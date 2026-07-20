Análisis en vivo del tráiler oficial de "Avengers: Doomsday": todo nuestro análisis y nuestras teorías sobre el último avance de la nueva película de Marvel

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Una presencia divina (Image credit: Marvel Studios) Volveré a hablar de Doom más adelante, así que centrémonos en algunos de los otros héroes que regresan —por no mencionar a los populares— que veremos en Vengadores 5, empezando por el mismísimo Dios del Trueno. De hecho, es una jugada curiosa de parte de Marvel poner a Thor en primer plano en este último tráiler. Después de todo, Thor tuvo su propio mini avance de Doomsday el pasado diciembre, así que tal vez hubieras pensado que los héroes del UCM que no aparecieron en dichos avances, como Los Cuatro Fantásticos, tendrían un papel más destacado aquí. Claramente, ese no es el caso. ¿Por qué, entonces, parece que a Thor lo están posicionando como coprotagonista de "Doomsday"? Bueno, Chris Hemsworth no solo sigue siendo una de las estrellas más taquilleras de Marvel, sino también uno de los pocos que permanece desde el inicio mismo del gigante cinematográfico de Marvel. Colocar un rostro fácilmente reconocible en el centro de esta película es, por lo tanto, una forma de atraer a más público a las salas. Por supuesto, hay más que eso. Thor parece estar asumiendo un papel de liderazgo más marcado en "Doomsday" que en las anteriores películas de "Avengers", lo cual se hace evidente por el hecho de que desempeña el papel de negociador en jefe, brutalmente honesto, al intentar que las diversas facciones del MCU trabajen juntas para combatir esta nueva amenaza increíblemente poderosa que representa Doom, interpretado por Downey Jr. Si a esto le sumamos que su hermano Loki seguramente tendrá un papel fundamental en los acontecimientos (hablaremos de esto más adelante), la clara preocupación de Thor de que Doom sea alguien a quien los héroes más poderosos de la Tierra deberían temer incluso más que a Thanos, y su deseo de proteger a su hija adoptiva, Love, la posición de Thor como figura destacada en "Doomsday" no resulta tan descabellada como parece a primera vista.

Listo para un nuevo papel en el MCU... Downey? El Doctor Doom es el segundo personaje importante de Marvel que interpreta Downey Jr. en el MCU (Image credit: Marvel Studios) Bueno, empecemos con lo que, sin duda, es la revelación más importante de todo el tráiler: el Doctor Víctor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr. El nuevo villano principal de la Saga del Multiverso, la gran presentación del segundo personaje de Downey Jr. en el MCU —el primero, por supuesto, fue su icónica interpretación de Tony Stark/Iron Man— se ha hecho esperar mucho tiempo. Sin embargo, a juzgar por los breves destellos que vemos de él en estas últimas imágenes, la espera valió la pena porque, ¡vaya!, no solo se ve muy amenazante, sino también increíblemente poderoso. ¡Oye, no se detiene un ataque de Thor, alias el supuesto Vengador más fuerte, y de Stormbreaker con dos dedos si no lo eres! Entonces, ¿qué pasa con él? Basándonos en lo que podemos deducir del póster promocional de la entrada anterior de este blog, la teoría predominante es que Doom busca venganza contra algo —o alguien— que provocó la muerte de sus seres queridos. Y, dado que la última saga de Marvel se ha centrado en el multiverso, es posible que su fallecimiento haya sido el resultado de alguna travesura que implique saltar de universo en universo o viajar en el tiempo. ¿Son culpa de los acontecimientos de "Avengers: Endgame" y/o de otros proyectos del multiverso del MCU, como "Loki", "Doctor Strange 2" y "Deadpool y Wolverine"? Tendremos que esperar hasta que "Avengers: Doomsday" se estrene en cines de todo el mundo el 18 de diciembre para averiguarlo. De cualquier manera, es de esperarse que la cruzada de Doom se base en la pérdida de su familia y, si hay que creer en otros rumores, que él aproveche el posible colapso del multiverso debido a las Incursiones y que, tal vez, resucite a dicha familia.

Doom trae tiempos oscuros December 18th is Doomsday.Experience Avengers: Doomsday on bigger, brighter, & more immersive screens. Tickets are now on sale exclusively for Infinity Vision certified theaters: https://t.co/2HHPv9pj8t pic.twitter.com/xaSgW5rp1JJuly 20, 2026 ¿A alguien más le ha dado un impulso el primer tráiler de verdad de "Doomsday"? Para muchos de nosotros, la nueva semana laboral acaba de empezar, literalmente, así que su llegada sin duda ha disipado la tristeza. De todos modos, mientras me preparo para analizar el avance en busca de cualquier detalle relevante, échale un vistazo al primer póster oficial de la próxima película basada en el cómic. Muestra a Víctor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., subiendo unos escalones y acercándose a un mural en el que sospecho que aparecen su esposa y su hijo —quienes, a juzgar por el hecho de que hay un monumento de piedra con sus rostros tallados, ya no están vivos...