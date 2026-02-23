¡Ay! Una nueva filtración de la película Super Mario Galaxy ha revelado un personaje importante, y se trata de otro de los enemigos más populares de la mascota de Nintendo

Al parecer, Peach y Mario van a tener compañía de otro famoso personaje de Nintendo.

Se ha filtrado en Internet la aparición de un personaje importante en la película Super Mario Galaxy.

El spoiler forma parte de una nueva sinopsis de la historia que aparece en la página web de una cadena de cines.

Nintendo y Universal aún no lo han eliminado de dicho resumen de la trama.

Si eres de los que está esperando con emoción noticias sobre The Super Mario Galaxy movie, seguramente esto te emocionará, pero a los ejecutivos, estamos seguros que no, pues hoy (23 de febrero) se filtró la aparición de un nuevo personaje.

TSMGM, la secuela animada de The Super Mario Bros. Movie, se estrenará, en el momento de la publicación, dentro de poco más de un mes. De hecho, es una de las muchas películas nuevas de 2026 que se estrenarán en los cines el 1 de abril.

Sin embargo, por desgracia para la legendaria empresa japonesa de videojuegos y su estudio cinematográfico asociado, una de las mayores sorpresas de TSMGM parece haberse revelado accidentalmente antes de tiempo. A continuación se revelan todos los detalles de la próxima película, incluyendo la captura de pantalla que aparece a continuación. ¡Da media vuelta ahora si no quieres saber nada más!

Alguien de la empresa Everyman Cinema está a punto de recibir una reprimenda de Nintendo... (Image credit: Everyman Cinemas)

Según el sitio web de la cadena de cines británica Everyman Cinema, nada menos que Wario, otro de los enemigos más acérrimos de Mario, formará parte del creciente elenco de TSMGM. De hecho, tal y como se lee en la descripción de la película en el sitio web, el legendario fontanero italiano y sus aliados tendrán que enfrentarse a «la malvada alianza de Wario y Bowser Jr.» como parte de la trama principal.

No es la primera vez que oímos hablar de la participación de Bowser Jr. en la secuela de una de las películas más taquilleras de 2024. La confirmación de su papel como antagonista principal se produjo en el tráiler oficial de The Super Mario Galaxy Movie, junto con la noticia de que el guionista y director Benny Safdie (The Smashing Machine, Uncut Gems) le pondría voz.

Sin embargo, es probable que Nintendo y Universal mantuvieran en secreto el debut de Wario en la gran pantalla, por lo que esta filtración supondrá un duro golpe para el plan de ambas empresas de mantener en secreto la aparición del eterno adversario de Mario. En el momento de la publicación de este artículo, a las 15:00 GMT del lunes 23 de febrero, Wario tampoco ha sido eliminado del resumen de la trama, por lo que es posible que Nintendo y Universal no sean conscientes de que su aparición ha sido revelada.

Es de esperar que Wario lleve su tradicional traje amarillo y morado en TSMGM en lugar de este atuendo inspirado en el fútbol. (Image credit: Future)

Wario y Bowser Jr. no son los únicos personajes de la franquicia Mario que harán su debut en la gran pantalla en TSMGM. La princesa Rosalina, protectora en jefe de Lumas, también aparecerá, con la actriz de Marvel Brie Larson poniendo su voz. El mes pasado, por fin pudimos ver por primera vez al aliado de Mario, Yoshi, cuya aparición se adelantó en la escena postcréditos de La película de Super Mario Bros.

Por desgracia para los fans de Donkey Kong, su nombre no aparecía en la lista del reparto cuando se anunciaron el título y la fecha de estreno de The Super Mario Galaxy Movie el pasado mes de septiembre. Así que no esperes ver al villano de Mario convertido en aliado en la próxima aventura cinematográfica de este último.

Mientras esperamos su estreno, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre The Super Mario Galaxy Movie. O, si quieres adelantarte, entérate de todos los detalles sobre The Legend of Zelda Movie, que se estrenará en los cines en algún momento de 2027.

