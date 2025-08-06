Según un informe, este año llegará un nuevo Apple TV 4K, pero de los cambios que se rumorean, solo uno me parece interesante

El nuevo dispositivo Apple TV sigue en camino para finales de 2025, según un informe

Según se informa, Apple planea hacerlo significativamente más barato

Las supuestas mejoras parecen ser relativamente menores y predecibles

¿Eres fan de "hueso colorado" del Apple TV? De ser así, seguramente estás emocionado por la llegada de un nuevo dispositivo, recordemos que el más reciente salió en el lejano 2022, sin embargo, tal vez no debas emocionarte tanto, ya que el último informe nos deja bastante decepcionados en cuanto a mejoras se refiere.

Según la "fuente fiable" de MacRumors, es «muy probable» que Apple sustituya el actual Apple TV 4K por un modelo más nuevo antes de que termine 2025.

Esto encaja con el calendario habitual de Apple para su dispositivo de transmisión de TV; con estos dispositivos no estamos ante un ciclo de actualización anual similar al del iPhone. Pero lo único que me parece realmente interesante de este dispositivo es que podría ser considerablemente más barato que el modelo actual. Eso es estupendo si no tienes uno y quieres uno. Pero, ¿y si ya eres propietario de un Apple TV?

Apple TV 4K 2025: qué esperar

Las mejoras anunciadas son bastante previsibles: Wi-Fi 7 (que muchos dispositivos de Apple no admiten; los modelos actuales de MacBook de Apple tienen 6E), el diseño propio de Apple del chip Bluetooth/Wi-Fi y un procesador más nuevo. Es poco probable que admita 8K.

No me malinterpreten. Un procesador más fluido y aún más receptivo estaría bien, al igual que el paso de audio sin comprimir (aunque se afirma que esa función también llegará a los modelos existentes).

Pero una parte fundamental de mi falta de entusiasmo es que el Apple TV 4K ya es uno de los mejores reproductores de streaming para TV que existen y lo ha sido durante años, y eso tiene más que ver con el software que con el hardware, y las cosas que me molestan, como la frecuente incapacidad de Siri para entender incluso búsquedas de voz muy sencillas, también son software.

Quiero que mi reproductor de streaming sea el dispositivo menos interesante y llamativo de mi casa: al final de un largo día, cuando los niños por fin se han acostado o han salido, quiero pulsar un botón, obtener un montón de cosas para ver y darle al play. Siempre que se vea y se oiga bien, y Apple TV+ en Apple TV 4K cumple ambos requisitos, eso es todo lo que me importa. Recibo recomendaciones de personas y publicaciones, en lugar de de la IA o los algoritmos, por lo que no me interesa nada relacionado con la IA.

Y después de años de oír que el próximo Apple TV será ideal para jugar, soy bastante escéptico al respecto: tengo varias consolas y dispositivos portátiles para mí y para los niños, y simplemente no nos molestamos en jugar en el Apple TV.

Eso significa que me cuesta mucho pensar en alguna característica que Apple podría añadir y que me hiciera querer actualizar mi dispositivo, más allá del típico «¡mira qué bonito es el nuevo!», que suele seducirme.

Espero que el nuevo modelo me sorprenda gratamente, pero sospecho que esta actualización será principalmente financiera: una versión más barata y ligeramente mejorada de lo que ya tenemos tiene más que ver con atraer a nuevos clientes que con entusiasmar a los ya existentes.

No es que un nuevo Apple TV fuera malo. Es que el actual ya es muy bueno.