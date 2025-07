Eyes of Wakanda debutará en Disney+ antes de lo previsto

La próxima serie animada de Marvel se estrenará el 1 de agosto

La serie derivada de la antología Black Panther tenía previsto su estreno originalmente para el 27 de agosto

¿Eres fan de Marvel? De ser así, tenemos noticias, pues se informa que Eyes of Wakanda, la próxima serie animada de la titán del cómic se estrenará casi un mes antes de su fecha de lanzamiento oficial.

La serie antológica de cuatro episodios tenía previsto su estreno en Disney+ el 27 de agosto. Sin embargo, según Entertainment Weekly (EW), la fecha de lanzamiento del proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se ha adelantado al 1 de agosto. Los cuatro episodios llegarán en la misma fecha y, a diferencia de otros proyectos animados de Marvel, son oficialmente canónicos en el MCU, es decir, se sitúan en la llamada «línea temporal sagrada».

Me he puesto en contacto con Marvel y Disney para obtener una confirmación oficial del informe de EW, y actualizaré este artículo si recibo respuesta.

Uno de los episodios de Eyes of Wakanda estará ambientado en el año 1260 a. C. (Image credit: Marvel Television/Disney Plus)

Anunciada como una serie derivada de Black Panther, Eyes of Wakanda explorará con más detalle la historia de esta nación africana ficticia y tecnológicamente avanzada a lo largo de cuatro períodos históricos.

De hecho, cada episodio contará con un protagonista diferente, todos ellos miembros de los Hatut Zaraze. Este grupo de guerreros y espías altamente entrenados de Wakanda llevará a cabo peligrosas misiones para recuperar artefactos robados de Wakanda y armas basadas en vibranio.

La miniserie, dirigida y creada por el showrunner Todd Harris, ha sido desarrollada en parte por Ryan Coogler, guionista y director de la película Black Panther, nominada al Óscar en 2019, y de su secuela Black Panther: Wakanda Forever, que se estrenará en 2022. Coogler también fue productor ejecutivo de la reciente serie de acción real Ironheart, de Disney+, y se encuentra en las primeras fases de desarrollo de Black Panther 3.

La nueva fecha de estreno de "Eyes of Wakanda" podría no ser lo mejor para la película

The Fantastic Four: First Steps solo llevará una semana en los cines cuando se estrene Eyes of Wakanda. (Image credit: Marvel Studios)

Es raro ver que Marvel Studios adelante la fecha de estreno de una de sus películas o series. La mayoría de las veces, el gigante del cómic ha tenido que retrasar proyectos por razones fuera de su control —la pandemia de Covid-19 es un buen ejemplo— o por problemas de producción. Solo hay que ver el anuncio reciente sobre Avengers: Doomsday, que originalmente se iba a estrenar en cines en mayo de 2026, pero que ahora ha sido pospuesto hasta diciembre del mismo año.

Aun así, adelantar tres semanas el estreno de Eyes of Wakanda no me parece la decisión más inteligente. Su nueva fecha de lanzamiento, el 1 de agosto, significa que llegará apenas siete días después de The Fantastic Four: First Steps, la última película del MCU en 2025 y una de las cintas más esperadas del año. Puedes ver lo que opiné sobre dicha película leyendo mi reseña de The Fantastic Four: First Steps.

Para un estudio que suele escalonar cuidadosamente el lanzamiento de sus proyectos, resulta extraño que Marvel decida lanzar dos tan seguidos. Y lo es aún más si consideramos que, aunque estén disponibles en plataformas distintas, los fans del MCU tienen muchas más probabilidades de ver First Steps que Eyes of Wakanda.

De hecho, sospecho que más fans optarán por ver el último intento por dar a la Primera Familia de Marvel la adaptación cinematográfica que merece, en lugar de su contraparte para televisión. Si comparamos a los actores de primer nivel que forman parte del elenco de First Steps con los talentosos pero menos conocidos actores de voz de Eyes of Wakanda, el atractivo de la primera supera con facilidad al de la segunda, al menos desde la perspectiva del poder de convocatoria.

Marvel Animation’s Eyes of Wakanda | Official Sneak Peek | Disney+ - YouTube Watch On

Por cierto, esto no es un intento de desacreditar a Eyes of Wakanda. Estoy seguro de que será una de las mejores series de Disney+ del año y, si es así, el boca a boca positivo hará que la gente se dé cuenta de que ya está disponible en uno de los mejores servicios de streaming del mundo.

Dicho esto, cuando recuerdo las entrevistas con actores, directores y productores de Marvel durante mi etapa en TechRadar, hay algo que siempre queda muy claro: a Marvel le gusta dar espacio para que cada proyecto respire. La empresa no suscribe la idea de canibalizar la audiencia o la recaudación en taquilla de una producción en favor de otra.

Esto plantea dos preguntas: ¿por qué estrenar Eyes of Wakanda solo una semana después de First Steps? Y, teniendo en cuenta que no habrá películas ni series de Marvel hasta que llegue Marvel Zombies a principios de octubre, ¿no habría sido mejor mantener la fecha de estreno inicial de Eyes of Wakanda, el 27 de agosto?

Dudo que alguna vez obtenga respuestas definitivas a lo anterior; después de todo, Marvel Studios es una empresa muy reservada. Aun así, independientemente de si Eyes of Wakanda es buena o no, merece algo mejor que ser lanzada en Disney+ cuando una de las películas más esperadas de Marvel acaba de llegar a los cines.