Viendo la reacción negativa en línea a los efectos visuales de First Steps como...

Fantastic Four: First Steps ha respondido a las críticas sobre sus efectos visuales

Matt Shakman ha respondido de forma educada pero brusca a los fans que han reaccionado negativamente

Los críticos que han visto la película de Marvel son unánimes en sus elogios a su CGI.

Las opiniones sobre la nueva película de "Los cuatro fantásticos" no se han hecho esperar, ante esto, Matt Shakman ya dio una respuesta contundente a todos los que han reaccionado negativamente.

En declaraciones a TechRadar, el director de la película de Marvel ha respondido de forma educada, aunque directa, con 10 palabras a los fans que han dicho no estar muy impresionados por algunos aspectos de la película. Cabe destacar las imágenes generadas por ordenador (CGI) y los efectos especiales, que han sido objeto de críticas desde que se publicó el primer tráiler de Primeros pasos en febrero.

Por un lado, las reacciones a los superpoderes elásticos de Reed Richards y a la estética de Silver Surfer, ambos desvelados en el tráiler oficial de First Steps, fueron dispares cuando se publicó dicho metraje en abril. Luego están los que inicialmente encontraron fallos en el aspecto de La Cosa. Ah, y no nos olvidemos de cuántos criticaron el aspecto de Giganto, uno de los primeros villanos contra los que lucharon Los Cuatro Fantásticos en los cómics y que se espera que aparezca en Primeros Pasos, en un *checks notes* anuncio promocional de la cadena de restaurantes Little Caesar's.

Antes del estreno de la Fase 6 de la película de Marvel, le pregunté a Shakman su opinión sobre dichas críticas y si él y el equipo de efectos visuales de First Steps, formado por cientos de personas, se sentían lastrados por ellas.

"Creo que los efectos visuales de esta película son preciosos", responde con franqueza.

Inicialmente, algunas personas no se enamoraron de la apariencia de Silver Surfer... (Image credit: Marvel Studios)

Ahora bien, algunos lectores podrían pensar que Shakman está esquivando la pregunta y/o dando una respuesta estándar que sigue la línea de la empresa.

Sin embargo, numerosas personas que ya han visto una de las nuevas películas más esperadas del año, incluidos los críticos, han reaccionado positivamente a los efectos visuales de la versión final. Los hilos de los subreddits r/MarvelStudios y r/MarvelStudiosSpoilers están llenos de mensajes en las redes sociales de periodistas que alaban el CGI y otros efectos especiales, por lo que parece que la negatividad inicial hacia estos elementos de la película era exagerada.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

De acuerdo, las reacciones en los mencionados hilos de Reddit son sólo una fracción de los que han visto la última película del Universo Cinematográfico Marvel (MCU) de 2025. Sin embargo, el hecho de que haya gente que alabe los efectos visuales de First Steps demuestra que no son tan malos como algunos fans temían, y que sólo necesitaban pulirse y refinarse un poco antes del lanzamiento.

Podrás juzgarlo por ti mismo cuando el último reboot de Los Cuatro Fantásticos llegue a tu cine más cercano el viernes 25 de julio. Mientras tanto, lee mi guía definitiva de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos o echa un vistazo a la sección de abajo para ver más información sobre la próxima película de superhéroes.