El primer tráiler de Avengers: Doomsday podría estrenarse antes de lo previsto. He aquí por qué los fans de Marvel están tan emocionados

Disney y Marvel parecen estar dando pistas sobre algo grande relacionado con Avengers: Doomsday.

Los fans están convencidos de que el primer tráiler se lanzará en un futuro próximo.

Las nuevas publicaciones en la cuenta de Instagram de Disney Latinoamérica son las culpables.

¿Eres de los que espera con emoción el primer tráiler de Avengers: Doomsday? Pues te tenemos noticias, podría llegar muy pronto.

El 26 de noviembre, la expectación de los fans por la llegada del tráiler se disparó después de que aparecieran nuevas publicaciones en la cuenta de Instagram de Disney Latinoamérica (LATAM). Las publicaciones caducan a las 24 horas, por lo que ya no se pueden ver en dicha cuenta de redes sociales. Sin embargo, algunos fans con buen ojo hicieron capturas de pantalla antes de que desaparecieran, lo que nos permite al resto de nosotros examinar su contenido.

Disney+ has begun teasing ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ on social media “The world is getting ready for a new event.” 👀 pic.twitter.com/j9eiwjdz7JNovember 26, 2025

Comencemos con la historia del 26 de noviembre. Como revelan las capturas de pantalla de la publicación anterior en X/Twitter, la cuenta latinoamericana de Disney+ subió una imagen con una leyenda que decía «el mundo se prepara para un nuevo evento». La fotografía en cuestión es una captura de pantalla de la escena posterior a los créditos de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, en la que se ve al Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., conociendo a Franklin Richards, también conocido como el hijo de Reed Richards y Sue Storm, de Los Cuatro Fantásticos.

24 horas después, las cuentas brasileñas de Marvel y Disney+ dieron otra pista. Esta vez, una captura de pantalla de la escena posterior a los créditos de Thunderbolts, que muestra un primer plano de la nave espacial de Los Cuatro Fantásticos, acompañada del pie de foto: "Ya han empezado a prepararse para la reunión... y tú, ¿cuál es tu teoría?".

Disney+ continues teasing ‘AVENGERS: DOOMSDAY’“They’ve already started preparing for the meeting… and you, what’s your theory?” 👀 pic.twitter.com/twvYJ0ZQw0November 27, 2025

Cabe señalar que ninguna de las dos publicaciones indica que el lanzamiento del primer tráiler de Doomsday sea inminente. Sin embargo, el hecho de que los canales de redes sociales de Disney y Marvel en Latinoamérica estén dando pistas sobre la película de la Fase 6 de Marvel es, según algunos fans, significativo.

¿El motivo? La Comic-Con de Brasil (CCXP) 2025, que se celebra del 4 al 7 de diciembre, está a la vuelta de la esquina.

La CCXP, el último gran evento de cómics del año, solo es superada por la Comic-Con de San Diego (SDCC) en cuanto a grandes anuncios, revelaciones de nuevas imágenes y/o actualizaciones del calendario de estrenos de gigantes del sector como Marvel y DC. Es cierto que rara vez están al mismo nivel que las revelaciones de la SDCC, por lo que, a primera vista, sería extraño que Marvel presentara el primer tráiler de una de las películas más esperadas de 2026 en la CCXP 2025. Después de todo, ¿por qué no esperar hasta la SDCC 2026 para lanzar un teaser en un panel dedicado a Marvel Studios?

¿Cuándo se estrenará el primer tráiler de Avengers: Doomsday?

Sin embargo, hay indicios de que antes de que termine el año se estrenará un tráiler de la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

En octubre, se difundió en Internet el rumor de que se proyectaría un tráiler de Avengers: Doomsday antes de las proyecciones públicas de Avatar: Fire and Ash, la última gran película de Disney del año. En ese momento, predije que no sería un tráiler real, pero, unas semanas más tarde, un nuevo informe de Marvel indicaba que el primer tráiler de Doomsday estaría disponible antes de que terminara 2025.

Horas después de que se conociera esa información, el usuario de X/Twitter Cryptic4Qual avivó aún más los rumores. De hecho, este experto del sector, cuya trayectoria varía entre dudosa y bastante fiable (dependiendo de a quién se escuche), sugirió que "algunas personas podrían verlo incluso antes. Algo relacionado con un evento concreto que tendrá lugar un domingo de diciembre".

I like that tbh. Avatar on F4, and now Doomsday on Avatar 3 for a big marketing push. 💰💰💰But i hear some ppl might get an even earlier look. something about a particular sunday event in december🤷🏽‍♂️👀 https://t.co/KYVBga64X8November 6, 2025

En respuesta a un comentario en su publicación original en X/Twitter, Cryptic4Qual admitió que no esperaban que el tráiler se estrenara mundialmente en la CCXP 2025. Sin embargo, con varios canales de redes sociales de Disney y Marvel LATAM dando pistas sobre... algo relacionado con Doomsday, los fans de Marvel, en particular los de r/MarvelStudioSpoilers, están más convencidos que nunca de que muy pronto se dará a conocer un tráiler.

Esto no significa que, si se muestra un tráiler en la CCXP 2025, se estrenará públicamente uno o dos días después del 7 de diciembre. Disney querrá llenar las salas para Avatar 3, y ¿qué mejor manera de persuadir a los fans del MCU para que vean esa película que estrenando antes el primer teaser de Doomsday? Por lo tanto, lo más probable es que el tráiler se publique en línea en algún momento después del 19 de diciembre, fecha de estreno de Avatar 3.

Por supuesto, si el primer teaser de Avengers 5 se filtra en línea después de la CCXP 2025, Marvel y Disney podrían tomar la decisión y publicarlo antes de esa fecha. Supongo que veremos si primero se muestra un tráiler en la CCXP y luego si alguien es lo suficientemente valiente como para grabarlo con su teléfono antes de que intervenga la seguridad y lo filtre inmediatamente en la web.

Mientras esperamos a ver si se estrena el primer tráiler en la CCXP 2025, lee todo lo que sabemos hasta ahora sobre Avengers: Doomsday.

