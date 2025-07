El tráiler de Avatar: Fuego y ceniza por fin está aquí y nos muestra al adversario más aterrador de Pandora hasta ahora

Avatar: Fuego y ceniza tiene un tráiler completo

La esperada tercera entrega se estrenará el 19 de diciembre

Cuenta con nombres conocidos como Sam Worthington, Zoe Saldaña y Sigourney Weaver

¡La espera terminó! Finalmente tenemos el primer tráiler de Avatar: Fire and Ash (Fuego y ceniza), la tercera película de la franquicia de James Cameron, la cual promete convertirse en uno de los mayores estrenos del año.

Las dos entregas anteriores de la serie, Avatar (2009) y Avatar: The Way of Water (2022), fueron éxitos de taquilla. Esperemos que la tercera entrega tenga un éxito similar cuando se estrene el 19 de diciembre.

Las expectativas entre los fans de la serie son sin duda muy altas, ya que el tráiler ya ha acumulado nueve millones de visitas en el momento de escribir este artículo. Échale un vistazo y compruébalo tú mismo a continuación.

Avatar: Fire and Ash | Official Trailer - YouTube Watch On

Lo que sabemos hasta ahora sobre Avatar: Fuego y cenizas

A continuación hay spoilers de Avatar: El camino del agua. Si aún no la has visto, mejor no sigas leyendo.

La primera película de Avatar tiene una puntuación del 81% en Rotten Tomatoes por parte de los críticos. (Image credit: 20th Century Studios)

La nueva película de Avatar parece realmente intrigante, sobre todo porque presenta al nuevo adversario de Pandora.

La película será la continuación de un momento desgarrador de Avatar: El camino del agua, lo que significa que Avatar: Fuego y cenizas comenzará con la familia de Jake y Neytiri lidiando con el dolor tras la pérdida de Neteyam, el hijo mayor de la pareja.

Más tarde, la familia se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi llamada el Pueblo de las Cenizas, liderada por el fogoso Varang. Esta misma tribu se ha aliado con el enemigo de Jake, Miles Quaritch, lo que provoca que el conflicto en Pandora se intensifique.

Fuego y cenizas tendrá una duración de tres horas y 12 minutos, lo que la convierte en la entrega más larga de la franquicia hasta la fecha. Esta es una noticia emocionante para los fans que desean sumergirse más profundamente en el hermoso universo de Cameron.

También hay buenas noticias en cuanto al reparto, ya que Sam Worthington, Zoe Saldaña y Sigourney Weaver volverán a interpretar sus papeles en esta película.

Tendremos que esperar un tiempo hasta el estreno de Fire and Ash, pero será una película que nos entretendrá durante las vacaciones. Tengo muchas esperanzas puestas en ella.