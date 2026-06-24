DIGGER: el primer vistazo a la nueva película de Iñárritu con Tom Cruise llega con una retrospectiva histórica

DIGGER, la nueva película dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, presentó su primer vistazo a través de una pieza especial que, además, celebra la trayectoria de Tom Cruise a lo largo de más de 45 años en el cine.

La retrospectiva reúne 106 clips provenientes de 36 películas, recorriendo algunos de los momentos más icónicos de su filmografía y su impacto en la cultura popular. Sin embargo, el cierre de la pieza está completamente dedicado a DIGGER, la esperada colaboración entre Cruise e Iñárritu.

En esta producción, ambos artistas se unen por primera vez en un proyecto largamente gestado, donde el director mexicano desarrolla junto a Cruise un personaje completamente distinto a cualquier otro que el actor haya interpretado en su carrera. La película promete mostrar una faceta inédita de la estrella de Hollywood en una historia original respaldada por un destacado equipo creativo tanto frente como detrás de cámaras.

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Con este adelanto, DIGGER abre una nueva etapa en la carrera de una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.

DIGGER - Retrospectiva de Tom Cruise | Tráiler - YouTube Watch On