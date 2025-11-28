El nuevo avance de Supergirl da una gran pista de que muy pronto podría estrenarse el tráiler de la película basada en el cómic de DC

¿Podemos esperar que el primer tráiler de Supergirl se estrene a principios de diciembre?

El primer tráiler de Supergirl podría estrenarse en cuestión de días

La aparición de una nueva cuenta de X/Twitter ha desatado una nueva ola de rumores sobre su estreno

La película basada en el cómic de DC llegará a los cines el próximo mes de junio

Atención, fans de Supergirl, porque el primer tráiler de la película del Universo DC (DCU) podría estar a pocos días de su estreno mundial.

Con el estreno de Supergirl previsto para el 26 de junio de 2026, quedan menos de siete meses —en el momento de la publicación— para que llegue a los cines. Y, si nos basamos en la aparición de una nueva cuenta de X/Twitter, su primer teaser podría salir a principios de diciembre.

De hecho, los rumores sobre el tráiler de Supergirl comenzaron el 26 de noviembre, cuando apareció de repente en Internet una nueva cuenta de X/Twitter con el nombre de usuario @supergirl y el nombre SupergirlFilm (gracias a DCUFilmNews por descubrirla primero).

En el momento de escribir este artículo, la cuenta no tiene imagen de perfil ni publicaciones, y tampoco ha sido verificada con un tick dorado que indique que se trata de una cuenta oficial. Sin embargo, la siguen más de 5000 personas y, aunque ninguno de sus seguidores forma parte del reparto o del equipo de la película de DCU, el momento en que la cuenta se ha activado es bastante significativo.

¿Por qué se espera que el primer tráiler de Supergirl llegue antes de que termine 2025?

La película Supergirl de 2026 está muy inspirada en la serie de cómics Woman of Tomorrow. (Image credit: DC Comics)

Porque la edición 2025 de la Comic-Con de Brasil (CCXP), que se celebra del 4 al 7 de diciembre de este año, está a menos de una semana.

Después de la San Diego Comic-Con (SDCC), la CCXP es posiblemente la convención más destacada en la que los gigantes del cómic Marvel y DC hacen sus grandes anuncios. Las revelaciones en la CCXP no suelen ser tan importantes como las que se hacen en la SDCC, pero, teniendo en cuenta que es el último evento de este tipo que se celebra cada año, es la última oportunidad que tienen estos titanes de la industria para generar expectación por los proyectos que lanzarán en los próximos meses.

O coração da #CCXP25 é aqui! ❤️ Na nossa experiência, vai ter filmes épicos, muita diversão, batalha de fãs e, claro, brindes para você levar um pedacinho desse momento para casa. Fique de olho por aqui para agendar o seu lugar! 👀#WarnerNaCCXP pic.twitter.com/pFIht7rb9KNovember 18, 2025

Como confirmó el 18 de noviembre la publicación anterior en X/Twitter, que apareció en la cuenta de Warner Bros. Brasil, DC estará presente en la CCXP 2025. Además, el tuit sugiere que DC comenzará su campaña promocional de la película anteriormente conocida como Supergirl: Woman of Tomorrow —descubre por qué el codirector de DCU, James Gunn, quería que se simplificara el nombre de Supergirl— también en el evento.

¿Qué mejor manera de dar inicio a la campaña de marketing de varios meses de duración de una de las películas más emocionantes de 2026 que mostrar las primeras imágenes oficiales de dicha película de superhéroes? En mi opinión, no hay ninguna, y por eso estoy más seguro que nunca de que en la CCXP 2025 se presentará un tráiler de la película DCU Chapter One.

De acuerdo, si se revela uno en la convención mencionada, eso no significa que se vaya a estrenar públicamente en la misma fecha en que se estrene en la CCXP. Sin embargo, dado que es posible que las grabaciones filtradas del tráiler aparezcan en Internet en las horas o días posteriores a su probable presentación, lo más conveniente para DC Studios sería publicar el primer tráiler de Supergirl en Internet poco después.

Informaré sobre el tráiler cuando se publique, así que manténganse atentos a TechRadar para más información. Mientras tanto, descubran todo lo que sabemos hasta ahora sobre Supergirl y obtengan información detallada sobre quiénes aparecerán en ella a través de mi guía del elenco y los personajes de Supergirl.

