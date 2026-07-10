No logro que Netflix funcione bien en mi casa, pero la NASA acaba de transmitir un video en 4K desde la Luna, gracias a AWS

25 millones de espectadores ven la primera transmisión en vivo en 4K transmitida desde la Luna

Las velocidades de transferencia de 260 Mbps permiten enviar video a más de 250,000 millas

AWS GovCloud desempeña un papel importante en las simulaciones de la NASA

Amazon Web Services —el mayor proveedor de servicios en la nube a hiperescala, con una cuota de mercado equivalente a la de Microsoft y Google juntas— acaba de contribuir a hacer posible la primera transmisión de video en 4K desde la Luna.

La empresa transmitió imágenes de video desde la nave espacial Orión mediante láser, y se estima que 25 millones de personas vieron la cobertura a través de NASA+, YouTube y la propia plataforma Prime Video de Amazon.

No solo es la primera vez que se transmite un video en 4K desde la Luna a la Tierra, sino que también es una noticia importante para la transmisión de video mediante óptica láser en lugar de las ondas de radio convencionales.

Latest Videos From Watch full video here:

AWS logró velocidades de transferencia de 260 Mbps mediante láser

La clave para hacer posible la transmisión de video fue el Sistema de Comunicaciones Ópticas Orion Artemis II (O2O) de la NASA —una terminal basada en láser que tardó más de 20 años en desarrollarse y que admite velocidades de transferencia de hasta 260 Mbps—. En otras palabras, lo suficientemente rápido como para transmitir video 4K en tiempo real y otros datos cruciales de la misión.

Por lo general, las plataformas de streaming como Amazon Prime Video recomiendan contar con velocidades de Internet de entre 15 y 20 Mbps para transmitir video en 4K. Al disponer la NASA y AWS de 260 Mbps, se contó con un margen más que suficiente para continuar transmitiendo otros datos clave de telemetría, comunicaciones de voz, datos de la misión y otros archivos.

A diferencia de los sistemas de radio tradicionales, las comunicaciones ópticas prometen un ancho de banda mucho mayor y son más adecuadas para transmitir conjuntos de datos mucho más grandes; por lo tanto, se espera que cobren cada vez más importancia a medida que la exploración espacial supere nuevas fronteras.

En este caso, las transmisiones láser fueron recibidas por el Observatorio del Monte Stromlo, cerca de Canberra, Australia, y el Complejo White Sands de la NASA en Nuevo México se encargó de procesar y distribuir las señales. "AWS, la NASA y la ANU se asociaron y establecieron la conexión en cuestión de semanas, por el costo de una computadora portátil", declaró la empresa.

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En total, se estima que el video se transmitió a una distancia de un cuarto de millón de millas, «conectando a los espectadores con los seres humanos que más lejos han viajado de la Tierra».

Pero la asociación de Amazon con la NASA va aún más allá, ya que la empresa aloja la plataforma oficial de streaming NASA+ utilizando los servicios de AWS Elemental.

Amazon desempeña un papel crucial en la trayectoria de la NASA

Además del video, la infraestructura en la nube de Amazon también resulta fundamental para otras operaciones clave de la NASA. Su equipo de ciencias de vuelo en el Centro Espacial Johnson realiza decenas de miles de simulaciones de trayectoria para cada oportunidad de lanzamiento, generando entre 2 y 5 TB de datos por ventana de lanzamiento.

Amazon proclamó con orgullo que estas simulaciones se ejecutan en AWS GovCloud (EE. UU.), lo que garantiza la máxima seguridad para los datos confidenciales. Mediante una técnica conocida como «cloud bursting», la NASA puede «escalar a cientos de instancias adicionales en la nube basadas en Intel a pedido», lo que le permite reorientar y optimizar la trayectoria casi en tiempo real.

Más allá del control de la misión, el enorme éxito de Amazon en la transmisión de video sienta las bases para futuras misiones espaciales, incluido el próximo alunizaje de Artemis IV, que la NASA espera que puedan ver 250 millones de espectadores en vivo.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.