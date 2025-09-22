El primer tráiler de The Mandalorian & Grogu revela el misterioso personaje de Star Wars interpretado por Sigourney Weaver, Rotta the Hutt, y mucho más

The Mandalorian y Grogu tienen un tráiler oficial de presentación.

En él se adelantan algunas novedades importantes, como Rotta el Hutt, el nuevo papel de Sigourney Weaver y Babu Frik.

La película llegará a los cines el 22 de mayo de 2026.

¡Gracias Disney! Este 22 de septiembre, finalmente tuvimos el primer tráiler de una de las películas más esperadas, "The Mandalorian and Grogu". ¿Te lo perdiste? No te preocupes, a continuación todos los detalles.

Recientemente, se informó de que el actor de The Bear, Jeremy Allen White, había sido elegido para interpretar al hijo del jefe del crimen intergaláctico Jabba el Hutt, y el tráiler nos ofrece un primer vistazo muy rápido a su personaje.

Por otra parte, se ha revelado que el misterioso papel de Sigourney Weaver es el de la coronel Ward, piloto de combate, y también aparece la mejor criatura de El ascenso de Skywalker, Babu Frik. Es mucho para un tráiler de 1 minuto y 30 segundos, pero sin duda ha despertado mi interés.

Echa un vistazo al tan esperado tráiler a continuación.

The Mandalorian and Grogu | Official Trailer | In Cinemas May 2026 - YouTube Watch On

¿Qué sabemos sobre The Mandalorian y Grogu?

(Image credit: Lucasfilm)

The Mandalorian y Grogu se estrenarán en cines el 22 de mayo de 2026.

En algún momento, es de esperar que se pueda ver en Disney+, aunque aún es demasiado pronto para que pueda entrar en nuestra lista de las mejores películas de Disney+, por lo que aquellos que quieran verla en streaming tendrán que armarse de paciencia.

Recientemente, la película fue una de las cinco grandes novedades de Disney presentadas en la D23 Expo 2025, donde los fans pudieron disfrutar de un clip exclusivo. Sin embargo, ahora sabemos más sobre la película, incluida la trama.

En un comunicado de prensa, Lucasfilm ha adelantado que «el malvado Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha contado con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu (interpretándose a sí mismo)».

Desde que terminó la temporada 3 de The Mandalorian, he echado mucho de menos a este dúo, y estoy deseando volver a verlos el año que viene.