Las mejores series de Disney+ de 2025 hasta la fecha, con más del 90% en Rotten Tomatoes

La temporada 2 de Andor es una de las mejores series nuevas de Disney+ en 2025

Disney+ nos ha traído un montón de programas originales en 2025. Con Hulu, National Geographic, Star Wars, Marvel y más bajo el paraguas de la Casa del Ratón, puedes entretener a toda la familia, pero ¿cómo elegir?

Con todo tipo de contenidos, desde terror espeluznante hasta comedias policíacas y animaciones de superhéroes aptas para niños, una excelente manera de asegurarte de disfrutar de lo mejor que Disney+ tiene para ofrecer es elegir los programas que cuentan con la puntuación más alta de los críticos en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes. Del mismo modo, si te apetece algo completamente nuevo, puedes elegir entre nuestra lista de novedades de Disney+ en septiembre de 2025.

Por otra parte, si quieres ponerte al día con lo mejor de lo que se ha estrenado este año en uno de los mejores servicios de streaming, los siguientes programas cuentan con una puntuación mínima de la crítica en Rotten Tomatoes del 90 % o superior. Puedes encontrar la lista completa a continuación, pero estos seis son el punto de partida perfecto.

Alien: Earth

Episodios: 8 (semanalmente los martes, el final se estrena el 24 de septiembre)

Reparto principal: Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther, Essie Davis, Babou Ceesay

Puntuación de la crítica en Rotten Tomatoes: 95 % de 108 reseñas

Dónde verla: Hulu (EE. UU.) y Disney+

Sin duda, la mejor entrega de la franquicia desde Aliens, Alien: Earth se alza de forma aterradora por encima de casi todo lo demás estrenado este año. De hecho, con su colosal puntuación del 95 % en el tomatómetro de la crítica, es la serie o película de Alien mejor valorada en la plataforma, sin lugar a dudas.

Cualquier preocupación de que la primera incursión de la franquicia en la pequeña pantalla fuera solo nostalgia se disipa con su historia filosóficamente atrevida y distópica sobre cinco empresas que controlan efectivamente el mundo, con el objetivo de alcanzar la inmortalidad a cualquier precio.

Al igual que Alien: Romulus del año pasado, Alien: Earth inyecta algo nuevo en la saga empapada de sangre, al tiempo que sigue ofreciendo un gran servicio a los fans veteranos de la Nostromo.

Only Murders in the Building temporada 5

Episodios: 10 (semanalmente los martes, el último se estrena el 28 de octubre)

Reparto principal: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton

Puntuación de la crítica en Rotten Tomatoes: 97 % de 36 reseñas

Dónde verla: Hulu (EE. UU.), Disney+ (Reino Unido y Australia)

Only Murders in the Building se ha convertido en una acogedora sensación policíaca, y los fans del adorable trío de podcasters no necesitarán ninguna excusa para reunirse con Charles, Oliver y Mabel en la quinta temporada en cinco años, que comenzó este mismo mes. Afortunadamente, esta serie repleta de estrellas no ha perdido nada de su encanto en la temporada 5: para nosotros, en nuestra reseña de la temporada 5 de Only Murders in the Building, «es la mejor temporada de la exitosa serie de Hulu hasta la fecha».

Aunque el formato es familiar, la quinta temporada sube el listón con, como es natural, otro asesinato, además de mafiosos amenazantes y un elenco de estrellas invitadas que incluye a Renée Zellweger, Christoph Waltz y Keegan Michael-Key. Aun así, Martin, Short y Gomez no pierden ni un ápice de su brillo, y la mejor serie policíaca acogedora que existe es ahora aún mejor.

Andor temporada 2

Episodes: 12

Cast principal: Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Adria Arjona

Calificación Rotten Tomatoes: 96% con 210 reseñas

¿Dónde ver?: Disney+ (US, UK y AU)

La primera temporada de Andor fue considerada, con cierto desdén, como "Star Wars para adultos"; no solo era una excelente serie de Star Wars, sino que rozaba la perfección por méritos propios. Continuando donde terminó la primera, la temporada 2 de Andor concluye con aplomo la historia de Cassian Andor en la pequeña pantalla.

Una vez superado un comienzo complicado con algunos compañeros rebeldes irritantes, cada arco de tres episodios que describe momentos importantes en la formación de la Rebelión contra el Imperio consolida a Andor como posiblemente lo mejor que le ha pasado a la serie desde muy, muy lejos.

Es un viaje emocionante, lleno de tensión, intrigas políticas fascinantes y acción trepidante que te llevará directamente a la película que Andor prepara: la injustamente infravalorada Rogue One.

