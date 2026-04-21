El mejor anuncio del iPhone que Apple nunca hizo: mira el impresionante video de la NASA en el que se ve la Tierra poniéndose detrás de la Luna, grabado con un iPhone 17 Pro Max

El astronauta de la NASA Reid Wiseman ha grabado una "puesta de la Tierra" con un iPhone 17 Pro Max

Las imágenes muestran cómo la Tierra "se pone" detrás de la Luna

Es la primera vez que vemos un video de esto y se grabó con el zoom óptico de 8x

No todos los días se ven imágenes de la Tierra poniéndose detrás de la Luna. Pero hoy, el astronauta de la NASA Reid Wiseman ha publicado el primer video de ese fenómeno en la historia de la humanidad, y fue grabado con un iPhone 17 Pro Max.

En una publicación en X, Wiseman compartió un video de 53 segundos grabado a través de la ventanilla de la escotilla de acoplamiento del Integrity durante la misión Artemis II, en el que se ve cómo la Tierra desaparece lentamente detrás de la Luna.

Es un clip impresionante, y aún más por haber sido grabado con un iPhone; de hecho, sería un excelente anuncio para los teléfonos de Apple.

El artículo continúa a continuación.

Only one chance in this lifetime…Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69cApril 19, 2026

Una escena única en la vida

Wiseman afirma que el video no ha sido recortado ni editado, y que cuenta con «un zoom de 8x, bastante comparable a la visión del ojo humano». Esa afirmación nos deja un poco perplejos, ya que un zoom de 8x en este teléfono debería equivaler a una distancia focal de unos 200 mm, mientras que se suele considerar que el ojo humano tiene una distancia focal de entre 40 y 50 mm.

Aun así, no es momento de enredarnos en tecnicismos: Wiseman describió la escena como algo que "solo ocurre una vez en la vida" y "como ver la puesta de sol en la playa desde el lugar más lejano del cosmos". El astrofotógrafo Andrew McCarthy, por su parte, dijo que era "muy posiblemente el video más increíble jamás capturado por un teléfono. Bravo".

Si bien esta es una de las escenas más impresionantes de la misión Artemis II, también hemos visto muchas otras fotos y videos, incluyendo algunos tomados con un iPhone.

Lamentablemente, ahora que la misión Artemis II ha concluido, es posible que no haya muchas más fotos y videos de iPhone que ver, pero esto nos hace sentir aún más emocionados por lo que vendrá en futuros lanzamientos de la NASA.

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