnico de la atracción. En lugar de utilizar un personaje que se mueve libremente, como el Olaf que camina y habla que se ve en "World of Frozen" en Disneyland París y Hong Kong Disneyland, Disney Imagineering ha hecho algo más preciso: han tomado un momento directamente de "Once Upon a Studio" y lo han hecho realidad. En la película, Olaf se sienta en el escritorio de un animador, y aquí lo hace de nuevo.

Los visitantes se sentarán junto al animatrónico y aprenderán a dibujar con él, guiados por animadores reales de Disney en la pantalla. Es un tipo de ambición diferente a la de un personaje que se desplaza libremente, pero en cierto modo, más difícil de lograr. El objetivo no es el espectáculo, sino la sensación de haber entrado en una escena que ya existe en la película.

Si a eso le sumamos una experiencia de teatro inmersivo y un proceso tradicional de encuentro con los personajes reinventado en torno al proceso de animación en sí, Magic of Disney Animation ya está haciendo mucho para acortar la distancia entre la pantalla y el visitante.

El robot de Olaf de última generación de Disney Imagineering paseando por "El mundo de Frozen" en Disneyland París. (Image credit: Walt Disney Imagineering)

Lo cual hace que la pregunta de qué más podría tener planeado Disney resulte aún más interesante. Los droides BDX —también desarrollados internamente en Imagineering utilizando el mismo enfoque de aprendizaje por refuerzo— demostraron lo que es posible cuando esa tecnología se implementa como una presencia itinerante en el parque, creando encuentros que parecen espontáneos y vivos de una manera que la animatrónica tradicional nunca podría lograr.

"Magic of Disney Animation", con su mezcla de espacios interactivos y un público ya preparado para interactuar con los personajes de nuevas formas, parece exactamente el tipo de entorno en el que Disney podría estrenar algo en esa línea.

Independientemente de si eso ocurre o no, la atracción ya representa la señal más clara hasta la fecha de hacia dónde se dirigen las experiencias con los personajes de Disney, y lo que eso podría significar para los visitantes tanto en los parques como en el mar a bordo de Disney Cruise Line.

Lo que más destaca no es solo el alcance de lo que Disney está construyendo, sino que toda esta experiencia se encuentra en los terrenos del antiguo edificio de Disney Animation, lo que le da una capa de autenticidad que se vincula directamente con el legado creativo de Disney.

Es un regreso a la propia identidad creativa de Disney, construida sobre los cimientos de su antiguo campus de animación, diseñada para incorporar el proceso de animación en sí mismo a la experiencia de los visitantes.

Y no es algo aislado. "Magic of Disney Animation" forma parte de una transformación mucho más amplia que se está llevando a cabo en todo Walt Disney World, donde Disney está invirtiendo aproximadamente 60 000 millones de dólares en sus parques y experiencias a nivel mundial —con obras en curso para crear «Piston Peak», una zona temática de Cars, y una nueva "Tierra de los Villanos" en Magic Kingdom, así como una atracción de "Encanto" y una experiencia de Indiana Jones en Animal Kingdom—.

Pero mientras esos proyectos añaden nuevas historias a los parques, "Magic of Disney Animation" se siente diferente. Se trata de volver a donde comenzó la narración de Disney y reconstruir desde cero la forma en que los visitantes la experimentan, mostrando clásicos y adiciones más recientes a la biblioteca.

Si bien el "Animation Courtyard" ya está abierto en Hollywood Studios en Disney World, se espera que "Magic of Disney Animation" abra a finales del verano de 2026.

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