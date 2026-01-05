El ladrillo Lego acaba de recibir su mayor actualización hasta la fecha con Smart Play, y llegará primero a los sets de Star Wars

El emblemático ladrillo de Lego está recibiendo su mayor actualización desde que se presentó el diseño moderno en 1958: te presentamos el Lego Smart Brick.

Lo más importante es que este cambio radical, anunciado por Lego en el CES 2026 de Las Vegas, no altera en absoluto el aspecto ni el tacto del ladrillo, ni resta valor a la experiencia de construcción, tanto si te gusta seguir las instrucciones como si prefieres dar rienda suelta a tu imaginación: se trata de una actualización interna que consiste en colocar un chip dentro de un ladrillo estándar, y es la clave del nuevo sistema Lego Smart Play.

El chip permite al Smart Brick detectar una minifigura inteligente o una etiqueta inteligente cercana, comprender el espacio que lo rodea y ofrecer una respuesta adecuada: un efecto de sonido, una línea de diálogo o incluso un espectáculo de luces. Genial, ¿verdad?

En cuanto al primer tema de Lego en recibir el tratamiento Smart Play... bueno, la elección es obvia, y se trata de una franquicia con la que Lego lleva colaborando 25 años: sí, vamos a tener nuevos sets Lego Smart Play Star Wars.

Esto significa que oirás rugir a un X-Wing o a un TIE Fighter, dispararás los icónicos blásters y sables láser, y se activarán otros sonidos familiares al mover minifiguras inteligentes como la princesa Leia, Luke Skywalker y Darth Vader por una nave espacial o un edificio.

A continuación, analizaremos más detenidamente los tres sets, que saldrán a la venta el 1 de marzo y se podrán reservar a partir del 9 de enero, pero primero hablemos de la tecnología.

Aspecto clásico de ladrillo con tecnología en su interior

Lego está impulsando el Smart Play con un chip más pequeño que un solo botón de Lego, que se encuentra junto con sensores y un altavoz dentro del Smart Brick.

El sistema Lego Smart Play se compone básicamente de tres componentes de hardware especiales que se suman al sistema de ladrillos que conocemos desde hace años. La pieza central es el Lego Smart Brick. Tiene el aspecto de un ladrillo largo estándar y es idéntico en tamaño a un 2×4, pero la diferencia está totalmente en su interior.

En su interior hay un chip ASIC de 4,1 mm de señal mixta personalizado, que actúa como el cerebro del sistema. Permite al Smart Brick detectar cuando se acerca una minifigura inteligente o una etiqueta inteligente y mapear su posición en el espacio. Funciona con un motor de juego patentado que permite esta conciencia espacial utilizando varias piezas de hardware, incluida una bobina de cobre de precisión para el reconocimiento de etiquetas y el posicionamiento magnético de campo cercano.

Uno de los elementos más interesantes es lo que Lego denomina Neighbor Position Measurement (NPM). Esto permite al Smart Brick determinar si está cerca de otro Smart Brick, lo que le da una percepción efectiva de su entorno. Aunque los tres sets que se lanzarán en marzo solo incluyen un único Smart Brick, esto sienta claramente las bases para una futura expansión y una posible personalización.

El Smart Brick también puede producir audio. Esto se gestiona a través de varios sintetizadores modulares, con un altavoz en miniatura que emite el sonido. En los sets de Star Wars, eso es lo que proporciona todos los efectos familiares. También hay una matriz de LED para la iluminación dinámica, algo que Lego ya ha hecho antes, pero aquí otras piezas de Lego pueden activar esos efectos en función de su posición y orientación, lo que es realmente emocionante.

Cada Smart Tag y Smart Minifigure cuenta con una identificación digital única que se encuentra dentro de lo que Lego denomina «BrickNet». El Smart Brick lee esta identificación mediante comunicación magnética de campo cercano, mientras que BrickNet funciona como un protocolo privado local basado en Bluetooth.

Sí, es una tecnología muy avanzada para un ladrillo Lego, pero la mayor parte de esto, suponiendo que funcione como se promete y que pronto tengamos una demostración, debería funcionar sin problemas. Por ejemplo, si una minifigura se mueve rápidamente por un set y el Smart Brick lo detecta, ese movimiento puede activar sonidos y luces. No es una reinvención de la rueda de Lego, pero añade algo nuevo a la experiencia de juego sin restar valor a la narración imaginativa que Lego ha permitido durante décadas.

