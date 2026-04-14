El director de "Exit 8", Genki Kawamura, explica por qué adaptó el juego indie de terror al cine: "Me recordó al purgatorio"

"Exit 8" ya se está proyectando en los cines, en una adaptación del videojuego del mismo nombre. Ambientada en un sistema de metro que da vueltas en bucle y del que parece no haber escapatoria, es una pesadilla de terror liminal.

En mi reseña de "Exit 8", dije que tal vez termines temiendo aún más tu próximo viaje en metro después de verla. Es increíble cómo pueden tomar un lugar normal y cotidiano y convertirlo en algo tan aterrador.

Le pregunté al director Genki Kawamura cuándo se enteró por primera vez de Exit 8 y por qué decidió adaptar el juego de terror independiente de Kotaku Creates para la pantalla grande.

El artículo continúa a continuación.

Kawamura dijo: "Creo que el juego salió en noviembre de 2023, y lo jugué casi de inmediato. Y después de jugar yo mismo, vi muchas transmisiones en vivo, y me pareció realmente interesante lo simple que era el diseño del juego".

Exit 8 sigue a un hombre solitario que se prepara para salir de una estación de metro, pero termina en un bucle en el que debe identificar «anomalías» para poder salir con vida. Estas pueden ir desde un pasajero que actúa de manera extraña hasta una puerta que está fuera de lugar, y no siempre son fáciles de detectar.

EXIT 8 - Final Trailer - In Select Theaters April 10 - YouTube Watch On

Kawamura continuó: «Cada jugador tenía su propia historia y su propio drama, y eso sirvió como un recurso para, en cierto modo, echar un vistazo a la naturaleza humana. El metro de Tokio, los pasillos... es algo que vemos mucho en nuestra vida cotidiana».

«El diseñador de Exit 8 utilizó ese telón de fondo del metro para crear un bucle de repetición; me recordó al purgatorio y a la Divina Comedia de Dante, donde los diferentes pecados que los humanos han cometido se les reflejan casi como anomalías».

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La película amplía la historia del videojuego Exit 8, en la que The Lost Man se enfrenta a un dilema personal al recibir una llamada telefónica que le cambiará la vida. El juego es en primera persona y no tiene una historia de fondo como esta, por lo que Kawamura trabajó con el actor principal, Kazunari Ninomiya, para trasladar el concepto del juego a la gran pantalla.

Kawamura me dijo: «Kazunari Ninomiya, quien interpreta al hombre perdido en la película, es un jugador realmente ávido. Y lo que intentábamos hacer con esta película no era tanto adaptar un videojuego al cine, sino más bien difuminar las líneas entre lo que es el medio del videojuego y lo que es el medio del cine».

«Así que cada vez que decíamos "corten" en el set, Ninomiya sacaba su celular y empezaba a jugar videojuegos. Ese es el nivel de su entusiasmo por los juegos. Por eso entendía muy bien lo que intentábamos hacer a nivel conceptual».

Creo que «Exit 8» es una adaptación muy fiel del juego, y quienes ya lo hayan jugado quedarán satisfechos con cómo se ha trasladado a la pantalla. Sin duda, se percibe como una carta de amor a los videojuegos y está magníficamente filmada para reflejar su estilo. El resultado final es realmente muy efectivo.

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