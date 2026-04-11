Fui a observar las estrellas al desierto de Atacama y utilicé una función oculta de iOS 26 para capturar el cielo nocturno; aquí te explico cómo tomar fotos similares con tu iPhone

La vista de las estrellas desde San Pedro de Atacama, Chile

Si te gusta la astrofotografía, sabrás que la claridad lo es todo. Las regiones de gran altitud, con precipitaciones escasas y una contaminación lumínica mínima, son perfectas para observar las estrellas gracias a los cielos despejados que ofrecen, y el desierto de Atacama en Chile —famoso por ser el desierto no polar más seco (y más alto) del mundo— es uno de los mejores lugares del planeta para instalar tu telescopio.

Por desgracia, no tenía espacio para un telescopio en mi mochila durante una reciente visita a Sudamérica, pero sí llevaba mi fiel iPhone 16 Pro Max. Así que cuando llegué al pequeño pueblo de San Pedro de Atacama para observar las estrellas en enero, pensé en poner a prueba las capacidades de astrofotografía del buque insignia de Apple para 2025.

Sé lo que estás pensando: ¿por qué me llevé el iPhone 16 Pro Max y no el flamante iPhone 17 Pro Max? Bueno, principalmente porque estoy obligado por contrato a compartir todas las muestras de teléfonos con mis colegas de TechRadar (¡buuu!), y no me parecía justo quedarme con nuestra única unidad del iPhone 17 Pro Max durante varios meses. Pero además, el iPhone 16 Pro Max ejecuta iOS 26 con la misma fluidez que su sucesor, y la última actualización de software de Apple introdujo una función oculta de «nightography» que estaba ansioso por probar en cualquier iPhone compatible.

El artículo continúa a continuación.

El Modo nocturno ha sido una función de todos los iPhone (excepto el iPhone SE) desde el iPhone 11 y iOS 13, pero en iOS 26 Apple introdujo el Modo nocturno Max, que aumenta el límite de exposición de 10 a 30 segundos. Básicamente, esto permite que el sensor de la cámara del iPhone capte tres veces más luz y, como resultado, ofrezca fotos nocturnas más nítidas.

El modo nocturno Max permite un tiempo de exposición de hasta 30 segundos (Image credit: Future)

El tiempo de exposición predeterminado de tres segundos del Modo nocturno es suficiente para capturar con detalle una calle con poca luz, pero no es ni de lejos suficiente si lo que esperas es capturar los detalles invisibles de una escena del cielo nocturno (piensa en galaxias, nebulosas, rastros de estrellas, etc.).

La salvedad es que, para acceder al Modo nocturno Max, tu iPhone debe permanecer completamente inmóvil o colocarse sobre un trípode. Y, por suerte, durante mi visita al desierto de Atacama, un astrónomo chileno local tuvo la amabilidad de prestarme su trípode para una sola foto.

Coloqué mi iPhone 16 Pro Max en el soporte, seleccioné el interruptor de Modo nocturno automático —que aparece automáticamente en la parte superior del visor cuando se está en un entorno oscuro— y dejé que el dispositivo hiciera su trabajo durante 30 segundos.

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El resultado sin editar del Modo nocturno Max

(Image credit: Future)

¡Y ahí lo tienen! La foto de arriba es la versión sin editar de la imagen que capturé con mi iPhone 16 Pro Max en el desierto de Atacama.

La franja nublada a la izquierda es la Vía Láctea, y esa mancha difusa de luz a la derecha es la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana visible solo desde el hemisferio sur. La línea recta en la parte inferior del encuadre es, espero, una estrella fugaz, pero bien podría ser un satélite que pasó por la exposición.

En cualquier caso, quedé bastante satisfecho con lo que el iPhone 16 Pro Max fue capaz de capturar en el Modo Noche Max. Mi colega, Lance, realizó una comparación entre las capacidades de fotografía nocturna del Samsung Galaxy S25 Ultra y el iPhone 16 Pro Max el año pasado, y creo que los 20 segundos adicionales de tiempo de exposición que me brindó iOS 26 para mi toma dieron resultados visiblemente diferentes.

Por supuesto, casi todas las fotos nocturnas se pueden mejorar con un poco de edición, pero reconozco que la mayoría de la gente no se siente cómoda usando aplicaciones de edición complejas como Adobe Lightroom o Photoshop. Así que esto es lo que logré hacer usando las herramientas de edición integradas en la aplicación Fotos del iPhone…

(Image credit: Future)

Ahora bien, no soy fotógrafo profesional ni un experto en edición de fotos, pero no está nada mal para ser un iPhone. ¡Y ni siquiera es el último modelo!

Llegados a este punto, probablemente debería admitir que el astrónomo chileno mencionado anteriormente me indicó qué ajustes debía aplicar a mi foto, ya que él utiliza habitualmente su propio iPhone para capturar el cielo nocturno en San Pedro de Atacama. Yo suelo jugar con la exposición, el brillo, las luces altas y el contraste, pero él fue a por todas y ajustó casi todas las opciones disponibles en la aplicación Fotos.

Aquí están los ajustes exactos, por si quieres replicarlos tú mismo:

Exposición: -21

Brillo: +17

Luces: -25

Sombras: -29

Contraste: +25

Luminosidad: +7

Punto negro: +7

Saturación: +27

Vibrancia: -16

Calidez: -55

Tinte: -61

Nitidez: +49

Definición: +68

Reducción de ruido: +49

Así que ahí lo tienes: la mejor manera, en mi opinión (y en la de un talentoso astrónomo chileno, cuyo nombre ojalá pudiera recordar), de capturar el cielo nocturno con un iPhone compatible con iOS 26: activa el Modo Noche Max y edita la foto resultante hasta la saciedad.

Por supuesto, los telescopios especializados darán resultados aún mejores, y en otro artículo hemos detallado cómo mejorar tu experiencia de observación de estrellas sin gastar mucho. Pero es increíble ver lo lejos que ha llegado la astrofotografía en dispositivos que antes se consideraban incapaces de capturar el cielo nocturno con detalles significativos.

Una vista diurna del desierto de Atacama en Chile: ¡la prueba de que estuve allí! (Image credit: Future)

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