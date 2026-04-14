El primer gran clip de Spider-Man: Brand New Day se reveló en CinemaCon 2026, y está dando pistas sobre el futuro del MCU

Sony ha ofrecido una breve actualización sobre Spider-Man: Brand New Day en CinemaCon 2026

Se han publicado dos nuevos pósteres de la película de Marvel

Su primer clip extendido también se mostró a puerta cerrada

Se reveló el primer clip extendido de Spider-Man: Brand New Day, pero no podrás verlo en línea.

El metraje, mostrado ayer (13 de abril) durante la presentación de Sony en CinemaCon 2026, ofrece una visión ampliada de la escena de la fiesta en el apartamento que se insinuó brevemente en el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day. Lamentablemente, solo se mostró a los asistentes de CinemaCon, así que el resto tendremos que conformarnos con ver por enésima vez el primer tráiler de la película de Marvel.

En un intento por mitigar nuestra decepción por la ausencia pública del tráiler, Sony también ha presentado dos nuevos pósteres oficiales de la película de superhéroes protagonizada por Tom Holland; no estoy seguro de cuál prefiero.

El artículo continúa a continuación.

De hecho, me gusta mucho el aire nostálgico del primero, que es un claro homenaje a esos pósteres clásicos de Spider-Man de Tobey Maguire de principios de los 2000, pero también me encanta la energía de Peter Parker, interpretado por Holland, arremetiendo contra los miembros de La Mano que empuñan espadas samurái. Mira cuál de los pósteres mencionados prefieres a continuación:

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Sony Pictures/Marvel Entertainment) (Crédito de la imagen: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026 , por lo que no sorprende que Sony esté intensificando su campaña de marketing para una de las películas nuevas más esperadas de 2026 .

Sin embargo, basándome en las descripciones que he leído sobre el primer clip de Spider-Man 4, me sorprende que sea el que Sony decidió mostrar en CinemaCon. Para explicar el porqué, debo ponerme mi sombrero de teórico y advertirles que, aunque no tengo información privilegiada sobre su trama, podrían aparecer spoilers de Brand New Day . También voy a hablar del final de Spider-Man: No Way Home , así que también habrá spoilers completos de esa película.

Cómo el primer clip de Spider-Man 4 podría reescribir el final de Sin camino a casa y afectar a Avengers 5 y 6

¿Acabará Spider-Man revelándole su verdadera identidad a MJ? (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Antes de adentrarnos en el primer clip de Brand New Day , recordemos rápidamente el final de No Way Home .

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En la última película, Peter Parker convenció al Doctor Strange de lanzar un hechizo sobre el mundo entero para que olvidara que Parker era Spider-Man. Esta era la única forma de evitar que otros universos colisionaran con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y provocaran un evento de Incursión catastrófico, que habría aniquilado el MCU y sus dimensiones hermanas.

En resumen: Strange lanza el hechizo y todos, incluyendo a la novia de Parker, MJ, y a su mejor amigo, Ned Leeds, olvidan que él es el icónico lanzador de telarañas.

El primer tráiler de Brand New Day reveló que Peter Parker sigue vigilando a MJ y Ned. (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Sin embargo, el primer clip de Spider-Man 4 (según informa IGN ) reveló que Ned no solo conoce a Spider-Man, sino que recuerda que lo ha rescatado a él y a sus amigos en numerosas ocasiones. Por consiguiente, Ned ha creado una aplicación llamada "Spider-Tracker", que quiere usar para encontrar a Spidey y agradecerle personalmente por haber salvado su vida y la de sus amigos más cercanos.

Fundamentalmente, Ned no quiere que el héroe que da nombre a la película revele su identidad. Incluso si encontrara al trepamuros, Parker no tendría que quitarse la máscara y, potencialmente, deshacer el hechizo de Strange si Ned lo reconociera de alguna manera.

Dicho esto, Parker ya está jugando con fuego al interactuar con Ned y MJ en la reunión en el apartamento que mencioné antes. Si uno o ambos encuentran a Spider-Man —y ya hemos visto en el primer tráiler de la película que habrá al menos una interacción entre él y MJ—, ¿qué probabilidades hay de que Parker ceda a su deseo de reunirse con su novia y mejor amiga, y revele su verdadera identidad? Bastantes, si me preguntan.

No hace falta que les expliquemos lo perjudicial que sería, pero lo haremops de todos modos. Si Spider-Man se quita la máscara y Ned o MJ lo recuerdan en la película de la Fase 6 de Marvel, anulará el encantamiento de Strange, lo que podría provocar una nueva Incursión.

Las próximas dos películas de los Vengadores —Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars— se centrarán en esos eventos multiversales catastróficos. Si Parker cede a la tentación y provoca otra Incursión, entonces Brand New Day tendrá un impacto mayor en el desenlace de la Saga del Multiverso de lo que podríamos haber imaginado.

Ya veremos si esta teoría es correcta cuando Spider-Man 4 llegue a finales de este año.