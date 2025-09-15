Tu Apple TV 4K recibe hoy una actualización gratuita a tvOS 26. Aquí tienes cinco cambios que puedes probar

tvOS 26 se lanza oficialmente hoy, 15 de septiembre de 2025.

Un nuevo diseño y algunas funciones nuevas y divertidas.

Disponible para todos los modelos de Apple TV HD y 4K.

¡Feliz día de tvOS 26 a todos los que lo celebran! Hoy es el día en que tu Apple TV HD o Apple TV 4K obtiene un nuevo sistema operativo y, como el iPhone, el iPad y el Mac también se actualizan, todos tus dispositivos Apple parecerán y se sentirán parte del mismo ecosistema Apple.

Llevo un tiempo utilizando las versiones beta para desarrolladores y públicas de tvOS 26, y estas cinco funciones son mis favoritas hasta ahora. Sin embargo, ten en cuenta que no todas las funciones funcionan en todos los dispositivos antiguos.

Mira a través de Liquid Glass

Liquid Glass es el nuevo lenguaje de diseño de Apple, y llega al Apple TV en una forma ligeramente menos espectacular que en el iPhone o el iPad: mientras que las interfaces de esos dispositivos ahora tienen un aspecto radicalmente diferente, el diseño del Apple TV, que ya era moderno, se ha renovado un poco más.

La principal diferencia que notarás es el Centro de control (que ahora tiene un aspecto tan claro como el del iPhone) y FaceTime (que se parece más a la aplicación de iOS).

La nueva interfaz intenta quitarse de en medio en la medida de lo posible, para que puedas centrarte en el programa o la película en lugar de en los controles de transporte y las opciones adicionales. Que es exactamente lo que se espera de una interfaz de televisión.

AirPlay para todo

Apple TV y AirPlay están hechos el uno para el otro, y tvOS 26 introduce una mejora muy bienvenida: en Ajustes > Vídeo y audio, ahora puedes configurar AirPlay como salida de audio predeterminada para cualquier altavoz AirPlay, sin tener que volver a seleccionarlo la próxima vez que actives tu Apple TV desde el modo de suspensión.

Sin duda, se trata de un pequeño cambio, pero muy bienvenido para cualquiera que haya deseado poder utilizar un par de altavoces Sonos como altavoces estéreo para la televisión, por ejemplo.

Modo Karaoke

El modo Sing de Apple Music ahora funciona con tu iPhone, lo que te permite cantar a todo pulmón tus canciones favoritas de los Backstreet Boys (o, si eres como yo, molestar a tu perro con una interpretación demasiado entusiasta de Who Let The Dogs Out? cuando está tratando de dormir).

Para emparejarlo, solo tienes que escanear el código QR que aparece en pantalla con la cámara de tu iPhone, y podrás abrir la función desde Apple Music o utilizando el icono Sing específico que aparece en tu pantalla de inicio.

Apple Music tiene una selección específica de canciones y listas de reproducción Sing, así que solo tienes que encontrar las que te apetezca cantar a todo pulmón. También puedes activar un visualizador en pantalla para que se mueva al ritmo de la música.

Lamentablemente, la función Sing solo está disponible para el Apple TV 4K 2022, y es necesario utilizar los altavoces del televisor, una barra de sonido u otro sistema de sonido con cable: actualmente no funciona si se utiliza con altavoces inalámbricos.

Cambiar la escena de la pantalla

Cuando vi por primera vez el primer Apple TV, una de las cosas que más me impresionó fueron los salvapantallas: Apple siempre ha ofrecido escenas de la vida real muy bonitas, incluyendo algunas fotografías aéreas impresionantes, y la colección ha ido creciendo con cada actualización del sistema operativo.

La actualización tvOS 26 no es una excepción y, además de los nuevos salvapantallas, esta vez de lugares de la India como Goa y Kerala, hay una nueva forma de organizarlos.

En tvOS 26, puedes personalizar los salvapantallas aéreos más que nunca. No solo puedes ocultar las colecciones que no deseas ver (por ejemplo, si te encantan los salvapantallas de la Tierra, pero no te gusta tanto la colección submarina), sino que ahora puedes hacer lo mismo con cada salvapantallas individualmente.

Personaliza tu Apple TV con perfiles

Si tienes un Apple TV compartido, probablemente ya conozcas los perfiles de usuario. tvOS facilita mucho el acceso a ellos, ya que te permite tener una pantalla de selección de perfiles cuando se activa el Apple TV (o saltártela y acceder directamente a un perfil específico cada vez).

Los perfiles también serán aún más útiles en tvOS 26, ya que Apple ahora permite a los desarrolladores vincular sus aplicaciones a cuentas específicas de Apple, por lo que el perfil con el que inicies sesión en el Apple TV será el mismo que se utilizará para tus diversas aplicaciones.

Esto debería agilizar considerablemente la configuración de tu Apple TV o la creación de un nuevo perfil por primera vez.