Lo más importante es que toda la conectividad se gestiona localmente, ya sea a través de BrickNet o de sensores de posición, lo que significa que no se necesita ninguna aplicación ni hardware adicional. La duración de la batería es una pregunta obvia, pero Lego afirma que el sistema Smart Play está diseñado para ofrecer una fiabilidad a largo plazo y puede durar incluso después de años de inactividad, cuando los Smart Bricks no se utilizan activamente.

En cuanto a la carga, Lego está haciendo algo que, sobre el papel, parece casi demasiado conveniente: los Smart Bricks se pueden colocar en cualquier orientación sobre una base de carga inalámbrica. Es algo que estamos deseando ver en acción.

Lego Smart Play llega primero a una galaxia muy, muy lejana

La primera oleada de Lego Smart Play se lanza con tres sets de Star Wars, cada uno diseñado para mostrar el sistema de diferentes maneras y, lo más importante, todos a un precio asequible.

El set Red Five X-Wing de Luke consta de 584 piezas y tiene un precio de 99,99 $ / 89,99 € / 79,99 £ / 149,99 AU$, y puede que sea mi favorito de los primeros sistemas Smart Play lanzados. Incluye minifiguras inteligentes de Luke Skywalker y la princesa Leia, junto con R2-D2, miembros de la tripulación rebelde y soldados imperiales.

La construcción combina elementos rebeldes e imperiales, incluyendo una torreta imperial, un transportador y un centro de mando, con etiquetas inteligentes que activan efectos de bláster, sonidos de motor, señales luminosas e incluso audio de reabastecimiento y reparación a medida que se desarrolla el juego. Sin duda, se centra en el juego con la posibilidad de representar escenas icónicas, pero también podría servir como pieza de exposición para los fieles seguidores de Star Wars.

El caza TIE de Darth Vader es el más pequeño de los tres, con 473 piezas, y tiene un precio de 69,99 $ / 69,99 € / 59,99 £ / 99,99 AU$. Se trata del emblemático caza de Vader, junto con un pequeño puesto avanzado rebelde y una estación de reabastecimiento imperial. La minifigura inteligente de Darth Vader es clave, ya que Smart Play se centra en la interacción basada en el movimiento, incluyendo el familiar rugido de los motores iónicos gemelos y otras señales de audio.

Throne Room Duel & A-Wing es el más grande y ambicioso de la línea de lanzamiento, con 962 piezas y un precio de 159,99 $ / 159,99 € / 139,99 £ / 249,99 AU$. Recrea la emblemática sala del trono del Emperador de El retorno del Jedi e incluye minifiguras inteligentes de Luke Skywalker, Darth Vader y el Emperador Palpatine.

También añade un caza Ala-A con un piloto, guardias reales y una torreta de la Estrella de la Muerte equipada con etiquetas inteligentes. En este caso, Smart Play se centra principalmente en la atmósfera, con el zumbido de los sables láser, los motores de las naves e incluso señales musicales que se activan con la colocación y el movimiento de los personajes.

En los tres sets, Lego no intenta sustituir el juego tradicional de Lego o Star Wars, sino que lo mejora discretamente. El sistema Smart Play añade sonido, luz y contexto sin necesidad de pantallas ni aplicaciones, lo que permite que la tecnología pase a un segundo plano mientras la imaginación toma el relevo de las icónicas historias.

Una evolución realmente inteligente del juego con Lego

Lo que más me gusta de Lego Smart Play es lo invisible que resulta. No hay ninguna aplicación, ninguna pantalla y ningún momento en el que la tecnología reclame tu atención en lugar de los ladrillos. Todo reacciona de forma natural a cómo estás jugando, lo que hace que el sonido y la iluminación añadidos se perciban como una mejora genuina en lugar de un truco.

También parece estar diseñado deliberadamente para durar. Características como la medición de la posición del vecino sugieren que esto es solo el principio, no un experimento puntual, y el hecho de que todo funcione de forma local me da la confianza de que no quedará obsoleto en unos años. Parece el primer paso de un plan mucho más amplio para Smart Play, especialmente con el desarrollo conjunto entre Lego y el chip que hay detrás.

Pronto probaré los primeros sets de Smart Play para ver cómo funciona todo en la práctica, pero si ya te has decidido, las reservas de los nuevos sets de Lego Star Wars Smart Play se abrirán el 9 de enero, antes de su lanzamiento el 1 de marzo. Si esto sale como parece sobre el papel, probablemente no será lo último que oigamos sobre Smart Play.

