¿Starlink realmente está fabricando un teléfono? Elon Musk dice que no, pero insinúa que se trata de un "dispositivo diferente" con capacidades de inteligencia artificial

Elon Musk ha desmentido la noticia de que SpaceX esté fabricando un teléfono.

Sin embargo, Musk ha esbozado sus ideas sobre cómo podría ser un dispositivo Starlink.

Añadió que los teléfonos del futuro serán dispositivos basados principalmente en la inteligencia artificial.

La empresa de cohetes de Elon Musk, SpaceX, ya cuenta con una flota de satélites Starlink en órbita que brindan conectividad a internet en todo el mundo. ¿Podría el siguiente paso lógico para la compañía ser vender un teléfono satelital? Musk ahora ha negado nuevos rumores provenientes de fuentes de Reuters que afirman que así será, aunque hay indicios de que SpaceX todavía podría estar considerando un dispositivo de inteligencia artificial conectado a satélites.

Citando a “fuentes familiarizadas con el tema”, Reuters informa que SpaceX tiene planes para “un teléfono Starlink, internet directo al dispositivo y un servicio de rastreo espacial”. El teléfono podría ayudar a SpaceX a “expandir su alcance hacia nuevos mercados” y formar parte de los planes de la empresa para “construir centros de datos que orbiten la Tierra”, según Reuters.

Reuters señaló que Starlink ha estado trabajando con T-Mobile para ofrecer señal móvil entre los satélites y los dispositivos de los usuarios. El medio también destacó que SpaceX ha solicitado el registro de la marca “Starlink Mobile” y que el propio Musk ha dicho que uno de los objetivos del servicio satélite-a-móvil de SpaceX es “ofrecer cobertura celular total en cualquier parte del planeta”. Todos estos factores parecen indicar el interés de SpaceX en la tecnología móvil.

Sin embargo, después de que el reporte de Reuters le fuera compartido en X, Musk respondió que “no estamos desarrollando un teléfono”. Leyendo entre líneas, la publicación inicial de Musk podría simplemente estar describiendo el tipo de dispositivo que le gustaría desarrollar en el futuro, mientras que su segundo mensaje aclara que sus empresas no están desarrollando activamente un producto de ese tipo en este momento.

El teléfono del futuro

Musk ya había sido un poco más matizado en sus negativas previas sobre un teléfono Starlink. En una publicación en X el 30 de enero, Musk dijo que un teléfono Starlink “no está fuera de la posibilidad en algún momento”, y agregó que “sería un dispositivo muy diferente a los teléfonos actuales”. El director de SpaceX señaló que estaría “optimizado exclusivamente para ejecutar redes neuronales con máximo rendimiento por watt”, en referencia a posibles capacidades de inteligencia artificial (IA)

Al hablar en el pódcast The Joe Rogan Experience en octubre de 2025, Musk también aclaró sus ideas en torno a la tecnología móvil, afirmando que, en su opinión, “no vamos a tener un teléfono en el sentido tradicional. Lo que llamemos teléfono en realidad será un nodo periférico para inferencia de IA con algunos radios para conectarse”. En otras palabras, los teléfonos no existirán en el sentido tradicional —con sistemas operativos y aplicaciones—, sino que serán esencialmente vehículos para que la IA cree lo que sea que quieras ver o hacer, según argumentó Musk.

Reuters sostiene que SpaceX “ha tenido planes relacionados con teléfonos móviles desde hace años”, aunque la forma que esos planes tomarán todavía es desconocida. Es evidente que Musk está interesado en la idea, pero visualiza un camino muy distinto al del dispositivo que hoy podrías llevar en el bolsillo.

Independientemente de lo que SpaceX decida hacer, la compañía tiene un interés activo en ofrecer servicio satelital a usuarios móviles. Si ese será el alcance total de sus ambiciones en el ámbito móvil, aún está por verse.