High Potential

Episodios: 13

Cast principal: Kaitlin Olson, Daniel Sunjata, Javicia Leslie, Deniz Akdeniz, Amirah Johnson, Matthew Lamb

Calificación Rotten Tomatoes: 96% con 25 reseñas

¿Dónde ver?: Hulu (US), Disney+ (UK y AU)

Morgan Gillory es madre soltera de tres hijos, limpiadora en la policía de Los Ángeles y una genio secreta en la resolución de crímenes. A pesar de la falta de confianza de los detectives, la encantadora protagonista interpretada por Kaitlin Olson es tan buena limpiando investigaciones de asesinatos complicadas como limpiando tronas. Técnicamente comenzó el año pasado, pero High Potential terminó en abril con su decimotercer episodio, así que lo incluyo en la lista.

Es la calidez y la vivacidad de Olson lo que te ayuda a superar los momentos más inverosímiles de la serie y su estructura procedimental (a veces) predecible, y aunque el reparto secundario no alcanza su nivel, esta es una de las series más adictivas de 2025. Y lo que es mejor, la segunda temporada de High Potential comienza este mes.

Dying For Sex

Episodios: 8

Cast principal: Michelle Williams, Jenny Slate, Rob Delaney, Jay Duplass

Calificación Rotten Tomatoes: 98% con 62 reseñas

¿Dónde ver?: Hulu (US), Disney+ (UK y AU)

Dying For Sex entra en esta lista por su experta combinación de temas profundos con risas desenfadadas. Comenzamos viendo a Molly, interpretada por Michelle Williams, luchando por aceptar su diagnóstico de cáncer terminal, solo para darse cuenta de que hay algo que no ha experimentado en su vida: un orgasmo.

La serie aborda los temas de la muerte y la sexualidad con la audacia y la seriedad que merecen, pero hay momentos cruciales de ligereza que suavizan los momentos más oscuros. Dying For Sex es una serie que invita a la reflexión, sensible y una de las mejores de 2025 en cualquier servicio de streaming.

Your Friendly Neighbourhood Spider-Man

Episodios: 10

Cast principal: Hudson Thames, Eugene Byrd, Grace Song, Hugh Dancy, Kari Wahlgren

Calificación Rotten Tomatoes: 97% con 38 reseñas

¿Dónde ver?: Disney+ (US, UK y AU)

Si a estas alturas todo el mundo conoce la historia del origen de Spider-Man, ¿es necesario volver a contarla? Your Friendly Neighborhood Spider-Man (YFNSM) es la última animación de Peter Parker que responde rotundamente que sí.

El ADN de la —sin duda superior— X-Men 97 se puede apreciar aquí en YFNSM, ya que el mismo estudio ayuda a que oscile entre el estilo de telenovela y momentos más oscuros, pero se trata de una excelente incorporación a las apariciones en pantalla del lanzaredes, aunque el estilo de animación haya resultado controvertido. En cualquier caso, es una versión divertida, llena de acción y con estilo de una historia clásica de superhéroes.

¿Qué otras series alcanzaron un 90% o más en Disney+ y Hulu este año?

Image credit: Disney

La lista anterior es solo una selección de las series estrenadas este año en Disney+ y Hulu (en EE. UU.) que alcanzaron un 90 % o más en el Tomatómetro en el momento de escribir este artículo, pero aquí tienes todas las demás para que no te pierdas nada que merezca la pena ver:

DAN DA DAN temporada 2 (Hulu) – 100 % de 9 reseñas

Hora de aventura temporada 10 (Hulu) – 100 % de 14 reseñas

Siempre hace sol en Filadelfia temporada 17 (Hulu) – 90 % de 12 reseñas

Los ojos de Wakanda – 92 % de 37 reseñas

El maravilloso y extraño mundo de Gumball (Hulu): 100 % según 5 reseñas.

Huracán Katrina: Carrera contra el tiempo: 100 % según 9 reseñas.

Rick y Morty, temporada 8 (Hulu): 93 % según 14 reseñas.

Phineas y Ferb, temporada 5: 100 % según 9 reseñas.

Such Brave Girls, temporada 2 (Hulu): 100 % de 10 reseñas

Welcome to Wrexham, temporada 4 (Hulu): 100 % de 6 reseñas

Tucci in Italy: 100 % de 6 reseñas

Nine Puzzles: 100 % de 6 reseñas

Doctor Who, temporada 2: 92 % según 120 reseñas

Star Wars: Tales of the Underworld: 100 % según 13 reseñas

Light and Magic: 100 % según 14 reseñas

David Blaine Do Not Attempt: 100 % según 5 reseñas

Deli Boys (Hulu): 96 % según 24 reseñas

Shoresy, temporada 4 (Hulu): 100 % según 5 reseñas

Big Boys, temporada 3: 100 % según 6 reseñas

Dope Girls (Hulu): 91 % según 11 reseñas

Am I Being Unreasonable, temporada 2 (Hulu): 100 % según 5 reseñas