Lilo & Stitch acaba de aterrizar en el streaming, y podría ser el mejor remake "live-action" de Disney+ hasta ahora

¿Te perdiste la película live-action de Lilo & Stitch en el cine? No te preocupes, ya puedes disfrutarla en la comodidad de tu hogar.

Como de costumbre, Disney+ ha añadido este mes 17 nuevas series de televisión y dos nuevas películas a su catálogo, entre las que se encuentra Lilo & Stitch. Para mi alegría, se trata del remake live-action que tanto esperábamos.

Últimamente, Disney no ha tenido muy buena suerte con las películas de acción real. Blancanieves fue un fracaso de taquilla decepcionante y Mufasa: El rey león también tuvo un rendimiento mediocre antes de pasar al streaming.

Entra en escena Lilo & Stitch, una historia de Disney muy querida que se estrenó en 2002. Admito que me ponía nervioso la idea de un remake, porque la animación original es una de las mejores películas de Disney+ y una de mis favoritas.

Pero con una puntuación del 72 % en Rotten Tomatoes y un 92 % en la puntuación del público, tuvo una buena acogida. Después de evitar su estreno en cines, por miedo a que arruinara la original, finalmente me senté a verla.

Me alegro mucho de haberlo hecho.

¿Por qué deberías ver Lilo & Stitch en Disney+?

Lilo & Stitch | Official Trailer | In Theaters May 23 - YouTube Watch On

Nunca se puede superar al original, pero la versión live action de Lilo & Stitch renueva la querida historia de una manera divertida. La mayoría de las personas que la vean estarán familiarizadas con las travesuras de Stitch y hay mucho que disfrutar aquí.

Me gustó el hecho de que se inspire en escenas famosas del original, pero aún así logre añadir cosas nuevas. Una nueva versión casi plano a plano no habría tenido sentido y creo que Disney ha encontrado el equilibrio adecuado aquí.

Stitch también es muy lindo, y el renderizado CGI es realmente genial. Se siente increíblemente suave y real, y es lo más cerca que estaremos de tener nuestro propio Stitch. Quizás eso sea algo bueno, dada la cantidad de caos y destrucción que le gusta causar.

También me impresionó mucho Maia Kealoha, que hace un excelente trabajo interpretando a la joven Lilo. Asumir el papel tras la icónica interpretación de Daveigh Chase no era tarea fácil, pero la forma en que interactúa con Stitch, Nani y todos los demás es muy entrañable de ver.

La película se desvía mucho del original, algo que dividió a los fans. No quiero desvelar demasiado el cambio, pero el final puede resultar impactante.

Sin embargo, a mí me gustó ver esta perspectiva, ya que ofrece algo nuevo sin limitarse a rehacer la original. Es el tipo de final que siempre va a dividir a la gente, pero me alegró ver que la opinión general era que se trata de un remake sólido.

Puede que no estés de acuerdo conmigo, pero yo era de los que esperaban lo peor de esta película y al final me encantó. Es una señal prometedora para las futuras adaptaciones en imagen real que están por venir.