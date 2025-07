El tráiler de Avatar 3 llegará esta semana y te decimos cómo y dónde verlo

Hemos tenido confirmación de cuándo podrás ver el primer tráiler de Avatar: Fire and Ash , y podrás echar un nuevo vistazo a Pandora esta semana.

El tráiler se proyectará antes que Los Cuaro Fantásticos: Primeros Pasos , lo que no solo significa que podrás verlo a partir del jueves (24 de julio), sino que también significa que potencialmente podrás ver el tráiler en 3D, como obviamente está destinado a ser visto.

Su disponibilidad en 3D puede depender de tu ubicación: sabemos con certeza que el tráiler está disponible en 3D, lo que de todos modos no debería sorprender, pero si realmente se mostrará en 3D, incluso en una proyección en 3D de First Steps, obviamente no es algo que pueda prometerte.

Hace tiempo que dejamos de ver películas en 3D en general y nunca parece que estén haciendo un buen uso de esa tecnología.

Pero, obviamente, una película de Avatar es un caso especial, y el tráiler es suficiente para que pueda acaparar nuestra agenda a esa proyección en 3D de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos . ¿Qué puedo decir? Adoro a James Cameron.

Qué esperar de Avatar: Fire and Ash

Así como Avatar: El camino del agua nos presentó a los Na'vi amantes del agua, la tercera película nos presentará a los Na'vi amantes del fuego.

Según el director James Cameron, esta película "va a lugares más oscuros que las anteriores", y los Na'vi de fuego serán un clan agresivo; parece que la historia se centrará más en el conflicto entre los Na'vi que con la RDA humana.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Nos han prometido giros inesperados y sorpresas en la trama, y más desarrollo de personajes, y que en particular Neytiri (Zoe Saldaña) se encontrará cuestionando sus creencias como resultado de lo que sea que venga en lo que suponemos que será otra epopeya de tres horas.