¿Cuándo llegará Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos a Disney+?

La primera familia de Marvel llegará a Disney+ antes de lo que había previsto

¿Eres de los que se quedó con las ganas de disfrutar de "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos en la pantalla grande? De ser así, te tenemos noticias, pues ya casi es hora de dar la bienvenida a la primera familia de Marvel en Disney+.

Ya que Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos debutará en Disney+ el miércoles 5 de noviembre, así que, tanto si vas a verlo por primera vez como si ya lo has visto muchas veces, no tendrás que esperar mucho más para disfrutarlo en casa.

Antes de ver la última película de Marvel de 2025, asegúrate de leer mi reseña de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos para ver si vale la pena verla en uno de los mejores servicios de streaming del mundo. Una vez que hayas terminado, sigue leyendo para obtener más detalles sobre la primera película de la Fase 6 de Marvel antes de su lanzamiento en Disney+.

¿Cuándo podré ver Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos en Disney+?

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos por fin estirará las piernas muy pronto en Disney+. (Image credit: Marvel Studios)

Como mencioné en la introducción de este artículo, la última aventura cinematográfica de Los Cuatro Fantásticos llegará pronto a Disney+. De hecho, se estrenará en la plataforma el miércoles 5 de noviembre. Eso significa que llegará al servicio 103 días después de su estreno inicial en cines el 25 de julio.

Para ponerlo en contexto: Thunderbolts*, que se estrenó en cines el 2 de mayo, no llegó a Disney+ hasta el 27 de agosto. Eso significa que pasaron 117 días entre su estreno en cines y su debut en Disney+. Por su parte, Capitán América: Brave New World, la primera de las tres películas de Marvel que se estrenaron este año, tardó 103 días en llegar a Disney+ tras su llegada a los cines de todo el mundo.

La llegada de First Steps a principios de noviembre es una agradable sorpresa. Predije que no veríamos la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) hasta mediados de noviembre, y que una de las nuevas películas de 2025 probablemente se estrenaría a tiempo para el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

¿Puedo rentar o comprar Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos en otros servicios de streaming?

La última película de Los Cuatro Fantásticos está disponible para alquilar o comprar desde finales de septiembre. (Image credit: Marvel Studios)

Sí. Disney confirmó que The Fantastic Four: First Steps llegaría a varias tiendas en línea el 23 de septiembre. Entre ellas se incluyen plataformas de video premium bajo demanda (PVoD) como Amazon, Apple TV, Sky y YouTube.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Con una de las últimas películas nuevas de Disney+ de este año a punto de llegar pronto al principal servicio de streaming de Disney, aquellos que tengan una cuenta podrán verla "gratis" muy pronto.

¿Cuál es la duración de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos?

¡Adelante! La duración de First Steps no es demasiado larga. (Image credit: Marvel Studios)

Una de las mejores películas de Marvel (al menos de los últimos años) no te obliga a sentarte a ver otra larga película basada en un cómic. De hecho, su duración oficial es de solo una hora y 54 minutos, incluyendo las escenas intermedias y posteriores a los créditos.

Para más información al respecto (¡una vez que la hayas visto!), lee mi artículo «The Fantastic Four: First Steps ending explained» (Los Cuatro Fantásticos: explicación del final de First Steps) para ver cómo preparan el terreno para Avengers: Doomsday.

¿Dónde puedo obtener más información sobre Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos antes de verla?

Aquí está la cuestión, y todo lo que necesitas saber sobre la primera película de la Fase 6 del MCU. (Image credit: Marvel Studios)

Para obtener más información sobre la última película de MCU del año, lee mi guía definitiva sobre Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. También puedes obtener más información sobre los actores que aparecen en ella leyendo mi guía del reparto y los personajes de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos.