Las 5 mejores series de Apple TV+ de 2025 hasta ahora que quizá te hayas perdido

Murderbot es una de las mejores series nuevas de Apple TV+ para ver en 2025.

Puede que Apple TV+ haya arrasado en los Emmy, pero no todo es Severance y The Studio, ya que la plataforma también alberga muchas joyas infravaloradas.

Desde documentales sobre la naturaleza hasta comedias deportivas, pasando por extravagantes series de ciencia ficción y thrillers domésticos, aquí te presento mi selección de las mejores series de Apple TV+ que quizá te hayas perdido en lo que va de año. Y lo que es más, la mayoría son series nuevas, por lo que no es necesario ponerse al día con años de episodios anteriores para poder disfrutar de las últimas novedades.

Y si ninguna de ellas te llama la atención, sigue mereciendo la pena estar atento a uno de los mejores servicios de streaming, ya que Apple TV+ todavía tiene mucho que ofrecer en 2025 y más allá, incluyendo nuevas temporadas de The Morning Show, Reluctant Traveler y Slow Horses, y los estrenos del thriller de espías The Savant, el drama policíaco The Last Frontier y Pluribus, la nueva serie del creador de Breaking Bad, Vince Gilligan.

De hecho, dentro de un par de meses, esta lista podría ser muy diferente, pero aunque todavía quedan por llegar grandes series para Apple TV+ en 2025, aquí tienes cinco de las mejores que puedes ver ahora mismo.

SPONSORED Televisor inteligente TCL de 65 pulgadas serie QM9K 4K UHD HDR QD-Mini LED con Google TV: El televisor es el centro de tu hogar y, como primer televisor con Gemini, este televisor inteligente 4K de TCL cumple muchas funciones. Puedes utilizar Gemini para Google TV para controlar tu hogar inteligente, encontrar el programa perfecto para que todos lo vean y disfrutarlo en la pantalla LED HDR de 65 pulgadas. Este televisor es el asistente que no sabías que necesitabas. Disponible en determinados países y en determinados idiomas. Se requiere configuración, cuenta de Google y conexión a Internet. Android TV OS 14+. Los resultados son ilustrativos y pueden variar. Comprueba la exactitud de las respuestas. Secuencias acortadas. La experiencia Gemini para TV está optimizada para pantallas grandes.

Your Friends & Neighbors

Your Friends & Neighbors — Official Trailer | Apple TV+ - YouTube Watch On

Calificación RT: 78%

Episodios: 9

Cast: Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn, Mark Tallman, Hoon Lee, Lena Hall, Aimee Carrero

Este thriller de humor negro, estrenado en abril, es ideal para una maratón apasionante.

Protagonizada por Jon Hamm en el papel de Coop, la serie sigue al recientemente desacreditado gestor de fondos de cobertura que recurre a métodos delictivos para mantener su lujoso estilo de vida. Lidiando con su divorcio, Coop comienza a robar en las casas de sus acaudalados vecinos, pero una vez tras esas puertas cerradas descubre los oscuros y peligrosos secretos que esconden los ricos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Comparada favorablemente con Big Little Lies, Your Friends & Neighbors es una sátira mordaz de la clase media alta estadounidense, que encaja perfectamente en un género que está ganando popularidad en el mundo posterior a White Lotus. La trama es bastante atractiva, pero Hamm siempre es un protagonista encantador, con su Coop, el tipo de canalla al que no puedes evitar apoyar.

Stick

Stick — Official Trailer | Apple TV+ - YouTube Watch On

Calificación RT: 82%

Episodios: 10

Cast: Owen Wilson, Peter Dager, Lilli Kay, Mariana Treviño, Marc Maron

La otra comedia deportiva de Apple se puede describir como Ted Lasso, pero sobre golf.

Owen Wilson interpreta a Pryce Cahill, un ex golfista profesional que nunca llegó a ser la estrella que debería haber sido después de que su carrera se descarrilara hace dos décadas. Ahora, al borde del divorcio y trabajando en una tienda de artículos deportivos, Cahill descubre un diamante en bruto en la forma del talentoso, pero problemático, joven golfista Santi, interpretado por Peter Dager, y ambos se unen para intentar alcanzar la gloria.

Las comparaciones con la comedia futbolística de Apple eran inevitables, y el tono de comedia dulce y emotiva que tiene Stick encaja perfectamente con la marca. Pero también hay matices de Happy Gilmore y su secuela, con temas que giran en torno a no encajar en la imagen del golf y tirar por la borda una carrera que en su día fue prometedora.

Es justo decir que Stick no depara muchas sorpresas, pero Wilson está genial en el papel del profesional caído en desgracia que busca la redención, y su pareja con Dager ofrece una gran química. Si buscas una película agradable y fácil de ver, dale una oportunidad a esta.

Murderbot

Murderbot — Official Trailer | Apple TV+ - YouTube Watch On

Calificación RT: 96%

Episodios: 10

Cast: Alexander Skarsgård, Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tamara Podemski, Tattiawna Jones

Esta adaptación de la galardonada serie de libros de Martha Wells llegó en mayo con excelentes críticas.

La serie sigue al cariñosamente apodado Murderbot (Alexander Skarsgård), un androide que, tras hackear su propio sistema, se encuentra lidiando con su recién descubierta naturaleza sensible. Ahora capaz de autocontrolarse y algo horrorizado por su propia existencia, Murderbot se enfrenta a un dilema: seguir llevando a cabo sus misiones mundanas o protestar y arriesgarse a que se descubra su autonomía. Todo ello mientras solo desea estar en casa poniéndose al día con las mejores telenovelas del futuro.

Todo suena como una premisa absurda, y lo es, pero la aguda escritura y el humor seco ayudan a vender lo que en otras manos podría descarrilarse por completo. Pero la serie también aborda algunos temas más serios, con algunas reflexiones que invitan a la reflexión sobre la forma en que la tecnología está cambiando nuestra relación con las máquinas y entre nosotros. Con 10 episodios de 30 minutos, Murderbot es una serie ágil que merece la pena ver, aunque solo sea por la magnífica interpretación de Skarsgård.

The Wild Ones

The Wild Ones — Official Trailer | Apple TV+ - YouTube Watch On

Calificación RT: NA

Episodios: 6

Cast: Aldo Kane, Vianet Djenguet, Declan Burnley

Mitad documental sobre la naturaleza, mitad aventura de acción, The Wild Ones es una serie imprescindible para los amantes de los animales de todo el mundo.

La serie sigue a tres intrépidos exploradores y expertos (Aldo Kane, Vianet Djenguet y Declan Burnley) mientras viajan por todo el mundo con el ambicioso objetivo de salvar a las especies en peligro de extinción. El trío utiliza una tecnología de cámara pionera no solo para mostrar al público imágenes nunca antes vistas de estos animales, sino también para rastrearlos y monitorearlos de una manera que sería imposible con la presencia humana cerca.

A lo largo de la serie, se puede ver al grupo viajar a Malasia en busca de tigres, a Mongolia para capturar imágenes de osos del Gobi y a la isla de Java para ayudar a que los rinocerontes raros se reproduzcan de nuevo. También hay un viaje a Armenia en busca de leopardos del Cáucaso, una expedición a las selvas de Gabón para salvar a una manada de gorilas y una travesía por el Atlántico Norte para entrar en contacto con ballenas en peligro de extinción.

Si quieres disfrutar de toda la magia animal de David Attenborough con un toque adicional de aventura, esta serie salvaje es para ti.

Platonic (temporada 2)

Platonic — Season 2 Official Trailer | Apple TV+ - YouTube Watch On

Calificación RT: 96%

Episodios: 10 (ongoing)

Cast: Rose Byrne, Seth Rogen, Luke Macfarlane, Tre Hale, Andrew Lopez, Carla Gallo

La otra serie de Seth Rogen para Apple TV+, Platonic, puede que tenga menos premios que The Studio, pero no por ello merece menos atención.

Con el estreno de su segunda temporada en 2025, no desvelaremos muchos detalles de esta serie que no es una comedia romántica para aquellos que quieran empezar a verla desde cero, pero Rogen protagoniza junto a Rose Byrne como Will y Sylvia, dos viejos amigos que vuelven a conectar tras el divorcio de Will. A medida que la amistad de la pareja se reaviva, poco a poco empieza a desestabilizar otras partes de sus vidas, ya que los dos intentan ser el apoyo del otro, pero a menudo terminan siendo el tipo de apoyo que te hunde.

La chispeante química entre Rogen y Byrne hace que la serie sea infinitamente entretenida y, aunque quizá quieras apartar la vista cuando Will y Sylvia sabotean inadvertidamente la vida del otro, el vínculo entre ambos te atraerá de nuevo a la pantalla.

La temporada 2 sigue en alza, aumentando la tensión emocional sin perder el humor sincero. ¿Has terminado The Studio? Aquí tienes dónde continuar.