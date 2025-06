Prime Video revela la fecha de estreno de la segunda temporada de Gen V y su primer tráiler muestra cómo podría sentar las bases de la quinta temporada de The Boys

Prime Video ha fijado la fecha de lanzamiento de la segunda temporada de Gen V

El spin-off de The Boys regresará a mediados de septiembre.

Su primer tráiler aborda uno de los misterios más desgarradores de la serie

¡La espera está a punto de terminar! Amazon confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de Gen V en Prime Video

El spin-off de The Boys, cuya primera temporada cuenta actualmente con un 97% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, debutará el 17 de septiembre de 2025. La fecha de lanzamiento de la serie de acción real fue anunciada en México Comic-Con 2025 (CCXP) el sábado 31 de mayo.

Como muchas otras series originales de Amazon TV, la segunda temporada de Gen V se estrenará con tres episodios. Los cinco capítulos restantes se emitirán semanalmente hasta su final el 22 de octubre.

En cuanto a quién estará de vuelta en el campus para la segunda temporada de la serie, Jaz Sinclair regresa como la protagonista Marie Moreau. También regresarán Emma Meyer, de Lizze Broadway, Cate Dunlap, de Maddie Phillips, Jordan Li, de London Thor/Derek Luh, Sam Riordan, de Asa Germann, y Polarity, de Sean Patrick Thomas.

A ellos se unirá Hamish Linklater, que es el primer recién llegado anunciado para el próximo capítulo de una de las mejores series de Prime Video. El actor de Midnight Mass y Batman: Caped Crusader interpretará a Cipher, el nuevo decano de la Universidad de Goldolkin.

¿Cómo tiende Gen V temporada 2 un puente entre The Boys temporada 4 y su temporada final?

A continuación, spoilers importantes de la primera temporada de Gen V.

Para responder a esa pregunta, nos centraremos en el primer tráiler y en el resumen oficial de la trama de la segunda temporada de Gen V.

Veamos primero el tráiler. Sorprendentemente, confirma que Marie, Jordan y Emma volverán a ser estudiantes de la Universidad de Godolkin. Como explicaba el final de la primera temporada de Gen V, el trío fue encarcelado por Vought por su participación en el caos en el que se vio envuelta la universidad de Supes en el final de la temporada anterior.

Antes de la emisión de la cuarta temporada de The Boys, predije que permanecerían allí hasta que los Supe-atacadores los sacaran de la cárcel. Sin embargo, teniendo en cuenta cómo terminó la cuarta temporada de The Boys, es muy poco probable que eso ocurra.

Entonces, ¿por qué se ha publicado este trío y cómo se relaciona la segunda temporada de Gen V con los acontecimientos de la cuarta entrega de The Boys? Para responder a estas preguntas, permítanme apuntar en la dirección de la sinopsis de la historia de Gen V 2.

El nuevo plan de estudios de Cipher (centro) tendrá como objetivo convertir a sus Supes adolescentes en soldados para Homelander. (Image credit: Amazon MGM Studios)

«En la segunda temporada, vuelven las clases. «Mientras el resto de América se adapta al puño de hierro de Homelander, de vuelta en la Universidad de Godolkin, el misterioso nuevo Decano predica un plan de estudios que promete hacer a los estudiantes más poderosos que nunca. Cate y Sam son héroes célebres, mientras que Marie, Jordan y Emma regresan a regañadientes a la universidad, agobiadas por meses de traumas y pérdidas.

«Pero, las fiestas y las clases son difíciles de cuidar con la guerra gestándose entre Humanos y Supes, tanto dentro como fuera del campus», continúa. «La pandilla se entera de un programa secreto que se remonta a la fundación de la Universidad Godolkin y que puede tener implicaciones más grandes de lo que creen. Y, de alguna manera, Marie forma parte de él».

Así pues, la segunda temporada de Gen V tratará las secuelas de su predecesora y de la cuarta entrega de The Boys. También abordará por qué Andre, alias el Supe de instituto interpretado por Chance Perdomo en la primera temporada, no volverá. Perdomo murió en marzo de 2024 tras un accidente de moto pero, en lugar de volver a interpretar a Andre, el equipo creativo de Gen V modificó la historia de esta temporada para explicar lo que le ocurrió a Andre fuera de la pantalla. Por lo que muestra el teaser, será una de las subtramas más emotivas de esta temporada.

Si añadimos el plan de Cipher de crear un nuevo ejército de Supes que responderá ante el tiránico Homelander, la posibilidad de que este supuesto programa secreto forme parte integral de la temporada final de la serie principal y los cameos de The Boys (Firecracker hace una breve aparición en el tráiler inicial de la temporada 2), Gen V temporada 2 parece que será un asunto muy cargado antes del eventual lanzamiento de la temporada 5 de The Boys. Con el rodaje de esta última serie en curso, es probable que su llegada a uno de los mejores servicios de streaming del mundo no se produzca hasta 2026.