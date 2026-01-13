El tráiler 4 de Avengers: Doomsday revela una alianza entre Wakanda y Los Cuatro Fantásticos, y podría ser el último avance que veamos en mucho tiempo

Marvel ha presentado el cuarto tráiler de Avengers: Doomsday.

En él se revela una alianza que los fans del MCU llevaban tiempo esperando ver.

Este podría ser el último tráiler que veamos en bastante tiempo.

¡Gracias Marvel por iniciar así mi día! Internet se ha vuelto "loco" con el cuarto y probablemente último (al menos por ahora) tráiler de Avengers: Doomsday.

Publicado hoy (13 de enero), nuestro último avance de la película de la Fase 6 de Marvel se centra, como era de esperar tras la filtración de la semana pasada, en un encuentro entre los wakandianos y Los Cuatro Fantásticos. De hecho, la última imagen del tráiler muestra a Shuri, también conocida como Black Panther, y al rey M'Baku de Wakanda intercambiando cortesías con Ben Grimm/La Cosa.

Es un encuentro que marca la llegada oficial de Los Cuatro Fantásticos al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Sí, ya han aparecido en una producción de Marvel Studios en la película Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, de 2025. Sin embargo, esa película estaba ambientada en una realidad alternativa, por lo que Doomsday es la primera vez que veremos a la primera familia de Marvel interactuar con los héroes que pueblan el MCU.

Por supuesto, el encuentro de Shuri y M'Baku con La Cosa plantea la pregunta: ¿cómo dan el salto Los Cuatro Fantásticos al MCU? Mi artículo en el que explico el final de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos propone un par de teorías, al igual que la escena postcréditos de otra película del MCU de 2025, Thunderbolts. Puedes leer sobre ello en mi artículo en el que explico el final de Thunderbolts.

En cualquier caso, el cuarto teaser de Doomsday también nos reúne con otro individuo con superpoderes, Namor. El gobernante del reino submarino conocido como Talokan también fue anunciado como parte del elenco inicial de 27 personajes de Avengers: Doomsday el pasado mes de marzo. Dados sus vínculos con la serie de películas Black Panther del MCU —fue el principal antagonista de Black Panther: Wakanda Forever—, no es de extrañar que también sea protagonista.

Para algunos fans de Marvel, puede parecer extraño lanzar un tráiler con estos personajes.

Sin embargo, Black Panther y Los Cuatro Fantásticos tienen una larga historia que se remonta al debut del primero en Marvel Comics en «Fantastic Four #52», en julio de 1966. Por su parte, Namor ha mantenido una complicada relación con Sue Storm y Reed Richards que se remonta a 1962, en el número 4 de Fantastic Four, un cómic que introdujo un triángulo amoroso que perdura hasta nuestros días.

¿Hará referencia Marvel a este triángulo amoroso en una de las películas más emocionantes de 2026? Lo descubriremos cuando Avengers: Doomsday llegue a los cines el 18 de diciembre.

¿Habrá más tráilers de Avengers: Doomsday?

Como comenté en el artículo de la semana pasada sobre el tercer tráiler de Avengers: Doomsday, no podemos afirmarlo con certeza. Sin embargo, como muestra el vídeo en directo anterior, en el que se emitió por primera vez el cuarto tráiler de Doomsday, este termina con un reloj del fin del mundo al estilo Marvel que cuenta atrás hasta la fecha de estreno de la película. Basándonos en esa reveladora prueba, no parece que vaya a haber más tráilers centrados en los personajes que esperemos con ansias.

La junta de clasificación de contenidos de Corea, a través de la cual se conocieron los primeros detalles de los cuatro primeros avances de Doomsday, había despertado recientemente una nueva ola de entusiasmo por los nuevos tráilers. De hecho, clasificó otro avance el 30 de diciembre de 2025 y luego dos más el 6 y el 8 de enero, lo que ha llevado a los fans del MCU a especular sobre el estreno de más material nuevo.

Sin embargo, como han señalado algunas personas en hilos de r/leaksandrumors y r/marvelstudiospoilers, es probable que los próximos avances solo contengan clips de los tráilers ya publicados. Eso no ha impedido que otros mantengan la esperanza de que en las próximas semanas se publiquen tres nuevos tráilers breves, antes de que el primer tráiler completo de Doomsday se estrene potencialmente durante la Super Bowl de 2026.

En el momento de la publicación, parece que los que decían que «no habría más avances» tenían razón. Sin embargo, pronto sabremos si es así o no, ya que es posible que se filtre en Internet un quinto avance de Avengers: Doomsday. Hasta entonces, aquí tienes toda la información que tenemos hasta ahora sobre Avengers: Doomsday.

